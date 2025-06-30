Мои заказы

Экскурсна горнолыжные склоны. Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет

Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды до горнолыжных курортов Кавказа обеспечит комфорт и безопасность
Горнолыжный сезон на Кавказе открыт! Лыжники и сноубордисты отмечают склоны как места с невероятными видами и доступными ценами.

Встреча в аэропорту Минеральные Воды и комфортная доставка на курорты: Архыз, Домбай, Азау, Чегет, Терскол, Теберда.

Насладитесь уникальной природой и горнолыжными трассами, которые подойдут как новичкам, так и опытным спортсменам. Забронируйте трансфер и откройте для себя незабываемые зимние приключения
5
2 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏔️ Великолепные виды
  • 🎿 Горнолыжные трассы для всех уровней
  • ❄️ Уникальная природа Кавказа
  • 🗺️ Посещение популярных курортов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Архыз
  • Домбай
  • Азау
  • Чегет
  • Терскол
  • Теберда

Описание трансфер

Доставка из аэропорта Минеральные Воды

Мы рады приветствовать вас и готовы сделать ваше путешествие максимально комфортным. Наша команда встретит вас в аэропорту Минеральные Воды и организует транспортировку на лучшие горнолыжные курорты Кавказа.

Наши направления

Комфорт и удобство

Наш транспорт обеспечит вам комфортное и безопасное путешествие. Мы стремимся, чтобы каждая деталь вашего пути оставила только положительные эмоции и желание вернуться снова. Наслаждайтесь живописной природой Кавказа и получайте удовольствие от активного отдыха.

Ежедневно

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер до выбранного горнолыжного курорта
  • Перевозка лыж/сноуборда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завершение: Аэропорт Минеральны Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Л
Людмила
30 июн 2025
Поездка в Домбай оставила незабываемые впечатления! Это было удивительное путешествие, полное красоты и новых открытий.
Экскурсия была хорошо организована:гид оказался настоящим профессионалом. Он подробно рассказал об истории и природе региона, делая
читать дальше

акцент на уникальных особенностях Домбая.
Сам Домбай поразил своей красотой — величественные горы, кристально чистые реки и водопады, а также живописные озёра оставили неизгладимое впечатление. Особенно впечатлили панорамные виды с обзорных площадок. Чистый горный воздух и тишина создавали атмосферу умиротворения.
Гид увлекательно рассказывал о флоре и фауне региона, исторических событиях и местных легендах. Его знания и энтузиазм сделали экскурсию не только познавательной, но и очень интересной. Благодаря ему поездка стала настоящим путешествием в мир природы и культуры.

Эта поездка стала отличным способом познакомиться с красотами Домбая за один день. Рекомендую всем, кто хочет увидеть великолепные горные пейзажи и узнать больше о регионе.

Д
Дарья
20 апр 2025
Заказывали трансфер из Минеральных Вод в Терскол. Дорога заняла всего три часа, поездка прошла отлично. Спасибо водителю Марату за помощь.

Входит в следующие категории Минеральных Вод

