Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот

Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Я встречу вас в аэропорту Минеральные Воды или удобном для вас месте в Кисловодске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом и довезу до нужной точки. По дороге с удовольствием расскажу о природе и традициях нашего края. И, если захотите, поделюсь рекомендациями для насыщенного досуга.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание трансфер

Что вас ожидает

Вы комфортно разместитесь в салоне автомобиля и отправитесь в путь. Будете наслаждаться видами из окна и спокойной поездкой, а я расскажу:

  • Почему Кисловодск не кислый
  • Где же мёд на Медовых водопадах
  • Зачем Ильф и Петров приезжали на Кавказ
  • Что такое яйцо желаний

И многое другое! Ваша поездка будет лёгкой и увлекательной, а если вы захотите, чтобы я замолчал — просто скажите об этом:)

Организационные детали

  • По запросу я могу отвезти вас из аэропорта в Ессентуки, Пятигорск, Железноводск и наоборот. Детали и цены уточняйте в переписке
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen
  • Пожалуйста, предупредите заранее, если вам потребуется детское кресло или бустер
  • Трансфер можно дополнить экскурсией. Детали, цены и время уточняйте в переписке

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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