Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит - это возможность увидеть величественные горы Кавказа и уникальные природные объекты.Участники экскурсии смогут подняться на канатной дороге до высоты 3847 метров, насладиться бирюзовыми водами

озера Гижгит и попробовать целебные нарзаны. В дороге вас ждут увлекательные истории о Кавказе и его рекордах. Это идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу гор и открыть для себя природные сокровища России

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Описание экскурсии

Баксанское ущелье и озеро Гижгит

Вы проедете по одному из самых протяжённых и обширных ущелий на Кавказе, чтобы добраться к озеру Гижгит с необычной водой. Вам запомнится этот неземной пейзаж: бирюзовый водоём в окружении высоких горных пиков.

Приэльбрусье

В любое время года при хорошей погоде можно подняться до высоты 3847 метров (Гарабаши) по канатной дороге. Здесь у вас будет свободное время: можете кататься на подъёмниках, фотографировать впечатляющие виды, выбирать сувениры или пробовать местные угощения.

Поляна нарзанов

Вы окажетесь на скрытой в горах поляне. Вода, насыщенная полезными микроэлементами, бьёт здесь прямо из-под земли.

В дороге вы услышите истории о Кавказе и Эльбрусе, о создании завода по добыче вольфрама и молибдена, а также первого в Советском союзе горнолыжного курорта.

Организационные детали