1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«Вы посетите главные достопримечательности города:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Наш однодневный тур — отличный вариант для знакомства с этим живописным регионом»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Вы прогуляетесь по посёлку, сфотографируетесь на вантовом мосту через Аманаус, побродите по местному рынку, познакомитесь с местными легендами»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Здесь вы поближе познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей, а также нас ждет недолгий треккинг до города мертвых и посещение дома-музея писателя Кайсына Кулиева»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
«Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Минеральных Вод
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Главная достопримечательность города и республики»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
- ННадежда27 мая 202425 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
- ААнна16 мая 2024Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была
- ААнастасия12 мая 2024На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
- ААнна10 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный гид Олег, который интересно рассказывал об истории края. Показал нам красоту городов КМВ и нетуристические места для вкусного обеда и перекуса. Однозначно рекомендую всем.
- ММаксим8 мая 2024Очень приятный экскурсовод, очень красивые города. Нам все сильно понравилось.
- ИИрина27 октября 2023Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
- ССветлана26 августа 2023Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это
- яя23 августа 2023Тайные места и красоты городов - Горы, водопады и кухня КавказаХороша экскурсия, по нашей просьбе была скорректирована организатором с учетом ранее посещенных нами мест. Все понравилось! Огромное спасибо!
- ЕЕвгений14 августа 2023Отличная экскурсия с приятным сопровождением. Виды гор, окутанных туманом, долин, до которых можно добраться только на внедорожниках и горных перевалов
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Обзорные»
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