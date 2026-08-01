5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)

Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России.

Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе. И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь…
5
135 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)

Описание экскурсии

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод

В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах

В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу это храм, где покоятся мощи святого Феодосия Кавказского. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе

Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки

Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску

В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска
  • Экскурсия проходит на 7-местном автомобиле Lada Largus с кондиционером
  • По желанию можно заменить автомобиль на Cherry tiggo 8 pro с панорамной крышей. Доплата — 5000 ₽
  • По желанию можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию можно продлить — 2000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен
Карен — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4006 туристов
Всем привет! Меня зовут Карен, и вот уже 25 лет я живу в этом многовековом красавце — Пятигорске. Признаюсь, я без ума от своего города! Будучи человеком творческим и заядлым
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путешественником, после одной из зарубежных поездок я осознал, сколько удивительных мест нашего края остаются неизвестными гостям, и насколько пока ещё однообразен рынок экскурсий. Именно это вдохновило меня изменить ситуацию и показать Кавказские Минеральные Воды глазами местного жителя, влюблённого в этот край всей душой. Работаю я в замечательной команде со своим сыном Аркадием. Он — настоящий пятигорчанин, с детства объездивший весь Кавказ и знающий каждый уголок родного города. Аркадий прекрасно разбирается в истории региона, традициях и обычаях кавказских народов. Желаем всем приятных путешествий и будем рады встрече на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.

Группа была из 6 человек и к каждому Карен нашел свой подход. По пути придумывал детям вопросы, проводил викторину, подсказывал, где можно повкуснее покушать и какое блюдо попробовать - нам было интересно, весело и познавательно!
Спасибо большое.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
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Ш
Замечательная экскурсия Карен великолепный рассказчик, учитывает пожелания и подстраивает под них поездку
Замечательная экскурсия Карен великолепный рассказчик, учитывает пожелания и подстраивает под них поездку
Замечательная экскурсия Карен великолепный рассказчик, учитывает пожелания и подстраивает под них поездку
Замечательная экскурсия Карен великолепный рассказчик, учитывает пожелания и подстраивает под них поездку
Замечательная экскурсия Карен великолепный рассказчик, учитывает пожелания и подстраивает под них поездку
Замечательная экскурсия Карен великолепный рассказчик, учитывает пожелания и подстраивает под них поездку
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Н
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Карену за невероятное путешествие по Золотому кольцу Кавказа! Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру региона. Карен — настоящий
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профессионал: материал подает очень грамотно, интересно и с такой любовью к своему делу, что слушать его можно часами. Отдельное спасибо за потрясающее чувство юмора — с ним любая дорога проходила легко и весело. Особенно впечатлил рассказ о жизни Михаила Юрьевича Лермонтова, узнали столько новых и глубоких фактов, о которых раньше даже не догадывались. Спасибо за комфорт, заботу и незабываемые впечатления!

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М
Все очень понравилось. Мы ездили с детьми разных возрастов от мало до велика. Понравилось всем, много было красивых мест и интересных рассказов. Абсолютно не напрягались и получали удовольствие. Мы попросили чуть изменить маршрут и Аркадий без вопросов все организовал. Спасибо большое 👍
Все очень понравилось. Мы ездили с детьми разных возрастов от мало до велика. Понравилось всем, много
Все очень понравилось. Мы ездили с детьми разных возрастов от мало до велика. Понравилось всем, много
Все очень понравилось. Мы ездили с детьми разных возрастов от мало до велика. Понравилось всем, много
Все очень понравилось. Мы ездили с детьми разных возрастов от мало до велика. Понравилось всем, много
Все очень понравилось. Мы ездили с детьми разных возрастов от мало до велика. Понравилось всем, много
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Анастасия
Замечательный вариант познакомиться с краем, если прилетаешь на короткий период. Основные достопримечательности каждого города в сопровождении с насыщенными историями и любопытными фактами, полезными рекомендациями, вкусными пончиками, хачапури, и обалденным обедом для знакомства с местной кухней, а еще обаятельный рассказчик Карен, комфортное и безопасное вождение. Я осталась очень довольна.
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Александр
Хочу выразить огромную благодарность Карену за проведённую трехдневную экскурсионную программу по главным городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Железноводску.

По нашему запросу он составил и блестяще реализовал такое путешествие.
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Нашей мужской, дружной компанией из пяти человек мы провели с Кареном потрясающее время.

Что особенно понравилось:

🔹 Мастерство рассказчика Карен - грамотный оратор с поставленной речью, глубокими историческими знаниями и не только. Он делился не только общеизвестными фактами, но и неофициальными точками зрения, историями, которых нет в интернете, по телевизору или в общем доступе. Это очень круто!

🔹 Комфорт и забота Возил нас на своей комфортной машине, согласовывал время начала и окончания каждого экскурсионного дня, предлагал разные варианты мест для обеда. Реализовывал все наши «капризы» и пожелания. С отличным чувством юмора и огромным опытом в индивидуальных экскурсиях.

🔹 Свой человек в регионе Когда мы приезжали в определённые места, сразу было заметно, что он здесь «свой». Нас пропускали без очереди, в то время как огромные туристические автобусы с людьми ждали. Карен на своем минивэне с нами пятерыми проезжал в обход, и его пропускали как своего. Это дает то самое ценное ощущение, что экскурсия сугубо индивидуальная, а не групповая.

🔹 Игры и живое общение Он не только рассказывал нам, но и придумывал разные игры: загадывал загадки, задавал вопросы, которые заставляли «напрячь извилины». Во время экскурсий часто спрашивал: «А как вы думаете?» - это здорово вовлекает.

🔹 И погода - под стать настроению Все проведённые вместе дни были солнечными, тёплыми и сухими. Как будто сам Кавказ насепринимал.

Итог Обязательно буду рекомендовать Карена всем, кто соберется на КМВ. Я уже много где побывал и знаю, о чём пишу: Карен — уникум, каких еще поискать.

Спасибо тебе, Карен, и низкий поклон!

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