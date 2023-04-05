Трансфер Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет

Трансфер на горнолыжные курорты Северного Кавказа из Минеральных Вод

Описание
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Трансфер Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Трансфер Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Трансфер Архыз, Домбай, Азау, Терскол, Теберда, Чегет
Ближайшие даты:
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Трансфер на горнолыжные курорты Северного Кавказа.

-Азау:

-Чегет:

-Терскол:

-Теберда:

-Домбай:

  • Архыз.
  • Встретим Вас в аэропорту Минеральные Воды и отвезем комфортно на горнолыжные курорты Северного Кавказа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Перевозка лыж/сноуборда
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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