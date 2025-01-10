4 дня
Время релакса: SPA-тур на Кавказе с мастер-классом и дегустацией
Провести более 10 часов в банных комплексах, сделать мыло и скраб своими руками и перезагрузиться
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:30
6 мар в 13:30
27 мар в 13:30
57 500₽ за человека
скидка
12%
9 дней
Детское Приэльбрусье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июн в 10:00
12 июл в 10:00
7400064 800₽ за человека
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
26 янв в 13:00
9 фев в 13:00
50 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда10 января 2025Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
- ВВолкова6 января 2025Всё до мелочей было отлично!
- ооксана11 августа 2024Добрый день. От поездки вся семья получила очень яркие, классные эмоции. Убедились в том, что наша страна это не только серые промышленные города и сказочно красивая природа. После этой поездки хочется оберегать ее все бережней.
- ООлег29 марта 2023В горы всей семьейМноге в отзывах пишут про питание в походах, у меня вопросов по этой части в итоге особо не возникло. Голодным
- ВВиктория12 марта 2023В горы всей семьейЭто уже не первый наш тур с Большой страной, а за последний год это вообще теперь мой любимый туроператор по России!
- ААлексей17 августа 2022В горы всей семьейВсе отлично, претензий нет!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Мастер-классы»
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