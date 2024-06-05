Гижгит – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 10 экскурсий в категории «Гижгит» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640 за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
34 отзыва
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Эльбрус, Гижгит, Поляна нарзанов: поездка из Минеральных вод в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640 за человека
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
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    уже теряюсь в догадках, что круче, горы, которые нам предстоит увидеть, или гид, назначенный на этот маршрут 😁 Мы увидели все заявленное и даже больше, послушали не только названия мест, но и их историю, услышали множество красивых легенд и изучали историю этих прекрасных мест всей группой) Слушала завороженно, смотрела и снимала безостановочно! Мы посетили множество не только волшебных природных мест, но также и отличные кафе, маленькие и скромные, но с душой и просто безмерно радушные, вас не то что горы, вас даже не оставят равнодушными никакие из местных блюд! Отдельное спасибо организатору Анастасии и гиду Абреку за все их труды и старания, это того абсолютно точно стоило! ❤️ P.S. все же не брезгуйте солнцезащитным кремом и солнцезащитными очками, мы обгорели 😁

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
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    уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!

    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Места очень красивые, гид и водитель Михаил молодец,много интересного рассказал, машина комфортная.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
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    очень внимательная, на все вопросы отвечает обстоятельно и профессионально И отдельно хотим поблагодарить нашего водителя-гида Владимира (Вовочку😉) Он такой трудяга, спокойно ждал нас не подгонял, накормил, напоил нарзанами и показал много красивых мест, которые не были включены в экскурсию и под конец, вишенка на торте - закат на берегу горного озера! Спасибо всем организаторам тура!

  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • L
    Lyudmila
    28 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Грамотно и качественно, индивидуальный подход, гибкий маршрут, без лишних временных затрат. Готовы продолжить и дальнейшие экскурсии с Вадимом! Приятный и пунктуальный Гид - знаток своего дела! Спасибо!!!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
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    оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!!

  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую.
    Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Пойдет) Меня не особо как то впечатлило после Домбая) но для галочки сойдёт побывать на Эльбрусе. Если кто то меветься между
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    Эльбрусом и Домбаем, второе однозначно. Сдесь же чисто горнолыжка, особо не чего умопомрачительного нету) На счёт гида. Был Далхат на хюндае,микроавтобус. Довольно опасное вождение, на обратном пути топили в дождь до 160 км по трассе, куда то вечно торопился. Опасные обгоны и резкие торможения, нельзя так ездить. Все таки вся машина забита людьми

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гижгит»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
  2. Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
  3. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  4. Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
  5. Приэльбрусье и озеро Гижгит
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гижгит" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 4 200 до 26 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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