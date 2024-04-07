читать дальше по погодным условиям, провела невероятный мастер-класс с приятным общением, и мы ушли довольные с красивыми тарелочками. Крайне рекомендую всем, кто любит спокойные и комфортные мероприятия, где немного людей и прекрасный организатор!

Прекрасный пикник с у нас прошёл с Алиной. Было очень комфортно, на протяжении нескольких дней она держала нас в курсе