Описание

Что вас ждёт: Водопад Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая», названому так в честь местного охотника. Величие и грандиозность этого водопада просто потрясают. Это не сплошная стена воды, а множество струек, которые то соединяются в единый водный поток, то разбегаются в разные стороны. Белокаменная теснина реки Гара-Ауз-Су Исследуем необычную белокаменную теснину реки Гара-Ауз-Су. Воды которой очень бурные и имеют неестественный изумрудный цвет. Тут у вас будет возможность сделать оригинальные фото на фоне теснины, в самом центре бурлящего горного потока. Гора Тихтенген Проследуем к подножию величественного исполина — горы Тихтенген — 4617 метров. Великан имеет вулканическую форму, а его название с местного языка переводится, как «Успокаивающая вершина» — живописный и далёкий от цивилизации уголок природы. Горы здесь покрыты нетающими снегами, а их вершины — шапками вечных ледников. Дорога будет пролегать по альпийским лугам, в хвойном сосновом бору и даже по руслу рек. Ледник Шаурту Совершим лёгкую трекинговую прогулку к леднику Шаурту. Это один из старейших ледников Кавказа. Основа ледника — многовековой лед, который переливается на солнце разными красками: голубой, серый, фиолетовый, белый. Даже в солнечные дни огромные глыбы льда не успевают таять, и до каждой из них можно дотронуться рукой. Именно здесь, в самом сердце ледника, свое начало берет река Чегем. Отведаем нарзан Отведаем настоящий целебный нарзан, выходящий на поверхность прямо из природной скважины. Источник расположен у западного подножия горы Тихтенген и относится к типу «Боржоми». Тропа сюда проходит через реликтовой сосновый лес и заросли рододендронов. Башиль Ущелье утопает в густом сосновом бору, с зарослями малинника. Всюду множество грибов и прыгающих по соснам белок. Тут же великолепные поляны с альпийским цветами плавно и незаметно переходят в практически безжизненные горные скаты, а дальше — в снежные склоны и ледяные языки. В чистых водах ключевых ручьев, впадающих в Башиль-Су, плещется речная форель. Левый приток Башиля — Джайлык-Су — образует небольшой, но очень красивый водопад. Есть возможность сделать красочные и необычные фото. ВНИМАНИЕ В зимнее время, а также в связи с возможными неблагоприятными погодными условиями, маршрут поездки может быть изменён.