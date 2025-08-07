Каждый город Кавказских Минеральных Вод уникален.За один день вы посетите Кисловодск с его знаменитым парком и крепостью, Ессентуки с минеральными источниками, Железноводск с Пушкинской галереей и Пятигорск с его культурными

достопримечательностями. В каждом из этих мест вы сможете насладиться атмосферой, попробовать целебную воду и узнать много нового о курортной жизни. Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях, что делает его доступным для всех категорий туристов

Описание экскурсии

Кисловодск

Город, разместившийся у подножия гор в котловине, известен особым климатом, парком, красивым пешеходным бульваром и крепостью. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску. Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны. А на окраине города увидите знаменитую гору Кольцо.

Ессентуки

Далее в программе месторождение той самой минеральной воды, известной во всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.

Железноводск

Это наша третья звезда, маленькая, но яркая. Прогуляемся по центру, попробуем несколько местных нарзанов, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.

Пятигорск

Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Организационные детали