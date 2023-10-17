Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия

Эта программа — для тех, кто не хочет терять ни минуты и уже в день прилета начать знакомство с Кавказскими Минеральными Водами. Я встречу вас в аэропорту и отвезу к месту проживания в Пятигорске.
А по пути вы услышите главное о нашем крае, побываете в Успенском Второафонском монастыре, посетите место дуэли Лермонтова и подниметесь по канатке на вершину горы Машук.
А по пути вы услышите главное о нашем крае, побываете в Успенском Второафонском монастыре, посетите место дуэли Лермонтова и подниметесь по канатке на вершину горы Машук.
Описание трансфер
Первая встреча с курортным регионом
- По дороге из аэропорта Минеральные Воды мы заедем в несколько знаковых мест и затронем яркие исторические события.
- Вы посетите уютный Успенский Второафонский монастырь у подножия Бештау, самой высокой горы в окрестностях, и узнаете о его основателях — монахах, прибывших со Святой Горы Афон на Кавказ.
- На месте знаменитой дуэли вспомним легендарного поэта, с которым здесь так много связано.
- Прогуляемся по некрополю — настоящему музею под открытым небом и старейшему кладбищу Кавказских Минеральных Вод.
- А в завершение вы сможете подняться по канатной дороге на вершину горы Машук, на высоту 820 м. над у/м, с которой вам откроется завораживающая панорама.
- После этого я отвезу вас в отель.
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на внедорожнике Great Wall Hover h3 New 2014 года.
- Детского кресла нет, есть бустер. Если вы с детьми, сообщайте, пожалуйста, заранее, детское кресло можно будет арендовать за дополнительную плату.
- Отдельно оплачивается проезд по канатной дороге: подъем и спуск — 360 руб. /взрослого, 100 руб. /детей 5-7 лет. Часы работы — с 9:00 до 21:00.
- Сообщите при бронировании номер рейса и время прибытия самолета.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1147 туристов
Я весёлый, открытый и коммуникабельный человек. В солнечном Пятигорске живу всю сознательную жизнь, исследовал его вдоль и поперёк. Я и моя команда с радостью покажем вам наш удивительный край и расскажем о нём нескучные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
+1
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Нам с сестрой всё очень понравилось!
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Л
Трансфер из Пятигорска в аэропорт превратился в маленькое приключение. Кирилл заранее созвонился и согласовал все детали с учетом наших пожеланий. Приехал вовремя, на хорошей машине. Мелкий дождь внес коррективы, но
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Отличная экскурсия!
Договаривались с Кириллом на обширную экскурсию Пятигорск-Кисловодск-Железноводск, но из-за перемены рейса на самолет, пришлось сократить и посмотреть только Пятигорск. Кирилл - пунктуальный, вежливый человек и интересный рассказчик! Забрал с отеля, покатал, показал, рассказал и доставил в аэропорт. рекомендую!
Договаривались с Кириллом на обширную экскурсию Пятигорск-Кисловодск-Железноводск, но из-за перемены рейса на самолет, пришлось сократить и посмотреть только Пятигорск. Кирилл - пунктуальный, вежливый человек и интересный рассказчик! Забрал с отеля, покатал, показал, рассказал и доставил в аэропорт. рекомендую!
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Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и группе городов КМВ. Легкая для восприятия подача информации, прекрасные локации. Кирилл помог сделать отличные фото, это была для нас неоценимая помощь.
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И
Кирилл встретил нас вовремя. Экскурсия по городу прошла великолено!
Кирилл очень хороший гид и отличный рассказчик.
Если хотите глубже узнать историю региона и увидеть знаковые места города, то рекомендую!
Кирилл очень хороший гид и отличный рассказчик.
Если хотите глубже узнать историю региона и увидеть знаковые места города, то рекомендую!
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