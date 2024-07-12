В этой программе есть все, чтобы увлечь детей туризмом и отдохнуть самим: высокие горы и потрясающие виды, ледники и альпийские луга, горные реки и водопады. Мы будем ходить в походы, играть, вместе готовить, учиться быть туристами, наблюдать за природой и много-много общаться. Проживание предусмотрено в отдельном коттедже в 2х местных комнатах с удобствами. Для родителей отдельным бонусом станет баня, находящаяся в старинной башне. Нашими дружелюбными соседями по тропе будут дикие лошади, величественные яки и забавные барашки, а на кустах будет спеть барбарис!

Нам проведут мастер-класс по балкарской кухне

Одну ночь проведем в местечке с названием “Баран-Кош”

Сыграем в настольные игры, а перед сном послушаем сказки горных народов

Программа тура по дням

1 день Альплагерь Безенги

Встречаемся в аэропорту Минеральных вод и едем на трансфере к стартовой точке нашего большого приключения альплагерю Безенги. Желающих можем забрать в Нальчике в аэропорту или на ж/д вокзале. Переезд 3,5 – 4 часа. В пути веселимся, знакомимся и, в принципе, можем уже начинать есть кавказские вкусности. Дорога к альплагерю – это сразу приключение: будет и асфальт и грунтовые дороги, подъемы, виды и даже броды через горные реки. По дороге заедем на Чегемские водопады и пообедать в местное кафе. Расселение, прогулка по альплагерю, знакомство, ужин. Сегодня был длинный день...

2 день Безенгийский ледник

Подъем, веселая зарядка, завтрак. Сегодня мы первый раз подойдем к леднику. Пройдем экологической тропой вдоль горной реки, стекающей с Безенгийского ледника. Увидим водопад и местных рогатых жителей. Обсудим из чего же состоят ледники, как они меняются и чем отличаются. Обед приготовим на горелках в процессе прогулки. По возвращении в лагерь отправимся на экскурсию в Балкарский музей, который тоже находится на территории лагеря. Здесь бережно хранят традиции и умеют о них рассказывать. После музея у нас будет мастер-класс по балкарской кухне, будем готовить традиционные лепешки – хычины. После ужина с хычинами сыграем в настольные игры, а перед сном послушаем сказки горных народов.

3 день Ущелье и ледник Мижирги

Доброе раннее утро... Ущелье и ледник Мижирги ждут нас. Сегодня мы отправимся по очень живописному маршруту с тихими уютными полянками, на одной из которых остановимся на обед. А сам маршрут назван в честь Юрия Сергеевича Саратова, начальника Контрольно-спасательной службы и зам. директора по учебной работе АУСБ “Безенги”. После возвращения нас ждет квест в стиле геокешинга по территории лагеря. После ужина и вечерних сказок дети отправляются спать, а родители в баню. Да не простую, а в башне!

4 день Верхняя Балкария

Отдыхаем от походов и отправляемся на целый день на экскурсию в живописный поселок Верхняя Балкария. Как следует из названия это горное поселение балкар. Здесь мы увидим родовые башни, живописные древние развалины, местный колорит, следы войны и многое другое. Все это мы обойдем и облазаем. В середине дня сделаем перерыв на обед в традиционном кафе. Вечером после возвращения в лагерь будем готовиться к походу с палатками. Ранний отбой, ведь завтра вставать с первыми лучами солнца.

5 день По самому большому леднику Кавказа

Очень ранний подъем и завтрак. Мы снова удаляемся от благ цивилизации. Туда, где жарко на льду и холодно на солнце. 10 километров абсолютного космоса. Мы идем по самому большому леднику Кавказа. Толщина его льда в некоторых местах достигает 426 метров. Это почти 140 этажей. Трещины и стекающие в них водопадом бурные речки будоражат воображение. Неприступная Безенгийская стена кажется так близко, что можно потрогать рукой, но это иллюзия, нас разделяют километры. Пройдя последние 800м нашего сегодняшнего маршрута довольно круто вверх, мы поставим лагерь в местечке с названием “Баран-Кош”. Впечатлений у нас сегодня масса. Ужинаем, болтаем, слушаем горы, они живые.

6 день До приюта Джанги-кош

Просыпаемся с первыми лучами солнца, чтобы увидеть, как окружающие пятитысячники окрасятся рассветными цветами. Отправляемся радиально до приюта Джанги-кош. По возвращении собираем лагерь, прощаемся с этим удивительным местом и идем обратно по леднику к альплагерю. Ледник живет своей жизнью и сегодня он уже совсем не похож на тот, что был вчера. Вечером нас ждут настольные игры и веселая болтовня в уютном кафе альплагеря.

7 день Термальные источники