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Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия

Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Эта программа — для тех, кто не хочет терять ни минуты и уже в день прилета начать знакомство с Кавказскими Минеральными Водами. Я встречу вас в аэропорту и отвезу к месту проживания в Пятигорске.

А по пути вы услышите главное о нашем крае, побываете в Успенском Второафонском монастыре, посетите место дуэли Лермонтова и подниметесь по канатке на вершину горы Машук.
5
8 отзывов
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия

Описание трансфер

Первая встреча с курортным регионом

  • По дороге из аэропорта Минеральные Воды мы заедем в несколько знаковых мест и затронем яркие исторические события.
  • Вы посетите уютный Успенский Второафонский монастырь у подножия Бештау, самой высокой горы в окрестностях, и узнаете о его основателях — монахах, прибывших со Святой Горы Афон на Кавказ.
  • На месте знаменитой дуэли вспомним легендарного поэта, с которым здесь так много связано.
  • Прогуляемся по некрополю — настоящему музею под открытым небом и старейшему кладбищу Кавказских Минеральных Вод.
  • А в завершение вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Машук, на высоту 820 м. над у/м, с которой вам откроется завораживающая панорама.
  • После этого я отвезу вас в отель.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года.
  • Детского кресла нет, есть бустер. Если вы с детьми, сообщайте, пожалуйста, заранее, детское кресло можно будет арендовать за дополнительную плату.
  • Отдельно оплачивается проезд по канатной дороге: подъем и спуск — 360 руб. /взрослого, 100 руб. /детей 5-7 лет. Часы работы — с 9:00 до 21:00.
  • Сообщите при бронировании номер рейса и время прибытия самолета.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Евгений
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!+1
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
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Анна
Нам с сестрой всё очень понравилось!
Нам с сестрой всё очень понравилось!
Нам с сестрой всё очень понравилось!
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Л
Трансфер из Пятигорска в аэропорт превратился в маленькое приключение. Кирилл заранее созвонился и согласовал все детали с учетом наших пожеланий. Приехал вовремя, на хорошей машине. Мелкий дождь внес коррективы, но
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мы смогли увидеть много интересных мест (Бештау, гора Кольцо, Медовые водопады). Горы изумительны даже в такую погоду! Кирилл рассказал по дороге много интересного о регионе, его истории. Предложил 2 места для обеда на выбор. В аэропорт мы попали вовремя, как и было задумано. Захотелось возвратиться и узнать эти места поподробнее. Совет: нужно брать куртки и хорошую нескользящую обувь!

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Игорь
Отличная экскурсия!
Договаривались с Кириллом на обширную экскурсию Пятигорск-Кисловодск-Железноводск, но из-за перемены рейса на самолет, пришлось сократить и посмотреть только Пятигорск. Кирилл - пунктуальный, вежливый человек и интересный рассказчик! Забрал с отеля, покатал, показал, рассказал и доставил в аэропорт. рекомендую!
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Давлиева
Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и группе городов КМВ. Легкая для восприятия подача информации, прекрасные локации. Кирилл помог сделать отличные фото, это была для нас неоценимая помощь.
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И
Кирилл встретил нас вовремя. Экскурсия по городу прошла великолено!
Кирилл очень хороший гид и отличный рассказчик.
Если хотите глубже узнать историю региона и увидеть знаковые места города, то рекомендую!
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