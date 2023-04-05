Трансфер на горнолыжные курорты Северного Кавказа из Минеральных Вод
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Трансфер на горнолыжные курорты Северного Кавказа.
-Азау:
-Чегет:
-Терскол:
-Теберда:
-Домбай:
- Архыз.
- Встретим Вас в аэропорту Минеральные Воды и отвезем комфортно на горнолыжные курорты Северного Кавказа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Перевозка лыж/сноуборда
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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