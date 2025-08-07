Мои заказы

Созвездие городов КМВ: Обзорная экскурсия с выездом из Минеральных вод

Путешествие по городам Кавказских Минеральных Вод: история, природа и уникальные достопримечательности ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Каждый город Кавказских Минеральных Вод уникален.

За один день вы посетите Кисловодск с его знаменитым парком и крепостью, Ессентуки с минеральными источниками, Железноводск с Пушкинской галереей и Пятигорск с его культурными
достопримечательностями.

В каждом из этих мест вы сможете насладиться атмосферой, попробовать целебную воду и узнать много нового о курортной жизни.

Путешествие проходит на комфортабельных автомобилях, что делает его доступным для всех категорий туристов

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 💧 Возможность попробовать целебные воды
  • 🌿 Прогулки по живописным паркам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Крепость Кисловодска
  • Нарзанная галерея
  • Грязелечебница
  • Пушкинская галерея
  • Озеро Провал
  • Эолова Арфа

Описание экскурсии

Кисловодск

Город, разместившийся у подножия гор в котловине, известен особым климатом, парком, красивым пешеходным бульваром и крепостью. Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску. Погуляете по Нижнему парку, где осмотрите мостик «Дамский каприз», павильон «Стеклянная струя», здание читальни, цветочные часы, Колоннаду, первые гостиницы города, Нарзанную галерею и Нарзанные ванны. А на окраине города увидите знаменитую гору Кольцо.

Ессентуки

Далее в программе месторождение той самой минеральной воды, известной во всей России. В Курортном парке вы посетите здание Механотерапии, Нарзанную галерею, величественные Верхние Николаевские ванны и легендарную Грязелечебницу. А также подъедем к современной достопримечательности города — скульптуре Христа Воскресшего.

Железноводск

Это наша третья звезда, маленькая, но яркая. Прогуляемся по центру, попробуем несколько местных нарзанов, подойдём к Пушкинской галерее и спустимся мимо Колоннады к городскому озеру, где находится интересная инсталляция местных гор-лакколитов.

Пятигорск

Самый большой, исторически и культурно наполненный город КМВ расположен у горы Машук. Здесь вас ждут: озеро Провал, Бесстыжие ванны, Елизаветинская галерея и Эолова Арфа. Прогуляемся по местам Ильфа и Петрова. В хорошую погоду с подножья Машука вам откроется панорама Эльбруса и Кавказского хребта. Спустимся к парку «Цветник» мимо кофейни Гукасова и здания Ресторации к Лермонтовской галерее и Ермоловским ваннам. А ещё посетим грот Дианы, скульптуру Орла и Китайскую беседку.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных иномарках с кондиционером. С радостью берём юных путешественников, есть детские кресла.
  • Маршруты построены оптимальным образом так, чтобы минимизировать пешие прогулки с подъёмами. Суммарное расстояние на экскурсии пешком около 10 км
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1594 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные туры по
Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком. Делаем своё дело от души! Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Андрей
7 авг 2025
Отлично! Побывать в 4 городах за один день - столько классных открытий. Минеральная водичка разная, попробуйте оценить сами. Татьяне, нашему гиду, особое уважение за профессионализм.
С
Сергей
17 июл 2025
Виктор молодец. Все вежливо, интересно, вовремя, но без спешки. Красота!

