Индивидуальная
до 7 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Вы полюбуетесь ущельем Баксан, подниметесь по канатной дороге почти на 4 км, оцените местную кухню, попьете нарзан из источников и чай на горном озере Гижгит»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
«Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы»
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Величественный Эльбрус, озеро Гижгит и Поляна нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса и красоту озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Начало: У железнодорожного вокзала
«Баксанское ущелье и озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Насладитесь невероятными видами на Эльбрус и посетите загадочные озера Шадхурей. Путешествие начинается в Минеральных Водах
Начало: По согласованию
«Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова»»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы из Мин. Вод: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Однодневное путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Минеральных Вод. Ощутите свободу гор и насладитесь живописными пейзажами
«Мы посетим красивейшее горное озеро Гижгит, проедем по живописному Баксанскому ущелью и попробуем целебный нарзан прямо из источника»
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
Проведите день среди каньонов и рек, оцените водопады и узнайте легенды о горянках. Посетите исторические места и этнические достопримечательности
Начало: В вашем отеле
«Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Язык тролля, Голубое озеро и Черекская теснина. На джипе через горы к лучшим местам региона
Начало: По адресу вашего проживания
«14:00 — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль»
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4600 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборТур на Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и Поляна нарзанов
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
«Бирюзовое озеро и величественный Эльбрус»
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
4400 ₽
5500 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
В сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
«Максимальная глубина — 7 метров, а в середине лета вода в нём прогревается до +20°С, поэтому озеро считается самым теплым»
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
4499.90 ₽
5294 ₽ за человека
-
22%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в Приэльбрусье: озеро Гижгит, Азау, поляна Нарзанов
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
«Озеро Гижгит, лежащее в окружении живописных вершин, поражает своим невероятным бирюзовым цветом, а белоснежные берега усиливают и дополняют этот оттенок»
Расписание: Ежедневно в 07:00
4290 ₽
5500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
«По дороге посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно 6:00,6:30,7:00,7:30,8:00
26 400.20 ₽
31 059 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в Чегем: Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и парадром
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
«В своем путешествии Вы также увидите загадочный перевал Актопрак и живописное озеро Гижгит, вокруг которых образовалась поразительная атмосфера природной силы и великолепия»
Расписание: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
4999.70 ₽
5882 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Минеральные воды с экскурсией по Пятигорску
Откройте для себя Пятигорск по пути в Минеральные Воды. Комфортный трансфер и захватывающие виды ждут вас на каждом шагу
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, посмотрим на Старый город и Елизаветинскую галерею с лучшей смотровой — Эоловой арфы»
Завтра в 05:00
22 янв в 05:00
10 320 ₽
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Красоты Верхней Балкарии: язык тролля, Голубое озеро, башни и источники
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
«Мы побываем на бирюзовом горном озере — одном из самых глубоких на Северном Кавказе, увидим родовые башни, сфотографируемся на горных качелях и на знаменитом Языке тролля»
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 07:00
5200.20 ₽
5778 ₽ за человека
-
14%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит, поляна Азау и поляна нарзанов
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«По дороге посетим озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
4399.80 ₽
5116 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Озера Шадхурей, Козода, Джинальский хребет из Минеральных вод
Начало: От места вашего проживания
«Спустимся к самому высокому водопаду Ставропольского края — Козода (15 м), водопад труднодоступный, мало кому из местных жителей повезло его увидеть и жемчужиной тура будут таинственные озера Шадхурей»
25 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
Начало: От вашего места проживания
«Следующая остановка — Голубые озера»
24 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказка Кавказа: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Начало: Минеральные воды
«Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье»»
Расписание: каждый день в 07:00
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские Водопады
Начало: Автовокзал Пятигорск
«Вас поразит невероятная красота этого горного озера»
Расписание: Ежедневно
4300 ₽ за человека
-
16%
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
«И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно
27 000.10 ₽
32 143 ₽ за всё до 6 чел.
