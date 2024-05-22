Наша поездка отличается тем, что включает места, которым обычно посвящают два дня. А потому приготовьтесь к путешествию, в котором вам ни минуты не придётся отдыхать от захватывающих пейзажей. Ущелья и водопады, горные хребты и могучие скальные стены, целебный нарзан и закат с видом на Эльбрус. Ваш день будет весьма насыщенным и запоминающимся!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 38 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Урочище Джилы-Су. Совершим пеший поход к водопаду Султан (высота 40 метров). А неподалёку желающие смогут принять нарзанную ванну (температура 23 градуса).

Водопад Каракая-Су. Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами.

На этом наше путешествие не закончится! Насладившись чарующими пейзажами и зарядившись энергией, отправляемся дальше по следам древних караванов.

Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт , где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона.

по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на , где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона. Посетим капитанский мостик над пропастью с лучшим видом на Эльбрус.

После вы прогуляетесь до Амфитеатра .

. И в заключение побываете в ещё одной красивой локации. На скалах Два монаха вы встретите закат с чашечкой свежесваренного кофе и горного чая.

Организационные детали