2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
3400₽ за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения7 апреля 2024Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
- ВВера1 октября 2023Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую: 1) место очень красивое: с видом на горы, озеро и в
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Нескучные экскурсии»
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