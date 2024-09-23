Путешествие по маршруту, о котором мечтают многие поклонники гор.
Поднимитесь к труднодоступному плато Бермамыт, побывайте в загадочном древнем ауле Хасаут и доберитесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуйте, как отступает суета повседневной жизни.
В программу входит трансфер на комфортабельном внедорожнике, экскурсионное обслуживание и посещение ключевых достопримечательностей региона
Поднимитесь к труднодоступному плато Бермамыт, побывайте в загадочном древнем ауле Хасаут и доберитесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуйте, как отступает суета повседневной жизни.
В программу входит трансфер на комфортабельном внедорожнике, экскурсионное обслуживание и посещение ключевых достопримечательностей региона
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Плато Бермамыт. Его высота 2592 метра над уровнем моря! Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.
- Аул Хасаут. Он находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. Это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: вы увидите руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.
- Урочище Джилы-Су. В тёплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите красивейшие водопады и увидите долину замков. А также попробуете разные виды нарзана.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание.
Отдельно оплачивается (с человека):
- питание (в среднем 600-700₽)
- экосбор в Долине нарзанов (150₽, дети до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы
- экосбор в урочище Джилы-Су — 300₽
- экосбор на Скалы-Аватары — 50₽
- Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1569 туристов
Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
23 сен 2024
Все пошло на высоком уровне. Гид Арафат провел экскурсию великолепно (за что ему большое спасибо). А вообще я считаю эта локация одна из лучших. Всем советую там побывать.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
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