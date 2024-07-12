Встречаемся в аэропорту Минеральных вод и едем на трансфере к стартовой точке нашего большого приключения альплагерю Безенги.
Желающих можем забрать в Нальчике в аэропорту или на ж/д вокзале.
Переезд 3,5 – 4 часа.
В пути веселимся, знакомимся и, в принципе, можем уже начинать есть кавказские вкусности.
Дорога к альплагерю – это сразу приключение: будет и асфальт и грунтовые дороги, подъемы, виды и даже броды через горные реки.
По дороге заедем на Чегемские водопады и пообедать в местное кафе.
Расселение, прогулка по альплагерю, знакомство, ужин.
Сегодня был длинный день...
Подъем, веселая зарядка, завтрак.
Сегодня мы первый раз подойдем к леднику.
Пройдем экологической тропой вдоль горной реки, стекающей с Безенгийского ледника.
Увидим водопад и местных рогатых жителей.
Обсудим из чего же состоят ледники, как они меняются и чем отличаются.
Обед приготовим на горелках в процессе прогулки.
По возвращении в лагерь отправимся на экскурсию в Балкарский музей, который тоже находится на территории лагеря.
Здесь бережно хранят традиции и умеют о них рассказывать.
После музея у нас будет мастер-класс по балкарской кухне, будем готовить традиционные лепешки – хычины.
После ужина с хычинами сыграем в настольные игры, а перед сном послушаем сказки горных народов.
Доброе раннее утро...
Ущелье и ледник Мижирги ждут нас.
Сегодня мы отправимся по очень живописному маршруту с тихими уютными полянками, на одной из которых остановимся на обед.
А сам маршрут назван в честь Юрия Сергеевича Саратова, начальника Контрольно-спасательной службы и зам. директора по учебной работе АУСБ “Безенги”.
После возвращения нас ждет квест в стиле геокешинга по территории лагеря.
После ужина и вечерних сказок дети отправляются спать, а родители в баню.
Да не простую, а в башне!
Отдыхаем от походов и отправляемся на целый день на экскурсию в живописный поселок Верхняя Балкария.
Как следует из названия это горное поселение балкар.
Здесь мы увидим родовые башни, живописные древние развалины, местный колорит, следы войны и многое другое.
Все это мы обойдем и облазаем.
В середине дня сделаем перерыв на обед в традиционном кафе.
Вечером после возвращения в лагерь будем готовиться к походу с палатками.
Ранний отбой, ведь завтра вставать с первыми лучами солнца.
Очень ранний подъем и завтрак.
Мы снова удаляемся от благ цивилизации.
Туда, где жарко на льду и холодно на солнце.
10 километров абсолютного космоса.
Мы идем по самому большому леднику Кавказа.
Толщина его льда в некоторых местах достигает 426 метров.
Это почти 140 этажей.
Трещины и стекающие в них водопадом бурные речки будоражат воображение.
Неприступная Безенгийская стена кажется так близко, что можно потрогать рукой, но это иллюзия, нас разделяют километры.
Пройдя последние 800м нашего сегодняшнего маршрута довольно круто вверх, мы поставим лагерь в местечке с названием “Баран-Кош”.
Впечатлений у нас сегодня масса.
Ужинаем, болтаем, слушаем горы, они живые.
Просыпаемся с первыми лучами солнца, чтобы увидеть, как окружающие пятитысячники окрасятся рассветными цветами.
Отправляемся радиально до приюта Джанги-кош.
По возвращении собираем лагерь, прощаемся с этим удивительным местом и идем обратно по леднику к альплагерю.
Ледник живет своей жизнью и сегодня он уже совсем не похож на тот, что был вчера.
Вечером нас ждут настольные игры и веселая болтовня в уютном кафе альплагеря.
Наш поход подошел к концу.
Сегодня мы неспешно завтракаем и отправляемся на трансфере в аэропорт.
По пути заедем поплескаться на термальные источники в поселок Аушегир.
При желании можно продолжить приключения.
Например, очень рекомендуем выйти в Пятигорске и рано утром подняться на вершину горы Машук и встретить там рассвет с термосом и видом на Эльбрус.
Тур предусматривает проживание в альплагере "Безенги" в 2х местных номерах с удобствами 5 ночей и ночевку в палатках в 5й день
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная одежда - залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Большую часть времени мы будем ходить налегке. Но в конце программы мы отправимся к Безенгийской стене с ночевкой и тут нам понадобятся рюкзаки и место в них. Лишние вещи мы оставим в номерах, но то, что вы возьмете с собой, включая спальники, должно занимать не более 70% объема рюкзака. Не забывайте, что нужно будет нести часть общественного снаряжения и еду.
Вес общественных модулей для мужчин — около 5 кг, для женщин — 3 кг, для детей - 1 - 2 кг.
Снаряжение:
Одежда:
Личные вещи:
Рекомендуем добавить фотоаппарат.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость 36 750 руб – детям от 7 до 12 лет. Не суммируется с другими скидками.
Стоимость 21 800 руб – детям от 3 до 6 лет. Не суммируется с другими скидками.
Маршрут проходит в приграничной зоне России, куда не пускают без специальных пропусков, поэтому запись на маршрут заканчивается не позднее чем за 40 дней до похода для граждан РФ и за 50 дней для граждан других государств.
Берем билеты так, чтобы оказаться в аэропорту Минеральных вод не позднее 12.00 в первый день, и начиная с 14.00 в последний.
По пути можем забрать из аэропорта или с ж/д Нальчика. В этом случае добавляйте ко времени встречи 2 часа. На обратном пути можем также проехать через Нальчик или Пятигорск.