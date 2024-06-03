Выездные туры из Минеральных Вод

Найдено 39 туров в категории «Выездные» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Поход по горам Архыза
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Архыз. Горнолыжный тур
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080 за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190 за человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540 за человека
Горнолыжный тур в Домбай
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 мар в 10:00
4440037 740 за человека
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810 за человека
Домбай: снежный Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000 за человека
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 25 400 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
Комфортный Архыз: по горам налегке
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
44 900 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900 за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000 за человека
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
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    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
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    благодарность ему за наш отдых!!! Благодаря Мурату у нас получился лучший индивидуальный тур! Помимо основных локаций Архыз, Домбай, Эльбрус, включённых в программу он показал нам такие места, которые впечатлили нас даже больше, чем основная часть. Было очень интересно, динамично, насыщенно! Эмоций, воспоминаний и шикарных фото осталось море. В следующий раз поедем на любую экскурсию именно с Муратом! Рекомендую всем!!! Ещё пару важных слов без лишних восхищенных эмоций. Так как я была с ребёнком для меня было важно не только наполнение тура, но также безопасность и комфорт. Это тоже было предоставлено на 100%. И аккуратное вождение, и размещение и даже просто человеческая помощь всё было на высшем уровне! Мы с дочкой благодарны от всей души за эти незабываемые несколько дней!

    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас
  • Д
    Дамира
    12 мая 2024
    Поход по горам Архыза
    Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
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    организованно, прекрасная логистика, насыщенная, интересная программа, внимательные, терпеливые и заботливые гиды - Димитрий и Лиза! Да еще и с погодой повезло! Кавказ прекрасен! Пожалели только, что не добавили еще денек. Благодарим "Большую Страну" за наш отдых!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 39
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  4. Верхом по Карачаево-Черкесии
  5. Поход по горам Архыза
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Выездные" можно забронировать 39 авторских туров от 12 000 до 77 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры по окрестностям Минеральных Вод и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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