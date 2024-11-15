Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов

Откройте для себя величие Эльбруса и красоту озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит - это возможность увидеть величественные горы Кавказа и уникальные природные объекты.

Участники экскурсии смогут подняться на канатной дороге до высоты 3847 метров, насладиться бирюзовыми водами
читать дальше

озера Гижгит и попробовать целебные нарзаны. В дороге вас ждут увлекательные истории о Кавказе и его рекордах.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу гор и открыть для себя природные сокровища России

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Величественные горы
  • 🚠 Подъём на канатной дороге
  • 💧 Озеро Гижгит
  • 🥤 Целебные нарзаны
  • 📸 Впечатляющие виды
  • 🗺️ Увлекательные истории
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Ближайшие даты:
24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар2
мар
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Поляна нарзанов

Описание экскурсии

Баксанское ущелье и озеро Гижгит

Вы проедете по одному из самых протяжённых и обширных ущелий на Кавказе, чтобы добраться к озеру Гижгит с необычной водой. Вам запомнится этот неземной пейзаж: бирюзовый водоём в окружении высоких горных пиков.

Приэльбрусье

В любое время года при хорошей погоде можно подняться до высоты 3847 метров (Гарабаши) по канатной дороге. Здесь у вас будет свободное время: можете кататься на подъёмниках, фотографировать впечатляющие виды, выбирать сувениры или пробовать местные угощения.

Поляна нарзанов

Вы окажетесь на скрытой в горах поляне. Вода, насыщенная полезными микроэлементами, бьёт здесь прямо из-под земли.

В дороге вы услышите истории о Кавказе и Эльбрусе, о создании завода по добыче вольфрама и молибдена, а также первого в Советском союзе горнолыжного курорта.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на внедорожнике или минивэне (Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, Nissan Elgrand, Hyundai Grand Starex или аналогичный автомобиль)
  • Обед и проезд на канатной дороге (от 900 до 2500 ₽ с человека в зависимости от высоты подъёма) не входят в стоимость экскурсии
  • Дорога в обе стороны занимает около 6 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
15 ноя 2024
Тур понравился! Организатор ответил на вопросы перед бронированием оперативно. Очень доброжелательный гид Николай и он же отличный водитель по ходу поездки рассказал поставленной речью много интересной информации. Николай кроме местных
читать дальше

особенностей рассказывал и исторические сведения. Посетили озеро Гижгит и поляну нарзанов. Ловили форель на удочку и кушали вкусные национальные блюда. Поднялись в вагончике маятниковой канатной дороги на отметку 3670 м. Рекомендую.

Похожие экскурсии из Минеральных Вод

Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
скидка
15%
96 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
27 фев в 07:00
56474800 за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
На машине
1 отзыв
11 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.