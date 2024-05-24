Регион Кавказских Минеральных Вод — один из самых знаменитых курортов России. И если у Вас не так много свободного времени для посещения каждого города КМВ отдельно, тогда эта экскурсия точно для Вас! Что вы увидите:• Кисловодск. Город основан чуть более 200 лет назад, поэтому старый центр не очень большой. Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся. Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города!:

Ессентуки. Это самый молодой город региона. Санатории и гостиницы в основном расположены вокруг Курортного парка и исторического центра. Здесь же находятся бюветы минеральной воды Ессентуки №4 и №17 — самой известной в стране. А неподалеку расположилось здания Грязелечебницы имени Семашко — самое необычное здание, возможно даже всего нашего региона. Четыре здания выполнены в стилистике древнеримских терм, а вход на территорию украшают скульптуры львов, которые придавливают лапой змею.

Пятигорск. Самый крупный город региона и столица Северо-кавказского федерального округа. Это также ещё и самый старый город КМВ, город, который видел множество исторических событий и великих людей, его основали в 1780 году. В Пятигорске отлично сохранился исторический центр, описанный Лермонтовым в «Герое нашего времени». Мы обязательно прогуляемся по великолепному парку «Цветник», насладимся видом города с беседки Эолова Арфа и увидим знаменитое подземное озеро Провал.

Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:.

Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:.

• Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе: