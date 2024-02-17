С природой наедине: путешествие по самым живописным местам зимнего Приэльбрусья
Авторский тур в Минеральных Водах

Увидеть ледяной водопад, прогуляться по «городу мёртвых» и надышаться морозными горными ароматами

4.7
3 отзыва
Отправляемся в насыщенное путешествие по Приэльбрусью: побываем в Долине Нарзанов и продегустируем десятки видов минеральной воды, посетим сказочный замок посреди заснеженных виноградников и сфотографируемся на скальном выступе над пропастью.

Вас ждут невероятные пейзажи, открывающиеся со станции «Мир», вершины в снежных шапках, подъём на гору Чегет на внедорожнике и застывшие во льду водопады.
С природой наедине: путешествие по самым живописным местам зимнего Приэльбрусья
С природой наедине: путешествие по самым живописным местам зимнего Приэльбрусья
С природой наедине: путешествие по самым живописным местам зимнего Приэльбрусья
Ближайшие даты:
9
мая
27
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях в Кисловодске и Приэльбрусье, 2-местные номера с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Замок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёра

Встречаемся в 07:00 в городах КМВ (Кисловодск, Ессентуки или Пятигорск) или в 08:00 в аэропорту Минеральных Вод. Начнём путешествие с замка Шато Эркен — кусочка Европы, неожиданно возникшего посреди запорошенных снегом виноградников, озера и лесов. Идеально дополняет пейзаж Эльбрус, красующийся на фоне крепости.

Затем отправимся в Хухамо-Безенгийское ущелье, чтобы увидеть «Язык Тролля» — каменный выступ над пропастью. Достопримечательность напоминает норвежские пейзажи, а ещё отсюда открывается вид на Безенгийскую стену и пятитысячники.

Перекусим у подножия. В меню шашлыки, горячие хычины и травяной чай местного сбора. После обеда поедем на Голубые озёра — комплекс из 5 водоёмов.

Прогуляемся по берегу Нижнего — Церик-Кёля завораживающего голубого цвета, глубина которого достигает 292 метров, что делает его вторым самым глубоководным карстовым озером в мире!

Доберёмся до Черекской теснины, где в конце 19 века над бурной горной рекой Черек была построена колесная дорога. Пройдёмся по ней, любуясь горными массивами с высоты 800 метров.

Поужинаем в городке у подножия Эльбруса и заселимся в отель.

Замок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёраЗамок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёра
2 день

Чегет, станция «Мир» и Эльбрус

Устремляемся всё выше и выше в горы. Сегодня поднимемся на вершину Чегета, на 3050 метров над уровнем моря! С обзорной площадки здесь открывается удивительный вид: посёлок Терскол, Эльбрус, Баксанское ущелье, Когутаи, Накру и Донгуз-Орун.

Пообедаем в кафе «Ай», наслаждаясь не только кавказской кухней, но и виднеющимся из окон Эльбрусом. А затем отправимся на поляну Азау, откуда альпинисты начинают восхождения на высшую точку Европы.

По канатной дороге поднимемся к станции «Мир» на высоту 3780 метров. У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы погулять, сделать эффектные кадры и надышаться свежим горным воздухом. Желающие смогут за доплату на ратраке или снегоходе забраться ещё выше — на отметку 5100 метров!

Чегет, станция «Мир» и ЭльбрусЧегет, станция «Мир» и ЭльбрусЧегет, станция «Мир» и ЭльбрусЧегет, станция «Мир» и Эльбрус
3 день

Парадром и некрополь Эльтюбю

Проедем по перевалу Актопарк, который прозвали «Дорогой красот» за большое количество смотровых площадок — эффектные кадры с разных ракурсов обеспечены.

Посетим парадром «Чегем», где желающие смогут пролететь над горами на параплане. А ещё здесь можно попробовать вкуснейшую балкарскую кухню.

Дальше нас ждёт необычная и загадочная локация — «город мёртвых». Посетим селение Эльтюбю, пройдёмся по древнему некрополю, где первые захоронения появились ещё до 10 века, и услышим историю средневековых погребальных сооружений.

В завершение путешествия посетим застывшие Чегемские водопады в одноимённом ущелье и полюбуемся небольшими ледяными каскадами, напоминающими замок Снежной Королевы.

Парадром и некрополь ЭльтюбюПарадром и некрополь ЭльтюбюПарадром и некрополь ЭльтюбюПарадром и некрополь Эльтюбю
4 день

Озеро Гижгит и Долина Нарзанов

Побываем на озере Гижгит и полюбуемся, как в бирюзовой глади отражаются скалы и молочного цвета берега. А по пути заедем в Долину Нарзанов. Прямо из-под земли здесь бьют ключом около двадцати минеральных источников, богатых углекислым газом.
В аэропорт Минеральных Вод прибудем в 18:00.

Озеро Гижгит и Долина НарзановОзеро Гижгит и Долина НарзановОзеро Гижгит и Долина НарзановОзеро Гижгит и Долина Нарзанов

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе на джипе
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до места начала тура
  • Обеды и ужины
  • Билеты на канатную дорогу - 2700 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 08:00. Можем забрать вас из Кисловодска, Ессентуков или Пятигорска в 07:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00. В Кисловодск, Ессентуки или Пятигорск прибудем в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Екатерина
17 фев 2024
Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.
Погода солнышко и комфортный минус.

Максим очень доброжелательный, открытый и ненавязчивый молодой гид, хороший водитель!
Были приятно удивлены тем, что дважды съездили по одному из живописных трудных перевалов из-за того что в первый раз был туман.

Все что хотели посмотреть - увидели.
Из запоминающихся локаций - эльбрус, город мертвых, водопады, какое-то озеро в расщелине (Максим, прости, забыли название) и язык троля.

Шашлык на вершине горы от Али - это топ пушка нереалка, дай бог ему здоровья. Лайфхак по тому как есть мясо тоже порадовал, впервые так ели.

На обратной дороге попросили завести в Машук-спа. Отдохнули перед самолетиком 4 часа за глаза хватило и отправились домой.

Всего хорошего и развития бизнеса!
Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.Наш тур был в середине января, чудесное время без толп туристов, на всех локациях были практически одни.
А
4 фев 2024
Мне очень понравился тур😍 я отдохнула, впечатлилась и набралась энергией! Максим создавал супер комфортные условия для отдыха❤️ и еще он супер фотограф😃📸
Мне очень понравился тур😍 я отдохнула, впечатлилась и набралась энергией! Максим создавал супер комфортные условия дляМне очень понравился тур😍 я отдохнула, впечатлилась и набралась энергией! Максим создавал супер комфортные условия дляМне очень понравился тур😍 я отдохнула, впечатлилась и набралась энергией! Максим создавал супер комфортные условия для
Аня
14 мая 2023
Маршрут отличный, водители отлично водят, рассказывают про места, к ним вопросов нет совсем.
Не хватило душевности, не было стремления объединить группу воедино на те несколько дней,чтобы всем было комфортно ездить, не ко всем одинаковое отношение сопровождающего.
Максим
Максим
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна. Мини группы сопровождает только гид-водитель, рады, что Вы оценили их работу положительно. Очень жаль, что вам не удалось воссоединиться с группой воедино, и, что девушка, которая снимала контент произвела на Вас отрицательное впечатление. Благодарим за отзыв о возникшей проблеме в нашем бизнесе.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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