Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта программа — для тех, кто не хочет терять ни минуты и уже в день прилета начать знакомство с Кавказскими Минеральными Водами. Я встречу вас в аэропорту и отвезу к месту проживания в Пятигорске.



А по пути вы услышите главное о нашем крае, побываете в Успенском Второафонском монастыре, посетите место дуэли Лермонтова и подниметесь по канатке на вершину горы Машук.