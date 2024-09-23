По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су

Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Путешествие по маршруту, о котором мечтают многие поклонники гор.

Поднимитесь к труднодоступному плато Бермамыт, побывайте в загадочном древнем ауле Хасаут и доберитесь до Джилы-Су, края горячих целебных нарзанов и заповедных водопадов. Оцените величие Кавказа и почувствуйте, как отступает суета повседневной жизни.

В программу входит трансфер на комфортабельном внедорожнике, экскурсионное обслуживание и посещение ключевых достопримечательностей региона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Эльбрус
  • 🏞️ Древние руины и наскальные рисунки
  • 💧 Целебные нарзаны и водопады
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
    • По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
    По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
    По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00

    Что можно увидеть

  • Плато Бермамыт
  • Аул Хасаут
  • Урочище Джилы-Су

    • Описание экскурсии

    • Плато Бермамыт. Его высота 2592 метра над уровнем моря! Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.
    • Аул Хасаут. Он находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. Это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: вы увидите руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.
    • Урочище Джилы-Су. В тёплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите красивейшие водопады и увидите долину замков. А также попробуете разные виды нарзана.

    Организационные детали

    Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
    В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание.

    Отдельно оплачивается (с человека):

    • питание (в среднем 600-700₽)
    • экосбор в Долине нарзанов (150₽, дети до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы
    • экосбор в урочище Джилы-Су — 300₽
    • экосбор на Скалы-Аватары — 50₽
    • Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    ежедневно в 07:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет6 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    По договорённости
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 07:00
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    23 сен 2024
    Все пошло на высоком уровне. Гид Арафат провел экскурсию великолепно (за что ему большое спасибо). А вообще я считаю эта локация одна из лучших. Всем советую там побывать.
    Все пошло на высоком уровне. Гид Арафат провел экскурсию великолепно (за что ему большое спасибо). АВсе пошло на высоком уровне. Гид Арафат провел экскурсию великолепно (за что ему большое спасибо). А

    Входит в следующие категории Минеральных Вод

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