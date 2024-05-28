Обзорные и познавательные экскурсии Минеральных Вод

Найдено 10 экскурсий в категории «Обзорные» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«Вы посетите главные достопримечательности города:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наш однодневный тур — отличный вариант для знакомства с этим живописным регионом»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в сердце гор - Домбай
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вы прогуляетесь по посёлку, сфотографируетесь на вантовом мосту через Аманаус, побродите по местному рынку, познакомитесь с местными легендами»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Индивидуальная
14 часов
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Здесь вы поближе познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей, а также нас ждет недолгий треккинг до города мертвых и посещение дома-музея писателя Кайсына Кулиева»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000 за всё до 5 чел.
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
«Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главная достопримечательность города и республики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
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    компанию- в итоге ездили на комфортабельном авто Тойота Прада - быстрая, безопасная, шустрая:) у нас был прекрасный гид Тауби - веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Перевал, архыз…. Рекомендую!

    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была
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    разная, как положено в горах- то солнце, то дождь, то холодный ветер и снег! И это все вместе с прекрасной природой, потрясающими видами подарило нам такую наполненность радостью и счастьем! Спасибо большое всей команде! И до новых встреч! 🤗

    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
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    фотографии. Время в пути проходит незаметно за веселыми шутками Александра. Экскурсия продумана, локации интересные, на обед привозят в ресторан, где очень вкусно готовят за приемлемые деньги.

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды - история и современность
    Отличная экскурсия! Прекрасный гид Олег, который интересно рассказывал об истории края. Показал нам красоту городов КМВ и нетуристические места для вкусного обеда и перекуса. Однозначно рекомендую всем.
  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды - история и современность
    Очень приятный экскурсовод, очень красивые города. Нам все сильно понравилось.
  • И
    Ирина
    27 октября 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
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    покатались по Пятигорску и Железноводске до посадки в самолет. Чудесно провели время. Пятигорск очень понравился. Экскурсия была полностью адаптирована под наш ритм и потребности. Даже на рынок местный заходили кроме основных достопримечательностей. Однозначно рекомендую.

  • С
    Светлана
    26 августа 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это
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    интересно, просто и доступно. Время пролетело настолько незаметно, что не хотелось расставаться! Спасибо за доставленное удовольствие! Надеемся на нашу новую встречу в будущем!

  • я
    я
    23 августа 2023
    Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
    Хороша экскурсия, по нашей просьбе была скорректирована организатором с учетом ранее посещенных нами мест. Все понравилось! Огромное спасибо!
  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
    Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов
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    с захватывающими высотами - это то, что влюбляет в себя раз и навсегда. Гид очень интересно и со знанием дела рассказывает как о местных легендах и истории края, так и об особенностях каждой достопримечательности. Водопады, скальные расщелины и залитые сочной зеленью луга создают незабываемое сочетание. Фото не передать всю глубину и красоту этого края. Но прикоснуться к этому можно благодаря экскурсии, а опытный гид поможет выстроить комфортный и удобный маршрут. P. S. Лучшее кафе с вкуснейшими хычинами прилагается.

    Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только наОтличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
  2. Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
  3. 3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
  4. Приэльбрусье и озеро Гижгит
  5. Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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Изучение достопримечательностей города Минеральных Вод нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Минеральных Водах много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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