1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
«В населённых пунктах и гостиницах связь и интернет есть, а вот в горах может не ловить — не планируйте важные звонки на это время»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
«В населённых пунктах и гостиницах связь и интернет есть, а вот в горах может не ловить — не планируйте важные звонки на это время»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
«На базе связь есть, а горах и во время похода к озерам и треккингов связи может не быть: не планируйте важные звонки на это время»
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Вас ждут шумные водопады, густые хвойные леса, вкуснейшая национальная кухня и бесконечные горы вокруг»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Ещё в программе экскурсии Китайская беседка на вершине Горячей горы, откуда открывается панорамный вид Пятигорска, символ города — скульптура «Орёл», беседка «Эолова арфа», грот Лермонтова и Академическая галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Затем доедем до горы Верхний Джинал на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
«Встречаемся и в 09:00 выезжаем в сторону перевала Гумбаши, где со смотровой площадки полюбуемся на белоснежные вершины Эльбруса, высочайшей горы в России»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Вас ждёт невероятный закат на плато Бермамыт, полёт на канатке к склону Эльбруса и вершину горы Мусса-Ачитара»
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Нелишним будет дождевик, головной убор и крем от загара — погода в горах быстро меняется, лучше быть готовым как к палящему солнцу, так и к дождю»
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
«Первую ночь проведём в гостинице при астрономической обсерватории в горах — отсюда здорово наблюдать за звёздами»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Здесь на берегу растут пихты, и возвышаются скальные пики горы Кёль-Баши»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Софийские водопады и озёра, перевал Иркиз и гора Смирнова со смотровой на плато — лишь малая часть всех впечатлений»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«После по канатной дороге поднимемся на вершину горы, откуда вы полюбуетесь панорамой города и окрестностей, а в ясную погоду даже сможете увидеть Кавказский хребет и Эльбрус»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Искупавшись, едем дальше, в горы»
14 июля в 10:00
от 3280029 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Изюминкой тура является подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из местных достопримечательностей»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«В Дигории на каждом шагу путешественников встречают высокие горы и изумрудные реки»
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«В одном из таких мест – ущелье реки Адыр-Су – находится особенная гора, не похожая на все другие»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Июль — оптимальный месяц для путешествия в горы Кавказа с детьми»
13 июля в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Конец июня — оптимальный месяц для путешествия в горы с детьми»
22 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«По знаменитому Каскаду — одной из самых длинных лестниц в России — спустимся к Курортному озеру, откуда открывается завораживающий вид на лес и горы»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
«Вокруг горы Уллу-Тау проложено множество пеших маршрутов»
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
«мимо ущелья Харбаз с холмистыми горами и причудливыми скалами и горы Сирх»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«вокзале Кисловодска и отправимся в горы»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Отправляемся исследовать горы Карачаево-Черкесии верхом»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
«Наш маршрут, известный как маршрут № 8, пройдёт по склонам хребтов и отрогам гор, покрытых многолетними пихтами, буком и соснами»
26 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
«Виды вас ждут невероятные: альпийские луга, за которыми высятся горы с белоснежными шапками»
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
«На территории отеля находится SPA-комплекс с 2-мя бассейнами, хамамом, финской сауной, соляной комнатой, тренажёрным залом, арома-сауной, массажным кабинетом, кедровой бочкой и панорамным видом на горы»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
«Мы поднимемся на гору Чегет, чтобы полюбоваться видом на двуглавого великана и гору Донгуз-Орун»
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«По канатной дороге поднимемся на гору Машук и насладимся панорамами предгорья Кавказа»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
«Прогуляемся среди могучих отвесных скал, посетим аул Верхняя Балкария, окружённый горами со всех сторон»
26 дек в 12:00
43 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Едем в село Булунгу в наш гостевой дом с видом на горы»
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
«Утром совершим несложное восхождение на седловину между двух вершин горы Закан»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«завтраки в отеле и 2 колоритных пикника в горах»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Мы прокатимся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда насладимся видами Главного Кавказского хребта»
14 июля в 08:00
21 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
«Возьмите с собой бутылочки для воды, в горах она очень чистая»
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Поход подходит для людей в хорошей физической форме, минимальным опытом треккинга в горах и полевой жизни»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
«За одну поездку вы увидите весь Домбай: посетите несколько водопадов и живописных озёр, поднимитесь к скальным храмам, восхититесь пиками Главного Кавказского хребта из ущелья Домбай-Ульген и со склонов горы Мусса-Ачитара»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Посмотрим не только на вершины Главного Кавказского хребта, но и найдём горы Грузии»
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
«С высоты полюбуемся заснеженными горами, а в ясную погоду — пиками Эльбруса и Ачкерьякольским лавовым потоком»
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
50 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
««Мать-гора» Уллу-Тау — место, куда приезжают за исполнением желаний, здоровьем и положительной энергией»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Со всех сторон нас будут окружать горы»
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Будем жить среди гор на курорте в Джейрахском ущелье и ходить по тропам налегке»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
«Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года»
1 ноя в 12:30
28 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ддиана20 мая 2024Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена15 мая 2024Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Горы" можно забронировать 50 авторских туров от 19 000 до 71 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 50 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Горы», 146 ⭐ отзывов, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август