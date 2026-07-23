Высочайшая точка Европы, край вечных снегов, главное место притяжения на Кавказе — вас ждет Эльбрус.
Вы полюбуетесь ущельем Баксан, подниметесь по канатной дороге почти на 4 км, оцените местную кухню, попьете нарзан из источников и чай на горном озере Гижгит. Этот день подарит вам завораживающие фото!
Вы полюбуетесь ущельем Баксан, подниметесь по канатной дороге почти на 4 км, оцените местную кухню, попьете нарзан из источников и чай на горном озере Гижгит. Этот день подарит вам завораживающие фото!
Описание экскурсии
В начале наш путь пролегает по равнинной Кабардино-Балкарии до Баксанского ущелья — а затем мы будем подниматься все выше по дорогам Кавказских гор. За окном вам откроются дивные пейзажи, а я расскажу об укладе, обычаях и традициях кабардинского и балкарского народов. Итак, ключевые эпизоды путешествия:
- Эльбрус — подняться на 3847 м. Мы приедем на поляну Азау, откуда стартует самый высокогорный подъемник в Европе. Он довезет вас до станции Гарабаши, и от панорам заснеженных вершин перехватит дыхание!
- Кавказская кухня и нарзаны. После спуска с Эльбруса предлагаю отобедать в одном из местных кафе с аутентичными блюдами. Затем вас ждет Поляна Нарзанов, где вы попробуете минеральную воду, бьющую из-под земли.
- Ущелье Адыр Су и «лестница в небо». Так называют грузовой подъемник, построенный в 1968 году для обслуживания альплагерей. Этот каньон также запомнится вам видами бурной горной реки.
- Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия. Бирюзовый водоем растянулся на километр в длину, а окружают его зеленые долины и причудливые скалистые хребты. В этой атмосфере мы устроим традиционное чаепитие.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка начинается в Минеральных Водах или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
- Продолжительность поездки от 8 до 10 часов
- Транспорт включен в стоимость — в вашем распоряжении будет комфортабельный Toyota Land Cruiser
- Поездка не подойдет для детей до 3 лет. Для детей от 3 лет никаких ограничений нет.
- Дополнительные расходы: билет на канатную дорогу (3200 ₽) и обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности в регионе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо нашему гиду Андрею! Хочется повторить!!!!!
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Е
Спасибо за организацию тура. Оченьпонравилось.
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Спасибо за экскурсию Вадиму. Было очень много интересной информации, и много потрясающих пейзажей. Советую!
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Е
Экскурсия очень понравилась! Организация на высшем уровне. День получился насыщенным и очень интересным. Вадим прекрасный гид и отличный собеседник, рассказал и показал очень много интересного. Рекомендую, не пожалеете! ❤️
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Сегодня состоялась наша экскурсия на Эльбрус. Эмоций и впечатлений через край! Потрясающая поездка! В восторге не только мы с мужем, но и дети. Маршрут очень насыщенный, но проходит легко за
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Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где нас вкусно накормили. Всё время, пока мы выбирали место, блюда, пока нам их готовили
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