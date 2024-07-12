В горы всей семьей

В этой программе есть все, чтобы увлечь детей туризмом и отдохнуть самим: высокие горы

В этой программе есть все, чтобы увлечь детей туризмом и отдохнуть самим: высокие горы и потрясающие виды, ледники и альпийские луга, горные реки и водопады.

Мы будем ходить в походы, играть, вместе готовить, учиться быть туристами, наблюдать за природой и много-много общаться. Проживание предусмотрено в отдельном коттедже в 2х местных комнатах с удобствами. Для родителей отдельным бонусом станет баня, находящаяся в старинной башне.

Нашими дружелюбными соседями по тропе будут дикие лошади, величественные яки и забавные барашки, а на кустах будет спеть барбарис!
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
В горы всей семьей
Ближайшие даты:
31
июл
20
авг

Что вас ожидает 🤩

Уютные вечера
Уютные вечера
Сыграем в настольные игры, а перед сном послушаем сказки горных народов
Ночь в палатке
Ночь в палатке
Одну ночь проведем в местечке с названием “Баран-Кош”
Мастер-класс
Мастер-класс
Нам проведут мастер-класс по балкарской кухне

Программа тура по дням

1 день
Альплагерь Безенги

Встречаемся в аэропорту Минеральных вод и едем на трансфере к стартовой точке нашего большого приключения альплагерю Безенги. 

Желающих можем забрать в Нальчике в аэропорту или на ж/д вокзале. 

Переезд 3,5 – 4 часа. 

В пути веселимся, знакомимся и, в принципе, можем уже начинать есть кавказские вкусности.

Дорога к альплагерю – это сразу приключение: будет и асфальт и грунтовые дороги, подъемы, виды и даже броды через горные реки. 

По дороге заедем на Чегемские водопады и пообедать в местное кафе. 

Расселение, прогулка по альплагерю, знакомство, ужин. 

Сегодня был длинный день...

Альплагерь БезенгиАльплагерь БезенгиАльплагерь БезенгиАльплагерь Безенги
2 день
Безенгийский ледник

Подъем, веселая зарядка, завтрак. 

Сегодня мы первый раз подойдем к леднику. 

Пройдем экологической тропой вдоль горной реки, стекающей с Безенгийского ледника.

Увидим водопад и местных рогатых жителей.

Обсудим из чего же состоят ледники, как они меняются и чем отличаются. 

Обед приготовим на горелках в процессе прогулки. 

По возвращении в лагерь отправимся на экскурсию в Балкарский музей, который тоже находится на территории лагеря. 

Здесь бережно хранят традиции и умеют о них рассказывать. 

После музея у нас будет мастер-класс по балкарской кухне, будем готовить традиционные лепешки – хычины. 

После ужина с хычинами сыграем в настольные игры, а перед сном послушаем сказки горных народов.

Безенгийский ледникБезенгийский ледникБезенгийский ледникБезенгийский ледник
3 день
Ущелье и ледник Мижирги

Доброе раннее утро... 

Ущелье и ледник Мижирги ждут нас.

Сегодня мы отправимся по очень живописному маршруту с тихими уютными полянками, на одной из которых остановимся на обед. 

А сам маршрут назван в честь Юрия Сергеевича Саратова, начальника Контрольно-спасательной службы и зам. директора по учебной работе АУСБ “Безенги”. 

После возвращения нас ждет квест в стиле геокешинга по территории лагеря. 

После ужина и вечерних сказок дети отправляются спать, а родители в баню

Да не простую, а в башне!

Ущелье и ледник МижиргиУщелье и ледник МижиргиУщелье и ледник МижиргиУщелье и ледник Мижирги
4 день
Верхняя Балкария

Отдыхаем от походов и отправляемся на целый день на экскурсию в живописный поселок Верхняя Балкария. 

Как следует из названия это горное поселение балкар. 

Здесь мы увидим родовые башни, живописные древние развалины, местный колорит, следы войны и многое другое. 

Все это мы обойдем и облазаем. 

В середине дня сделаем перерыв на обед в традиционном кафе. 

Вечером после возвращения в лагерь будем готовиться к походу с палатками. 

Ранний отбой, ведь завтра вставать с первыми лучами солнца.

Верхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя БалкарияВерхняя Балкария
5 день
По самому большому леднику Кавказа

Очень ранний подъем и завтрак. 

Мы снова удаляемся от благ цивилизации. 

Туда, где жарко на льду и холодно на солнце. 

10 километров абсолютного космоса. 

Мы идем по самому большому леднику Кавказа.

Толщина его льда в некоторых местах достигает 426 метров. 

Это почти 140 этажей. 

Трещины и стекающие в них водопадом бурные речки будоражат воображение. 

Неприступная Безенгийская стена кажется так близко, что можно потрогать рукой, но это иллюзия, нас разделяют километры. 

Пройдя последние 800м нашего сегодняшнего маршрута довольно круто вверх, мы поставим лагерь в местечке с названием “Баран-Кош”. 

Впечатлений у нас сегодня масса. 

