Мы не просто с комфортом доставим вас из точки «А» в точку «Б», но и поможем открыть для себя Кавказ во всём его многообразии. Гид-водитель встретит вас в аэропорту или
Описание трансфер
Горные виды и перевал Гумбаши
Здесь открываются панорамы, от которых трудно отвести взгляд: мягкие волны холмов, глубокие долины и строгие контуры Эльбруса вдали.
«Сырные пещеры»
Следующая точка — причудливые пещеры, в стенах которых природа веками вытачивала ниши и соты. Формы кажутся искусственными, но это работа ветра и дождей.
Храм на горе Шоана
Мы поднимемся к древнему аланскому храму 10 века. Гид расскажет, как христианство укоренилось на Кавказе и какие легенды связаны с этой горой. Рядом можно пообедать блюдами местной кухни.
Озеро Кара-Кёль и дорога к Домбаю
В конце маршрута вас ждёт озеро Кара-Кёль — спокойная вода, густые ели вокруг и чистый воздух. После прогулки мы продолжим путь к Домбаю по одной из самых живописных дорог региона.
По пути гид-водитель расскажет
- о секретах традиционного осетинского гостеприимства
- особенностях природных зон в горах Кавказа
- промыслах, ремёслах и народном творчестве
- привлекательности региона для путешественников
Организационные детали
- Мы предоставляем автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz Viano/Vito, Toyota Alphard или аналогичные. В салоне есть кондиционер, Wi-Fi, USB-порт и детское кресло (при необходимости)
- Дорога занимает около 5 часов, на посещение локаций отводится неограниченное количество времени — мы никого не торопим
- Отдельно по желанию оплачивается питание
- Вас встречу я или другой гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из терминала аэропорта
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
