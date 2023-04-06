Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником

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Вас ждет незабываемый арт-пикник в живописном местечке у озера Гижгит.

В программе: cмотровые площадки c невероятными вдохновляющими видами, прогулки вдоль берегов, по желанию, конная прогулка и катание на канатной дороге, вечерние посиделки у костра с барбекю на берегу озера, общение и мастер-класс по живописи на свежем воздухе.
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Арт-пикник в горах у озера Гижгит с гидом-художником
Ближайшие даты:
20
апр
3
мая
10
мая
19
мая

Что вас ожидает:

  • Живописная дорога на пути к поляне Чегет
  • Горные реки и леса
  • Озеро Гижгит
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Краткая программа:

  • 8:00 Сбор участников и знакомство;
  • Дорога по живописному ущелью к поляне Чегет;
  • Чаепитие с пирогами;
  • Подъем на канатной дороге;
  • Катание на лошадях;
  • Прогулка по лесу мимо горных рек;
  • Основная локация – Озеро Гижгит;
  • Мастер-класс от художника на фоне прекрасного озера по росписи посуды или созданию открытки;
  • Пикник с рыбой на углях и белым вином;
  • Теплый чай на костре и разговоры по душам;
  • Возвращение домой (в города КМВ) в 19:00-20:00.

Важно знать:

С собой необходимо взять воду и теплые вещи.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер (обратно в города КМВ)
  • Мастер-класс с художником
  • Еда и напитки (вино, рыба, закуски, сыры, пироги, чай)
Что не входит
  • Трансфер до места проведения
  • Билет на канатную дорогу
  • Билет на конную прогулку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Поселок Иноземцево, парк «Зелёный квартал»
Завершение: Ваше место пребывания в городах КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • С собой необходимо взять воду и теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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