Ужинаем, болтаем, слушаем горы, они живые.

По самому большому леднику КавказаПо самому большому леднику КавказаПо самому большому леднику КавказаПо самому большому леднику Кавказа
6 день
До приюта Джанги-кош

Просыпаемся с первыми лучами солнца, чтобы увидеть, как окружающие пятитысячники окрасятся рассветными цветами. 

Отправляемся радиально до приюта Джанги-кош. 

По возвращении собираем лагерь, прощаемся с этим удивительным местом и идем обратно по леднику к альплагерю. 

Ледник живет своей жизнью и сегодня он уже совсем не похож на тот, что был вчера. 

Вечером нас ждут настольные игры и веселая болтовня в уютном кафе альплагеря.

До приюта Джанги-кошДо приюта Джанги-кошДо приюта Джанги-кошДо приюта Джанги-кош
7 день
Термальные источники

Наш поход подошел к концу. 

Сегодня мы неспешно завтракаем и отправляемся на трансфере в аэропорт. 

По пути заедем поплескаться на термальные источники в поселок Аушегир.

При желании можно продолжить приключения. 

Например, очень рекомендуем выйти в Пятигорске и рано утром подняться на вершину горы Машук и встретить там рассвет с термосом и видом на Эльбрус.

Термальные источникиТермальные источникиТермальные источникиТермальные источники

Проживание

Тур предусматривает проживание в альплагере "Безенги" в 2х местных номерах с удобствами 5 ночей и ночевку в палатках в 5й день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд из Минеральных вод до альплагеря Безенги и обратно. Можем подобрать/высадить в Нальчике или ПятигорскеОформление погранпропусков и пропуска в заповедникКонсультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросуРегистрация группы в МЧСТрёхразовое вкусное походное питание на маршруте
  • Кроме обедов в 1й и 4й дниПрокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газовые горелки, газ, котлы и т. д.)Проживание в альплагере "Безенги" в 2х местных номерах с удобствами 5 ночейНочевка в палатках в 5й деньЭкскурсия на целый день в Верхнюю БалкариюПосещение термальных источниковГрупповая аптечкаГрупповая страховкаУслуги опытных инструкторов
Что не входит
  • Проезд до Нальчика или Минеральных вод и обратно (самолет 6 000 - 8 000 рублей)Обеды в 1й и 4й дни (300-700 рублей за прием пищи)Баня (500 рублей/чел)Аренда коврика (50р/день) и спальника (200р/день). Можно взять на 2 дня в прокат непосредственно в альплагере по предварительной договоренностиПосещение младшими детьми детского сада на территории альплагеря в дни треккингов (400 рублей за полный день+550 рублей обед)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная одежда - залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Большую часть времени мы будем ходить налегке. Но в конце программы мы отправимся к Безенгийской стене с ночевкой и тут нам понадобятся рюкзаки и место в них. Лишние вещи мы оставим в номерах, но то, что вы возьмете с собой, включая спальники, должно занимать не более 70% объема рюкзака. Не забывайте, что нужно будет нести часть общественного снаряжения и еду.
Вес общественных модулей для мужчин — около 5 кг, для женщин — 3 кг, для детей - 1 - 2 кг.

Снаряжение:

  • Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
  • Накидка на рюкзак;
  • Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • Фонарик налобный светодиодный;
  • Треккинговые палки.

Одежда:

  • Одежда для сна;
  • Нижнее бельё;
  • Плавательный костюм (купальник, плавки);
  • Термобельё;
  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • Шорты;
  • Носки или термоноски;
  • Футболка;
  • Рубашка с длинным рукавом;
  • Лёгкая кофта (тельник, термо);
  • Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • Шапочка лёгкая;
  • Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • Накидка от дождя с капюшоном;
  • Треккинговые ботинки;
  • Сменные треккинговые ботинки.

Личные вещи:

  • Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • Паспорт;
  • Страховка;
  • Набор посуды (КЛМН);
  • Пластиковая бутылка;
  • Туалетная бумага;
  • Индивидуальная аптечка;
  • Лёгкое полотенце;
  • Очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить фотоаппарат.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая стоимость для детей?

Стоимость 36 750 руб – детям от 7 до 12 лет. Не суммируется с другими скидками.

Стоимость 21 800 руб – детям от 3 до 6 лет. Не суммируется с другими скидками.

Маршрут пролегает в пограничной зоне?

Маршрут проходит в приграничной зоне России, куда не пускают без специальных пропусков, поэтому запись на маршрут заканчивается не позднее чем за 40 дней до похода для граждан РФ и за 50 дней для граждан других государств.

Какие брать билеты до места сбора группы?

Берем билеты так, чтобы оказаться в аэропорту Минеральных вод не позднее 12.00 в первый день, и начиная с 14.00 в последний.
По пути можем забрать из аэропорта или с ж/д Нальчика. В этом случае добавляйте ко времени встречи 2 часа. На обратном пути можем также проехать через Нальчик или Пятигорск.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🎓Мастер-классы🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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