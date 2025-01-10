Интересные программы мастер-классы Минеральных Вод

Найдено 3 тура в категории «Мастер-классы» в Минеральных Водах, цены от 50 900 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Время релакса: SPA-тур на Кавказе с мастер-классом и дегустацией
На машине
4 дня
Время релакса: SPA-тур на Кавказе с мастер-классом и дегустацией
Провести более 10 часов в банных комплексах, сделать мыло и скраб своими руками и перезагрузиться
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:30
6 мар в 13:30
27 мар в 13:30
57 500 за человека
Детское Приэльбрусье
Пешая
скидка
12%
3 отзыва
9 дней
Детское Приэльбрусье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
28 июн в 10:00
12 июл в 10:00
7400064 800 за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
На автобусе
На микроавтобусе
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
26 янв в 13:00
9 фев в 13:00
50 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    10 января 2025
    Детское Приэльбрусье
    Тур "Новогодние приключения на Урале без рюкзаков" с 30 декабря 2024 года по 4 января 2025 года прошёл замечательно. Погода
    читать дальше

    нас баловала, группа подобралась отличная, дружная. Гиды (Елена и Никита) смогли всё отлично организовать и порадовать нас не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всей поездки. Особенно полезной была подготовка к туру по экипировке, проведённая Еленой. Всем рекомендую этот тур.

  • В
    Волкова
    6 января 2025
    Детское Приэльбрусье
    Всё до мелочей было отлично!
  • о
    оксана
    11 августа 2024
    Детское Приэльбрусье
    Добрый день. От поездки вся семья получила очень яркие, классные эмоции. Убедились в том, что наша страна это не только серые промышленные города и сказочно красивая природа. После этой поездки хочется оберегать ее все бережней.
  • О
    Олег
    29 марта 2023
    В горы всей семьей
    Многе в отзывах пишут про питание в походах, у меня вопросов по этой части в итоге особо не возникло. Голодным
    читать дальше

    я себя не ощущал, да и в целом не сильно ожидал кулинарных изысков: не в гастротур ехал. По перекусам – сладкого многовато, как по мне. Это калории, конечно, но лучше было бы перемежать быстрые углеводы батончиков и шоколадок чем-то ещё (зерновые батончики, сухофрукты, орехи – имели место, но в следовых количествах). Вместе с тем не могу не отметить стремления сделать основную еду не безвкусным источником калорий на день, а добавить что-то для оригинальности: орехи, сухофрукты, оливки, сухарики, бекон, много чего. Не могли оставить равнодушным, конечно, десерт от Любы с местным колоритом с кедровыми орешками, котлеты «походные» (приготовленные, не полуфабрикаты), ну и конечно же вышеупомянутый борщ! Эти, казалось бы, мелочи, делают атмосферу похода! По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё. Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума. Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете… Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.

  • В
    Виктория
    12 марта 2023
    В горы всей семьей
    Это уже не первый наш тур с Большой страной, а за последний год это вообще теперь мой любимый туроператор по России!
  • А
    Алексей
    17 августа 2022
    В горы всей семьей
    Все отлично, претензий нет!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Время релакса: SPA-тур на Кавказе с мастер-классом и дегустацией
  2. Детское Приэльбрусье
  3. Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Плато Бермамыт
  6. Уллу-Тау
  7. Чегемские водопады
  8. Гижгит
  9. Лаго-Наки
  10. Даргавс
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в январе 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 тура от 50 900 до 64 800 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2025 год по теме «Мастер-классы», 3 ⭐ отзыва, цены от 50900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март