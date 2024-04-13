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приятного человека за несколько часов до вылета прикоснуться к еще одному чуду этих мест. Прекрасный парк Железноводска, чудесное озеро, солнце-это то, без чего нельзя возвращаться в морозную Москву! Виктор очень внимательный, заботливый и много знающий гид. Приятная грамотная речь, не утомительный рассказ про край и его города по дороге-то что не хватало для полноты картины и впечатлений! Благодарю вас, Виктор, за чудесную экскурсию! С удовольствием порекомендую вас своим друзьям!