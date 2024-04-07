Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Минеральных Водах, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
3400 за человека
7 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
7 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    7 апреля 2024
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе
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    по погодным условиям, провела невероятный мастер-класс с приятным общением, и мы ушли довольные с красивыми тарелочками. Крайне рекомендую всем, кто любит спокойные и комфортные мероприятия, где немного людей и прекрасный организатор!

  • В
    Вера
    1 октября 2023
    Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
    Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую: 1) место очень красивое: с видом на горы, озеро и в
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    лесу 2) тарелка получилась красивая 3) сам пикник очень эстетичный и красивый 4) нас фотографировала фотограф на хорошую камеру 5) атмосфера дружественная и очень комфортная Спасибо большое 🧡

    Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:Мне так понравилось. Не описать словами, но всё же попробую:

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
  2. 7 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
  3. В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Приэльбрусье
  4. Плато Бермамыт
  5. Самое главное
  6. Джилы-су
  7. Чегемские водопады
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Перевал Актопрак
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в январе 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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