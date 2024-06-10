Озера Шадхурей, Козода, Джинальский хребет из Минеральных вод

С Большого седла в Кисловодске открывается великолепный вид на город.

Затем мы отправляемся через Джинальский лес к Джинальскому хребту и пику Верхний Джинал (1542 м), откуда открывается вид на плато.

Спустимся к труднодоступному водопаду Козода и закончим путешествие у таинственных озёр Шадхурей, глубина которых превышает 200 метров.
Озера Шадхурей, Козода, Джинальский хребет из Минеральных вод
Озера Шадхурей, Козода, Джинальский хребет из Минеральных вод
Озера Шадхурей, Козода, Джинальский хребет из Минеральных вод
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что вас ожидает:

  • Большое седло
  • Джинальский лес
  • Джинальское ущелье
  • Верхний Джинал
  • Водопад Козода
  • Два озера Шадхурей
  • Отдельно хочу выделить дорогу, это отдельный вид достопримечательности

Описание экскурсии

Отправной точной путешествия станет Большое седло Кисловодска, да именно туда, куда туристы заползают на четвереньках, мы залетим на джипе. С вершины Большого седла открывается удивительная панорама на Кисловодск. Через Джинальский лес по удивительно живописной офф роуд дороге мы заедем на Джинальский хребет, к пику Верхнего Джинала (1542 м) от куда открывается панорама на плато. Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края — Козода (15 м), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть и жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей! Два озера карстового (провального) происхождения в Зольском районе Кабардино-Балкарии, завораживают своей таинственностью, красотой и изумрудным цветом. Глубина каждого более 200 м. По местной легенде, на месте этих озёр, находились пастушеские станы трёх братьев, но однажды земля поглотила братьев вместе со скотом и на этих местах появились три «зловещих» озера, которые многие годы обходили стороной местные жители. Важная информация:
  • Спускаться к водопаду Козода предстоит по крутой тропинке, удобная обувь и хорошая физическая форма не помешают;
  • С собой возьмите документы удостоверяющие личность;
  • По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Большое седло
  • Джинальский лес
  • Джинальское ущелье
  • Верхний Джинал
  • Водопад Козода
  • Два озера Шадхурей
  • Отдельно хочу выделить дорогу, это отдельный вид достопримечательности
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание оплачивается самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места вашего проживания
Завершение: До места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Спасибо что выбрали нас! Мы обязательно свяжемся с вами, чтобы узнать от куда вас забрать
  • С собой возьмите документы удостоверяющие личность, одежду по сезону и удобную обувь. Спуск к водопаду лежит по непростой тропе
  • По пути мы не встретим банкоматы, при желании отведать хычинов, возьмите наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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ИндивидуальныеНа весь деньПрирода и пейзажи

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