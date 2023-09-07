4 день

Мцхета и Джавари

После завтрака у вас будет свободное время в Тбилиси. Можно посетить грузинский рынок, рынок антиквариата «Сухой мост» и ботанический сад. Затем с вещами поедем в Мцхету и Джавари, а оттуда выезжаем обратно в Россию. Границу будем пересекать в ночь, приедем ориентировочно утром, так что выбирайте билеты из Владикавказа или Минеральных Вод на следующий день.