Я встречу вас в аэропорту Минеральные Воды или удобном для вас месте в Кисловодске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом и довезу до нужной точки. По дороге с удовольствием расскажу о природе и традициях нашего края. И, если захотите, поделюсь рекомендациями для насыщенного досуга.

Описание трансфер

Что вас ожидает

Вы комфортно разместитесь в салоне автомобиля и отправитесь в путь. Будете наслаждаться видами из окна и спокойной поездкой, а я расскажу:

Почему Кисловодск не кислый

Где же мёд на Медовых водопадах

Зачем Ильф и Петров приезжали на Кавказ

Что такое яйцо желаний

И многое другое! Ваша поездка будет лёгкой и увлекательной, а если вы захотите, чтобы я замолчал — просто скажите об этом:)

Организационные детали