Спускаться к водопаду Козода предстоит по крутой тропинке, удобная обувь и хорошая физическая форма не помешают;

С собой возьмите документы удостоверяющие личность;

По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные.

Отправной точной путешествия станет Большое седло Кисловодска, да именно туда, куда туристы заползают на четвереньках, мы залетим на джипе. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск. Через Джинальский лес по удивительно живописной офф роуд дороге мы заедем на Джинальский хребет, к пику Верхнего Джинала (1542 м) от куда открывается панорама на плато. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края — Козода (15 м), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть и жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей! Два озера карстового (провального) происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Глубина каждого более 200 м. По местной легенде, на месте этих озёр, находились пастушеские станы трёх братьев, но однажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на этих местах появились три «зловещих» озера, которые многие годы обходили стороной местные жители. Важная информация: