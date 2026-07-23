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интересными рассказами Вадима о пересекаемой местности. А какие виды открывались по пути, просто волшебство!

Первая остановка была на озере Гижгит. Вид со смотровой площадки никого не оставит равнодушным: высота, величественные горы и бирюзовая вода озера.

Следующая остановка была уже у серого великана. Эльбрус порадовал погодой, светило солнце, было достаточно тепло и безветренно. Билеты на канатную дорогу мы купили онлайн и время на очередь в кассу не потратили.

На обратном пути посетили поляну нарзанов. Попробовали каждый. Не смотря на то, что на поверхность они вышли практически в одном месте, вкусы у них различаются. Всем понравились разные вкусы. Ещё одна локация -"лестница в небо". Подобное чудо инжненерной мысли, честно говоря, видели впервые.

Так же по пути совершили остановку в уютном кафе с домашней кухней. Очень душевное место с уютным интерьером и едой, приготовленной с душой.

Однозначно рекомендую эту экскурсию!

При следующей поездке в эти края, обязательно посетим другие экскурсии, проводимые Вадимом.