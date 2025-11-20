Вы проедете через четыре кавказские республики, наслаждаясь живописными пейзажами и рассказами гида-водителя.
В Грозном вас встретит местный гид и познакомит с архитектурой, историей и традициями колоритного города.
Вы узнаете, кем и когда он был основан, посетите мечеть, полюбуетесь видами со смотровой площадки и попробуете национальную кухню по желанию.
Описание экскурсии
По дороге из Минвод в Грозный
Маршрут пройдёт через четыре кавказские республики — при хорошей погоде вы полюбуетесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет. По согласованию с группой заедете в Беслан на обед, где попробуете настоящие осетинские пироги.
В Грозном
Вы увидите парк Цветов и храм Архангела Михаила, подниметесь на смотровую площадку Грозного-Сити, посетите мечеть «Сердце Чечни» и прогуляетесь по пешеходной улице Эсамбаева. По желанию попробуете традиционную кухню в одном из местных ресторанов.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога в одну сторону — 4 часа
- Остановка на завтрак (по согласованию всей группы) — 30 мин.
- Экскурсия в Грозном — 2,5 часа
- Обед в Грозном — 40 мин.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Vito, Hyundai Starex, Toyota Highlander или Mercedes-Benz Sprinter, Kio-Rio.
- Рекомендованный возраст — от 7 до 80 лет
- В пути вас будет сопровождать гид-водитель, а в Грозном экскурсию проведёт местный гид
Дополнительные расходы:
- Билеты на смотровую Грозный-Сити — 200 ₽ за чел.
- Обед — около 1200 ₽ за чел.
- Перекус и кофе на завтрак — 500 за чел.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 81 туриста
Я давно живу в Грозном, хорошо знаю город и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.
