Водная прогулка
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Проведите день, погружаясь в красоты Приэльбрусья: от величественного Эльбруса до сказочного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживани
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 07:30
22 янв в 06:30
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4600 ₽ за человека
-
20%
Лучший выборТур на Эльбрус: озеро Гижгит, ущелье Адыр-Су и Поляна нарзанов
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
4400 ₽
5500 ₽ за человека
-
15%
В сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30,7:00
4499.90 ₽
5294 ₽ за человека
-
22%
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в Приэльбрусье: озеро Гижгит, Азау, поляна Нарзанов
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах, Железноводске, Пяти...
Расписание: Ежедневно в 07:00
4290 ₽
5500 ₽ за человека
-
15%
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно 6:00,6:30,7:00,7:30,8:00
26 400.20 ₽
31 059 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Тур в Чегем: Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и парадром
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
4999.70 ₽
5882 ₽ за человека
-
10%
Красоты Верхней Балкарии: язык тролля, Голубое озеро, башни и источники
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно в 06:00, 6:30, 07:00
5200.20 ₽
5778 ₽ за человека
-
14%
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит, поляна Азау и поляна нарзанов
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:00, 06:30, 07:00
4399.80 ₽
5116 ₽ за человека
-
16%
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минвод...
Расписание: Ежедневно
27 000.10 ₽
32 143 ₽ за всё до 6 чел.
