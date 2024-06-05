1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Озеро Гижгит (другое название — Былымское озеро) представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит: природные чудеса
Откройте для себя красоту озера Гижгит и величие Эльбруса в одной поездке. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Вас ждет захватывающая поездка к подножию Эльбруса, восхождение на канатной дороге и посещение уникального озера Гижгит
Начало: Минеральные воды
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
58004 640₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Сказка Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна Нарзанов
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к подножию Эльбруса, загадочному озеру Гижгит и целебной Поляне Нарзанов
Начало: Минеральные воды
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
26 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
- ЕЕкатерина3 июня 2024За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
- ООксана31 мая 2024Места очень красивые, гид и водитель Михаил молодец,много интересного рассказал, машина комфортная.
- ИИрина30 мая 2024Вчера были на Эльбрусе!!!! Как этот описать восторг, он -не описуем!!!! Обязательно поезжайте и наслаждайтесь этой красотой! Теперь про организаторов: Анастасия, замечательная менеджер,
- ЛЛилия28 мая 2024Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
- LLyudmila28 мая 2024Поездка на Приэльбрусье была впечатляющей! Наш гид Михаил внимательный, доброжелательный, компетентный и очень приятный молодой человек! Поездка оставила самые замечательные воспоминания!
- ООлеся27 мая 2024Грамотно и качественно, индивидуальный подход, гибкий маршрут, без лишних временных затрат. Готовы продолжить и дальнейшие экскурсии с Вадимом! Приятный и пунктуальный Гид - знаток своего дела! Спасибо!!!
- ССветлана23 мая 2024Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
- ААндрей22 мая 2024Хорошая экскурсия, забрали у отеля. С погодой вообще повезло. Рекомендую.
- ДДенис20 мая 2024Пойдет) Меня не особо как то впечатлило после Домбая) но для галочки сойдёт побывать на Эльбрусе. Если кто то меветься между
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гижгит»
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