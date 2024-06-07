Интересные экскурсии для школьного возраста в Минеральных Водах

Найдено 41 экскурсия в категории «Для школьников» в Минеральных Водах, цены от 2 400 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 13:00 и 13:30
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58124 650 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
58004 640 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
19 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15, 07:30 и 07:45
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
64705 500 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
83 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Треккинг на гору Змейка
Индивидуальная
4.5 часа
29 отзывов
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия в Домбай: от перевала Гум-Баши до Шоанинского храма
Вас ждет увлекательное путешествие из Минеральных Вод в волшебный Домбай с захватывающими видами и уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
58754 700 за человека
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 07:30
75006 000 за человека
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
55004 400 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560 за человека
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525 за человека
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Плато Бермамыт: путешествие к каменным великанам из Минеральных Вод
Исследуйте загадочное плато Бермамыт, где скалы возвышаются как древние великаны, и вкусите легенды Кавказа
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Арт-пикник с художником среди гор Кавказа
Погрузитесь в мир творчества и гедонизма на арт-пикнике среди гор Кавказа. Распишите посуду, насладитесь закусками и закатом
Начало: В Ессентуках
Сегодня в 17:00
15 июня в 17:00
3 400 за человека
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
Путешествие в Ингушетию подарит вам незабываемые впечатления от древних башен, заброшенных аулов и фантастических горных пейзажей
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Джип-тур на Бермамыт: уникальные панорамы Эльбруса и гора Кольцо
Откройте захватывающие пейзажи Эльбруса и тайны Приэльбрусья в комфортном путешествии на джипе
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
10 отзывов
Домбай из Минеральных Вод: путешествие сквозь века и природу
Исследуйте величие Домбая: от древних времен до современности, наслаждаясь непревзойденными пейзажами и культурным наследием
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Плато Канжол и озера Шадхурей: уникальная экскурсия из Минеральных Вод
Познайте загадки плато Канжол и озер Шадхурей, исследуя их красоту и историю в комфортной экскурсии
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит: путешествие из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 500 за всё до 7 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Минвод
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
13 часов
Эксклюзивный джип-тур в Домбай: Шоанинский храм и Тебердинский заповедник
Приглашаем в увлекательное путешествие по Кавказским горам с посещением уникальных и живописных мест
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2500018 750 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай: удобство для каждого
Комфортный трансфер из Минвод в Домбай: путешествие с удобством и заботой о каждом пассажире
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390 за человека
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
2 400 за всё до 3 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Минеральных Вод
Начало: По вашему адресу
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых в Европе! Гид Сергей
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    знает "секретные тропы", и вы сможете в этом убедиться лично, если в пути вам повстречаются иные машины с туристами, т. к. потом, видя куда едут они и видя, куда едете вы, вы поймёте, что то, что выбирает для вас Сергей откроет НАИЛУЧШИЕ виды! За свою поездку мы посетили несколько водопадов, подружились с сусликами, посмотрели на открывшийся в распогодье Эльбрус и на затянутые, буквально обнятые пушистыми облаками горные массивы, также мы прокатились по очень крутому серпантину, посмотрели на горы-аватары, увидели "Лик Смотрителя Гор", побывали на невероятной смотровой площадке с видом на горы Бандиты, узнали историю этих мест и даже получили возможность искупаться в лечебных водах, перед этим попробовав несколько видов нарзанов и даже набрав бутылочку с собой, для профилактики;) Безусловно рекомендую ❤️

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    Большое путешествие по Домбаю
    Спасибо огромное Карену за интересную экскурсию на Домбай. Много различных локаций. Море исторических фактов от Карена и великолепие природы Кавказа сделали поездку незабываемой. Очень комфортабельный автомобиль. Все пожелания были учтены. Рекомендуем всем.
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
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    но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!

