Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит - это возможность увидеть величественные горы Кавказа и уникальные природные объекты.
Участники экскурсии смогут подняться на канатной дороге до высоты 3847 метров, насладиться бирюзовыми водами
Участники экскурсии смогут подняться на канатной дороге до высоты 3847 метров, насладиться бирюзовыми водами
6 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Величественные горы
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 💧 Озеро Гижгит
- 🥤 Целебные нарзаны
- 📸 Впечатляющие виды
- 🗺️ Увлекательные истории
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Поляна нарзанов
Описание экскурсии
Баксанское ущелье и озеро Гижгит
Вы проедете по одному из самых протяжённых и обширных ущелий на Кавказе, чтобы добраться к озеру Гижгит с необычной водой. Вам запомнится этот неземной пейзаж: бирюзовый водоём в окружении высоких горных пиков.
Приэльбрусье
В любое время года при хорошей погоде можно подняться до высоты 3847 метров (Гарабаши) по канатной дороге. Здесь у вас будет свободное время: можете кататься на подъёмниках, фотографировать впечатляющие виды, выбирать сувениры или пробовать местные угощения.
Поляна нарзанов
Вы окажетесь на скрытой в горах поляне. Вода, насыщенная полезными микроэлементами, бьёт здесь прямо из-под земли.
В дороге вы услышите истории о Кавказе и Эльбрусе, о создании завода по добыче вольфрама и молибдена, а также первого в Советском союзе горнолыжного курорта.
Организационные детали
- Путешествие проходит на внедорожнике или минивэне (Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, Nissan Elgrand, Hyundai Grand Starex или аналогичный автомобиль)
- Обед и проезд на канатной дороге (от 900 до 2500 ₽ с человека в зависимости от высоты подъёма) не входят в стоимость экскурсии
- Дорога в обе стороны занимает около 6 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Здравствуйте! Мы команда гидов, которая с удовольствием проведет для Вас экскурсии по Кавказу. Мы очень любим наш край и горы за дух свободы, безграничность и уникальность. Наши гиды с огромным удовольствием покажут вам настоящее кавказское гостеприимство. К нашим гостям мы относимся так, как это принято на Кавказе: для гостей всегда самое лучшее!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
15 ноя 2024
Тур понравился! Организатор ответил на вопросы перед бронированием оперативно. Очень доброжелательный гид Николай и он же отличный водитель по ходу поездки рассказал поставленной речью много интересной информации. Николай кроме местных
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