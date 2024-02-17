Встречаемся в 07:00 в городах КМВ (Кисловодск, Ессентуки или Пятигорск) или в 08:00 в аэропорту Минеральных Вод. Начнём путешествие с замка Шато Эркен — кусочка Европы, неожиданно возникшего посреди запорошенных снегом виноградников, озера и лесов. Идеально дополняет пейзаж Эльбрус, красующийся на фоне крепости.

Затем отправимся в Хухамо-Безенгийское ущелье, чтобы увидеть «Язык Тролля» — каменный выступ над пропастью. Достопримечательность напоминает норвежские пейзажи, а ещё отсюда открывается вид на Безенгийскую стену и пятитысячники.

Перекусим у подножия. В меню шашлыки, горячие хычины и травяной чай местного сбора. После обеда поедем на Голубые озёра — комплекс из 5 водоёмов.

Прогуляемся по берегу Нижнего — Церик-Кёля завораживающего голубого цвета, глубина которого достигает 292 метров, что делает его вторым самым глубоководным карстовым озером в мире!

Доберёмся до Черекской теснины, где в конце 19 века над бурной горной рекой Черек была построена колесная дорога. Пройдёмся по ней, любуясь горными массивами с высоты 800 метров.

Поужинаем в городке у подножия Эльбруса и заселимся в отель.