    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка — настоящее волшебство! Нам обещали золото и нам его сделали! При обсуждении и планировании с администратором я даже шутила что
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    уже теряюсь в догадках, что круче, горы, которые нам предстоит увидеть, или гид, назначенный на этот маршрут 😁 Мы увидели все заявленное и даже больше, послушали не только названия мест, но и их историю, услышали множество красивых легенд и изучали историю этих прекрасных мест всей группой) Слушала завороженно, смотрела и снимала безостановочно! Мы посетили множество не только волшебных природных мест, но также и отличные кафе, маленькие и скромные, но с душой и просто безмерно радушные, вас не то что горы, вас даже не оставят равнодушными никакие из местных блюд! Отдельное спасибо организатору Анастасии и гиду Абреку за все их труды и старания, это того абсолютно точно стоило! ❤️ P.S. все же не брезгуйте солнцезащитным кремом и солнцезащитными очками, мы обгорели 😁

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все было организовано на высшем
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    уровне! Все 3 гида понравились и оставили лишь хорошее впечатление. На Эльбрус мы ездили с Александром - очень внимательный молодой человек, поразило то, как много он знает о традициях, разного рода исторические факты и легенды, узнали много нового, было интересно слушать. Эльбрус с характером, самую вершину не удалось увидеть, так как она была спрятана за облаками, но подняться однозначно стоило. Есть 2 линии канатной дороги, одна более старая, другая современная, гид рекомендовал выбрать ее, так и сделали. Удивило, что поднялись на высоту больше, чем на Домбае, но было значительно теплее, но теплая одежда в любом случае нужна, так как погода не предсказуемая. Кавказ невероятно живописный, на каждом углу красота, куда бы ты ни посмотрел. Также хочется отметить, что на нашем пути попадались очень хорошие люди, что конечно очень радует и еще больше влюбляет в данные края! Завтракали в придорожном кафе, снова все было вкусно и по очень небольшим ценам. Гиды возят в реально проверенные места, поэтому можно смело кушать, без разного рода опасений. Также очень впечатлило озеро Гижгит и прилегающая к нему территория. Очень красиво и безмятежно, при этом мало людей, из-за чего впечатления еще более невероятные! Большое спасибо за профессиональное отношение к своей работе и теплое отношение к людям!

    За 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. ВсеЗа 5 дней хотели посмотреть, как можно больше. Выбрали 3 экскурсии - Домбай, Джилы-Су, Эльбрус. Все
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
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    очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно, что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о районах, которые мы проезжали
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    в пути и о тех местах, куда держали путь. Завтрак был с видом на горы, очень вкусно и атмосферно - горный чай отдельная любовь. Асхат купил нам заранее билеты на канатную дорогу, за, что отдельное спасибо, был очень внимательным и доброжелательным, видно, что он любит свою работу и свои родные края. с Домбаем случилась особая любовь, если вы сомневаетесь ехать или нет, то однозначно надо. Времени было достаточно на посещение всех локаций, не было суеты, что также плюс, можно было насладиться в полной мере. Ужин был у местных жителей - очень приятная и добрая семья, осталось приятное и теплое впечатление. Также нам очень повезло с компаний - Алина и Миша спасибо, с вами были круто! По итогу мы выбрали 3 экскурсии у Анастасии - и хочу отметить, что все прошло на высшем уровне, очень приятная и ответственная девушка! Спасибо за яркие эмоции! От души рекомендуем!

    Нам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал оНам все понравилось, отличная получилась поездка! Нашим гидом был Асхат, очень приятный мужчина, много рассказывал о
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Были в этой поездке 1 июня 2024. Тур брали у Анастасии. Большое спасибо за организацию. Все очень профессионально. Природа просто
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    УДИВИТЕЛЬНАЯ! Ни какие фотографии не передадут красоту гор!!! Язык Тролля конечно хорош, но дорога к нему это отдельное приключение!!! Этот серпантин на краю пропасти я никогда не забуду:) Отдельное спасибо водителю Владимиру! Мы много путешествовали в горах, но такая красота просто уникальна! Мне понравилось, что места эти ещё не испорчены цивилизацией и туристами. Я в восторге!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
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    первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
    Идеально! За такую низкую цену такой плотный маршрут. Всего 6 чел в группе, никого ждать не приходилось и очень повезло
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    с погодой. Особых доплат нет, виды самые прекрасные Гид Марат просто лучший! С прекрасным чувством юмора, очень интересно рассказывал Александра всегда отвечала на любые вопросы и даже получилось перенести запланированную дату Спасибо большое да удивительную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Для школьников»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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