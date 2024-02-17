Увидеть ледяной водопад, прогуляться по «городу мёртвых» и надышаться морозными горными ароматами
Вас ждут невероятные пейзажи, открывающиеся со станции «Мир», вершины в снежных шапках, подъём на гору Чегет на внедорожнике и застывшие во льду водопады.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 500 ₽
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях в Кисловодске и Приэльбрусье, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки. Обеды и ужины за доплату.
Программа тура по дням
Замок Шато Эркен, «Язык Тролля» и Голубые озёра
Встречаемся в 07:00 в городах КМВ (Кисловодск, Ессентуки или Пятигорск) или в 08:00 в аэропорту Минеральных Вод. Начнём путешествие с замка Шато Эркен — кусочка Европы, неожиданно возникшего посреди запорошенных снегом виноградников, озера и лесов. Идеально дополняет пейзаж Эльбрус, красующийся на фоне крепости.
Затем отправимся в Хухамо-Безенгийское ущелье, чтобы увидеть «Язык Тролля» — каменный выступ над пропастью. Достопримечательность напоминает норвежские пейзажи, а ещё отсюда открывается вид на Безенгийскую стену и пятитысячники.
Перекусим у подножия. В меню шашлыки, горячие хычины и травяной чай местного сбора. После обеда поедем на Голубые озёра — комплекс из 5 водоёмов.
Прогуляемся по берегу Нижнего — Церик-Кёля завораживающего голубого цвета, глубина которого достигает 292 метров, что делает его вторым самым глубоководным карстовым озером в мире!
Доберёмся до Черекской теснины, где в конце 19 века над бурной горной рекой Черек была построена колесная дорога. Пройдёмся по ней, любуясь горными массивами с высоты 800 метров.
Поужинаем в городке у подножия Эльбруса и заселимся в отель.
Чегет, станция «Мир» и Эльбрус
Устремляемся всё выше и выше в горы. Сегодня поднимемся на вершину Чегета, на 3050 метров над уровнем моря! С обзорной площадки здесь открывается удивительный вид: посёлок Терскол, Эльбрус, Баксанское ущелье, Когутаи, Накру и Донгуз-Орун.
Пообедаем в кафе «Ай», наслаждаясь не только кавказской кухней, но и виднеющимся из окон Эльбрусом. А затем отправимся на поляну Азау, откуда альпинисты начинают восхождения на высшую точку Европы.
По канатной дороге поднимемся к станции «Мир» на высоту 3780 метров. У вас будет 3 часа свободного времени, чтобы погулять, сделать эффектные кадры и надышаться свежим горным воздухом. Желающие смогут за доплату на ратраке или снегоходе забраться ещё выше — на отметку 5100 метров!
Парадром и некрополь Эльтюбю
Проедем по перевалу Актопарк, который прозвали «Дорогой красот» за большое количество смотровых площадок — эффектные кадры с разных ракурсов обеспечены.
Посетим парадром «Чегем», где желающие смогут пролететь над горами на параплане. А ещё здесь можно попробовать вкуснейшую балкарскую кухню.
Дальше нас ждёт необычная и загадочная локация — «город мёртвых». Посетим селение Эльтюбю, пройдёмся по древнему некрополю, где первые захоронения появились ещё до 10 века, и услышим историю средневековых погребальных сооружений.
В завершение путешествия посетим застывшие Чегемские водопады в одноимённом ущелье и полюбуемся небольшими ледяными каскадами, напоминающими замок Снежной Королевы.
Озеро Гижгит и Долина Нарзанов
Побываем на озере Гижгит и полюбуемся, как в бирюзовой глади отражаются скалы и молочного цвета берега. А по пути заедем в Долину Нарзанов. Прямо из-под земли здесь бьют ключом около двадцати минеральных источников, богатых углекислым газом.
В аэропорт Минеральных Вод прибудем в 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на джипе
- Трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение гида
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до места начала тура
- Обеды и ужины
- Билеты на канатную дорогу - 2700 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Погода солнышко и комфортный минус.
Максим очень доброжелательный, открытый и ненавязчивый молодой гид, хороший водитель!
Были приятно удивлены тем, что дважды съездили по одному из живописных трудных перевалов из-за того что в первый раз был туман.
Все что хотели посмотреть - увидели.
Из запоминающихся локаций - эльбрус, город мертвых, водопады, какое-то озеро в расщелине (Максим, прости, забыли название) и язык троля.
Шашлык на вершине горы от Али - это топ пушка нереалка, дай бог ему здоровья. Лайфхак по тому как есть мясо тоже порадовал, впервые так ели.
На обратной дороге попросили завести в Машук-спа. Отдохнули перед самолетиком 4 часа за глаза хватило и отправились домой.
Всего хорошего и развития бизнеса!
Не хватило душевности, не было стремления объединить группу воедино на те несколько дней,чтобы всем было комфортно ездить, не ко всем одинаковое отношение сопровождающего.