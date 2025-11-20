Вы проедете через четыре кавказские республики, наслаждаясь живописными пейзажами и рассказами гида-водителя. В Грозном вас встретит местный гид и познакомит с архитектурой, историей и традициями колоритного города. Вы узнаете, кем и когда он был основан, посетите мечеть, полюбуетесь видами со смотровой площадки и попробуете национальную кухню по желанию.

Описание экскурсии

По дороге из Минвод в Грозный

Маршрут пройдёт через четыре кавказские республики — при хорошей погоде вы полюбуетесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет. По согласованию с группой заедете в Беслан на обед, где попробуете настоящие осетинские пироги.

В Грозном

Вы увидите парк Цветов и храм Архангела Михаила, подниметесь на смотровую площадку Грозного-Сити, посетите мечеть «Сердце Чечни» и прогуляетесь по пешеходной улице Эсамбаева. По желанию попробуете традиционную кухню в одном из местных ресторанов.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога в одну сторону — 4 часа

Остановка на завтрак (по согласованию всей группы) — 30 мин.

Экскурсия в Грозном — 2,5 часа

Обед в Грозном — 40 мин.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Vito, Hyundai Starex, Toyota Highlander или Mercedes-Benz Sprinter, Kio-Rio.

Рекомендованный возраст — от 7 до 80 лет

В пути вас будет сопровождать гид-водитель, а в Грозном экскурсию проведёт местный гид

Дополнительные расходы: