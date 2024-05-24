Кавказские Минеральные Воды - история и современность

В этой поездке мы погрузимся в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод и за один день посетим все четыре курортных города — Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.
5
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Что вас ожидает:

  • Кисловодск:
  • Бульвар Курортный
  • Поющий фонтан
  • Колоннада
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Главные нарзанные ванны
  • Кисловодская Крепость
  • Свято-Никольский собор
  • Ессентуки:
  • Курортный парк
  • Музыкальная беседка «Рококо»
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Питьевые галереи источников № 4 и № 17
  • Театральная площадь и поющий фонтан
  • Грязелечебница имени Н.А. Семашко
  • Пятигорск:
  • Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
  • Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
  • Грот Дианы
  • Грот Лермонтова
  • Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
  • Скульптура «Орел»
  • Китайская беседка
  • Беседка «Эолова арфа»
  • Железноводск:
  • Каскадная лестница
  • Питьевая галерея «Смирновский источник»
  • Питьевая галерея «Славяновский источник»
  • Пушкинская галерея
  • Дворец Эмира Бухарского
  • Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
  • Курортное озеро и Остров Гулливеров

Описание экскурсии

Регион Кавказских Минеральных Вод — один из самых знаменитых курортов России. И если у Вас не так много свободного времени для посещения каждого города КМВ отдельно, тогда эта экскурсия точно для Вас! Что вы увидите:• Кисловодск. Город основан чуть более 200 лет назад, поэтому старый центр не очень большой. Однако в городе сохранились единственная на Ставрополье крепость 19 века, старые купеческие и дворянские особняки, а Курортный бульвар отлично передает атмосферу курортной столицы, где люди наслаждаются жизнью и никуда не торопятся. Главное же, что отличает Кисловодск от других городов на Кавказе — самый большой рукотворный парк в Европе, который находится в черте города!:
  • Ессентуки. Это самый молодой город региона. Санатории и гостиницы в основном расположены вокруг Курортного парка и исторического центра. Здесь же находятся бюветы минеральной воды Ессентуки №4 и №17 — самой известной в стране. А неподалеку расположилось здания Грязелечебницы имени Семашко — самое необычное здание, возможно даже всего нашего региона. Четыре здания выполнены в стилистике древнеримских терм, а вход на территорию украшают скульптуры львов, которые придавливают лапой змею.
  • Пятигорск. Самый крупный город региона и столица Северо-кавказского федерального округа. Это также ещё и самый старый город КМВ, город, который видел множество исторических событий и великих людей, его основали в 1780 году. В Пятигорске отлично сохранился исторический центр, описанный Лермонтовым в «Герое нашего времени». Мы обязательно прогуляемся по великолепному парку «Цветник», насладимся видом города с беседки Эолова Арфа и увидим знаменитое подземное озеро Провал.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:.
Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:.
• Железноводск. Настоящая «зелёная жемчужина» Кавказских Минеральных Вод и самый маленький город региона. Главные архитектурные достопримечательности — дача эмира Бухарского и Островские ванны, построенные в восточном мавританском стиле. Украшением курортного парка считают Пушкинскую галерею, эта галерея навеяла на знаменитого поэта вдохновение, в результате чего появился «Кавказский пленник», а галерея с тех пор носит название Пушкинская. Здесь мы отведаем минеральную воду из Славяновского и Смирновского источников, и прогуляемся по Каскадной лестнице — самой длинной на юге России. Важная информация: Обязательно иметь при себе:
  • оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
  • наличные деньги.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кисловодск:
  • Бульвар Курортный
  • Поющий фонтан
  • Колоннада
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Главные нарзанные ванны
  • Кисловодская Крепость
  • Свято-Никольский собор
  • Ессентуки:
  • Курортный парк
  • Музыкальная беседка «Рококо»
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Питьевые галереи источников № 4 и № 17
  • Театральная площадь и поющий фонтан
  • Грязелечебница имени Н.А. Семашко
  • Пятигорск:
  • Парк «Цветник» и Лермонтовская галерея
  • Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову
  • Грот Дианы
  • Грот Лермонтова
  • Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру
  • Скульптура «Орел»
  • Китайская беседка
  • Беседка «Эолова арфа»
  • Железноводск:
  • Каскадная лестница
  • Питьевая галерея «Смирновский источник»
  • Питьевая галерея «Славяновский источник»
  • Пушкинская галерея
  • Дворец Эмира Бухарского
  • Яйцо желаний «или солнечные часы» Знаки зодиака
  • Курортное озеро и Остров Гулливеров
Что включено
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на автомобиле LADA GRANTA
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Экологические сборы
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи, на выставки и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
M
24 мая 2024
А
10 мая 2024
Отличная экскурсия!
Прекрасный гид Олег, который интересно рассказывал об истории края. Показал нам красоту городов КМВ и нетуристические места для вкусного обеда и перекуса. Однозначно рекомендую всем.
М
8 мая 2024
Очень приятный экскурсовод, очень красивые города. Нам все сильно понравилось.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

ИндивидуальныеПешеходныеНа весь деньОбзорные

Похожие экскурсии из Минеральных Вод

Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
83 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Позвольте себе уникальное автопутешествие на Домбай из Минеральных Вод. Вас ждут перевал Гум-Баши, Сырные пещеры и озеро Кара-Кёль
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
55004 400 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Минеральных Водах
ХорошоТам