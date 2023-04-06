Вас ждет незабываемый арт-пикник в живописном местечке у озера Гижгит.
В программе: cмотровые площадки c невероятными вдохновляющими видами, прогулки вдоль берегов, по желанию, конная прогулка и катание на канатной дороге, вечерние посиделки у костра с барбекю на берегу озера, общение и мастер-класс по живописи на свежем воздухе.
В программе: cмотровые площадки c невероятными вдохновляющими видами, прогулки вдоль берегов, по желанию, конная прогулка и катание на канатной дороге, вечерние посиделки у костра с барбекю на берегу озера, общение и мастер-класс по живописи на свежем воздухе.
Ближайшие даты:
20
апр
апр
3
мая
мая
10
мая
мая
19
мая
мая
Что вас ожидает:
- Живописная дорога на пути к поляне Чегет
- Горные реки и леса
- Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Краткая программа:
- 8:00 Сбор участников и знакомство;
- Дорога по живописному ущелью к поляне Чегет;
- Чаепитие с пирогами;
- Подъем на канатной дороге;
- Катание на лошадях;
- Прогулка по лесу мимо горных рек;
- Основная локация – Озеро Гижгит;
- Мастер-класс от художника на фоне прекрасного озера по росписи посуды или созданию открытки;
- Пикник с рыбой на углях и белым вином;
- Теплый чай на костре и разговоры по душам;
- Возвращение домой (в города КМВ) в 19:00-20:00.
Важно знать:С собой необходимо взять воду и теплые вещи.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер (обратно в города КМВ)
- Мастер-класс с художником
- Еда и напитки (вино, рыба, закуски, сыры, пироги, чай)
- Что не входит
- Трансфер до места проведения
- Билет на канатную дорогу
- Билет на конную прогулку
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Поселок Иноземцево, парк «Зелёный квартал»Завершение: Ваше место пребывания в городах КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- С собой необходимо взять воду и теплые вещи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Гастрономические
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На весь день
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Дата и количество участников выбирается при бронировании