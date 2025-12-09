Мы не просто с комфортом доставим вас из точки «А» в точку «Б», но и поможем открыть для себя Кавказ во всём его многообразии. Гид-водитель встретит вас в аэропорту или

на вокзале, поможет с багажом. Дорога займёт около 5 часов — но она не будет скучной: по пути вас ждут остановки в самых красивых местах. Перевал Гумбаши, «Сырные пещеры», озеро Кара-Кёль и многое другое — на нашем маршруте.

Горные виды и перевал Гумбаши

Здесь открываются панорамы, от которых трудно отвести взгляд: мягкие волны холмов, глубокие долины и строгие контуры Эльбруса вдали.

«Сырные пещеры»

Следующая точка — причудливые пещеры, в стенах которых природа веками вытачивала ниши и соты. Формы кажутся искусственными, но это работа ветра и дождей.

Храм на горе Шоана

Мы поднимемся к древнему аланскому храму 10 века. Гид расскажет, как христианство укоренилось на Кавказе и какие легенды связаны с этой горой. Рядом можно пообедать блюдами местной кухни.

Озеро Кара-Кёль и дорога к Домбаю

В конце маршрута вас ждёт озеро Кара-Кёль — спокойная вода, густые ели вокруг и чистый воздух. После прогулки мы продолжим путь к Домбаю по одной из самых живописных дорог региона.

По пути гид-водитель расскажет

о секретах традиционного осетинского гостеприимства

особенностях природных зон в горах Кавказа

промыслах, ремёслах и народном творчестве

привлекательности региона для путешественников

