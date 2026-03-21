Я встречу вас в аэропорту или у железнодорожного вокзала в оговорённое время. Уложу ваш багаж, а вы комфортно разместитесь в салоне автомобиля. По дороге к отелю вы полюбуетесь горными пейзажами из окна.
А если вам нужно ехать из отеля в аэропорт или на вокзал — приеду заранее ко входу и без опозданий довезу в нужную точку.
А если вам нужно ехать из отеля в аэропорт или на вокзал — приеду заранее ко входу и без опозданий довезу в нужную точку.
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер можно организовать и для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Поездка проходит на автомобилях Honda Pilot, Nissan Qashqai, Toyota Camry, KIA Sorento и других. Все оснащены боксом для горнолыжного оборудования.
- Ожидание в случае задержки рейса входит в стоимость.
Обратите внимание
- Если вам понадобится детское кресло, предупредите заранее.
- О крупногабаритном багаже и горнолыжном оборудовании также предупредите заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 616 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты — уже даже не хобби, а образ жизни. В моём арсенале множество живописных маршрутов, буду рад встрече с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Трансфер из аэропорта Мин вод до Архыз прошел отлично. Быстро и безопасно добрались до отеля. Спасибо.
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв Сергей
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Всё прекрасно организовано. Нас встретил вместо Александра, его друг Владимир. Несмотря на задержку рейса почти на 3 часа, и Александр, и Владимир были постоянно на связи, волноваться не пришлось. Машина комфортная, вождение отличное. Спасибо Владимир и Александр.
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A
отличная поездка, комфортно, надежно и еще приятная беседа
Александр
Ответ организатора:
Александр спасибо за отзыв
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Д
Все организовано в срок! Постоянно была связь с водителем
Александр
Ответ организатора:
Спасибо Дмитрий. Ждём Вас в любое время года
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И
Все четко. В назначенное время встретились и приехали на место. В пути приятно общались.
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