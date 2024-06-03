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Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 мар в 10:00
4440037 740₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Начало: Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
20 июня в 22:00
27 июня в 22:00
2433321 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
- ДДамира12 мая 2024Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ЕЕлена6 мая 2024Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Выездные»
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Туры по окрестностям Минеральных Вод и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август