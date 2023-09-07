В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета

Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи

Описание
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Ответы на вопросы
Короткое, но очень насыщенное путешествие по главным достопримечательностям Грузии.

Вы увидите первую столицу Мцхету, заглянете в древний монастырь Бодбе, прогуляетесь с гидом по старинным улочкам Тбилиси и поднимитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. У вас будет возможность насладиться вкуснейшей грузинской кухней и отведать местное вино.
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Ближайшие даты:
7
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сен
21
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окт
12
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Документы: загранпаспорт (сроком не менее 3-х месяцев с даты окончания поездки) в т. ч. и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождение детей.

Программа тура по дням

0 день

Дорога в Грузию

Выезжаем в Тбилиси поздно вечером из Кавказских Минеральных Вод через Владикавказ. Едем в Грузию в ночь. Дорога составит примерно 400-450 км, время прохождения границы может быть непредсказуемо. В Тбилиси размещаемся в гостинице и отдыхаем после дороги.

1 день

Тбилиси

Утром будет обзорная экскурсия по городу в сопровождении профессионального гида. Вы увидите знаменитый театр марионеток им. Габриадзе, церковь Анчисхати, резиденцию католикоса Грузии, собор Сиони, мост Мира и парк Рике. Затем поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала 4 века и спустимся потайными лестницами к водопаду в Инжировом ущелье, выйдем к знаменитым серным баням и храму Метехи.

ТбилисиТбилисиТбилисиТбилиси
2 день

Кахетия

Завтракаем в гостинице и выезжаем в Кахетию. В Бодбе заглянем в женский монастырь, где покоится святая Нино, просветительница Грузии. Потом в Сигнахи, который называют городом любви, осмотрим крепость 16-18 веков. Отсюда открывается великолепный вид на Алазанскую долину. Пообедаем (за дополнительную плату) и поедем на винодельню Киндзмараули. Там будет дегустация вина, а после вернёмся обратно в Тбилиси.

КахетияКахетияКахетияКахетия
4 день

Мцхета и Джавари

После завтрака у вас будет свободное время в Тбилиси. Можно посетить грузинский рынок, рынок антиквариата «Сухой мост» и ботанический сад. Затем с вещами поедем в Мцхету и Джавари, а оттуда выезжаем обратно в Россию. Границу будем пересекать в ночь, приедем ориентировочно утром, так что выбирайте билеты из Владикавказа или Минеральных Вод на следующий день.

Мцхета и ДжавариМцхета и ДжавариМцхета и ДжавариМцхета и Джавари

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ. Выезд поздно вечером
Завершение: Лермонтов, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Нальчик, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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