1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
«Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
«Комфортабельный трансфер и обед»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
«Трансфер можно организовать и для большего количества человек»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Выберите комфортный трансфер до горнолыжных курортов Северного Кавказа. Встреча в аэропорту, безопасная поездка
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
«Трансфер на горнолыжные курорты Северного Кавказа»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
«Трансфер из отеля в аэропорт тоже возможен — с обратной последовательностью достопримечательностей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай: удобство для каждого
Комфортный трансфер из Минвод в Домбай: путешествие с удобством и заботой о каждом пассажире
Начало: По вашему адресу
«Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Трансфер на Домбай из Минеральных Вод: комфорт для вашей группы
Путешествуйте из Минеральных Вод на Домбай с удобством и без забот. Профессиональные водители и комфортабельные авто ждут вас
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
«трансфер осуществляется на следующих автомобилях: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
2 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДавлиева13 апреля 2024Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и
- ЕЕлена5 марта 202405 марта прилетели из Москвы в Минеральные Воды, встретил водитель Александр. Накануне прислал четкую инструкцию по организации встречи. Поездка до Архыза прошла комфортно и безопасно на очень комфортабельном авто. Александр угостил вкусным кофе, что было очень кстати. Спасибо большое! Рекомендую!
- ССветлана14 февраля 2024Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
- ТТатьяна11 января 2024Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с места пребывания, выгуляли, культурно обогатили, накормили и в аэропорту высадили)))
- ННаталия6 января 2024Благодарю Виктора за чудесную экскурсию! Такого трансфера в аэропорт у меня в жизни еще не было! Как здорово в компании
- ИИрина27 октября 2023Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
- ЕЕвгений17 октября 2023Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
- ИИгорь13 октября 2023Отличная экскурсия! Договаривались с Кириллом на обширную экскурсию Пятигорск-Кисловодск-Железноводск, но из-за перемены рейса на самолет, пришлось сократить и посмотреть только Пятигорск. Кирилл - пунктуальный, вежливый человек и интересный рассказчик! Забрал с отеля, покатал, показал, рассказал и доставил в аэропорт. рекомендую!
- ССветлана26 августа 2023Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Трансфер»
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