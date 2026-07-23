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Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа

Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Высочайшая точка Европы, край вечных снегов, главное место притяжения на Кавказе — вас ждет Эльбрус.

Вы полюбуетесь ущельем Баксан, подниметесь по канатной дороге почти на 4 км, оцените местную кухню, попьете нарзан из источников и чай на горном озере Гижгит. Этот день подарит вам завораживающие фото!
5
47 отзывов
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа

Описание экскурсии

В начале наш путь пролегает по равнинной Кабардино-Балкарии до Баксанского ущелья — а затем мы будем подниматься все выше по дорогам Кавказских гор. За окном вам откроются дивные пейзажи, а я расскажу об укладе, обычаях и традициях кабардинского и балкарского народов. Итак, ключевые эпизоды путешествия:

  • Эльбрус — подняться на 3847 м. Мы приедем на поляну Азау, откуда стартует самый высокогорный подъемник в Европе. Он довезет вас до станции Гарабаши, и от панорам заснеженных вершин перехватит дыхание!
  • Кавказская кухня и нарзаны. После спуска с Эльбруса предлагаю отобедать в одном из местных кафе с аутентичными блюдами. Затем вас ждет Поляна Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду, бьющую из-под земли.
  • Ущелье Адыр Су и «лестница в небо». Так называют грузовой подъемник, построенный в 1968 году для обслуживания альплагерей. Этот каньон также запомнится вам видами бурной горной реки.
  • Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия. Бирюзовый водоем растянулся на километр в длину, а окружают его зеленые долины и причудливые скалистые хребты. В этой атмосфере мы устроим традиционное чаепитие.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка начинается в Минеральных Водах или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Продолжительность поездки от 8 до 10 часов
  • Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Toyota Land Cruiser
  • Поездка не подойдет для детей до 3 лет. Для детей от 3 лет никаких ограничений нет.
  • Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (3200 ₽) и обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности в регионе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
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знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
4
2
3
2
1
Людмилп
Огромное спасибо нашему гиду Андрею! Хочется повторить!!!!!
Огромное спасибо нашему гиду Андрею! Хочется повторить!!!!!
Огромное спасибо нашему гиду Андрею! Хочется повторить!!!!!
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Е
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
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Каролина
Спасибо за экскурсию Вадиму. Было очень много интересной информации, и много потрясающих пейзажей. Советую!
Спасибо за экскурсию Вадиму. Было очень много интересной информации, и много потрясающих пейзажей. Советую!
Спасибо за экскурсию Вадиму. Было очень много интересной информации, и много потрясающих пейзажей. Советую!
Спасибо за экскурсию Вадиму. Было очень много интересной информации, и много потрясающих пейзажей. Советую!
Спасибо за экскурсию Вадиму. Было очень много интересной информации, и много потрясающих пейзажей. Советую!
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Е
Экскурсия очень понравилась! Организация на высшем уровне. День получился насыщенным и очень интересным. Вадим прекрасный гид и отличный собеседник, рассказал и показал очень много интересного. Рекомендую, не пожалеете! ❤️
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Любовь
Сегодня состоялась наша экскурсия на Эльбрус. Эмоций и впечатлений через край! Потрясающая поездка! В восторге не только мы с мужем, но и дети. Маршрут очень насыщенный, но проходит легко за
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интересными рассказами Вадима о пересекаемой местности. А какие виды открывались по пути, просто волшебство!
Первая остановка была на озере Гижгит. Вид со смотровой площадки никого не оставит равнодушным: высота, величественные горы и бирюзовая вода озера.
Следующая остановка была уже у серого великана. Эльбрус порадовал погодой, светило солнце, было достаточно тепло и безветренно. Билеты на канатную дорогу мы купили онлайн и время на очередь в кассу не потратили.
На обратном пути посетили поляну нарзанов. Попробовали каждый. Не смотря на то, что на поверхность они вышли практически в одном месте, вкусы у них различаются. Всем понравились разные вкусы. Ещё одна локация -"лестница в небо". Подобное чудо инжненерной мысли, честно говоря, видели впервые.
Так же по пути совершили остановку в уютном кафе с домашней кухней. Очень душевное место с уютным интерьером и едой, приготовленной с душой.
Однозначно рекомендую эту экскурсию!
При следующей поездке в эти края, обязательно посетим другие экскурсии, проводимые Вадимом.

Сегодня состоялась наша экскурсия на Эльбрус. Эмоций и впечатлений через край! Потрясающая поездка! В восторге не
Сегодня состоялась наша экскурсия на Эльбрус. Эмоций и впечатлений через край! Потрясающая поездка! В восторге не
Сегодня состоялась наша экскурсия на Эльбрус. Эмоций и впечатлений через край! Потрясающая поездка! В восторге не
Сегодня состоялась наша экскурсия на Эльбрус. Эмоций и впечатлений через край! Потрясающая поездка! В восторге не
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Виктория
Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где нас вкусно накормили. Всё время, пока мы выбирали место, блюда, пока нам их готовили
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и пока мы ели, Вадим ни разу нас не поторопил.

Само путешествие проходило в комфортабельном большом автомобиле. Вадим ведёт автомобиль быстро, но уверенно. Много рассказал о культуре жителей, их быте, особенностях. Очень интересно.

Поднялись к вершине Эльбруса. Красота гор завораживает! С погодой нам не повезло, вершины гор спрятались за тучи, но там и без вершин есть чем восхититься!

Источники Нарзанов произвели на нас детское восторженное впечатление! Ходили, как дети от одного источника к другому, пробуя воду. Минералка из-под земли в свободном доступе! Круто!

Потом были Лестница в небо, озеро, ущелье… Всё очень понравилось! Экскурсия составлена грамотно, проходит на одном дыхании. Вадим отвечал на все вопросы. Очень эрудированный человек!

Рекомендую эту экскурсию! 👍👍👍

Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где
Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где
Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где
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