Лучшие виды на города КМВ ждут вас на вершине горы Змейка! Вы пройдёте по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик и насладитесь панорамой гор.
А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.
А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Фантастические горные виды
Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты.
То, что запомнится надолго
Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и природные достопримечательности и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута около 12-15 км
- Это маршрут для опытных походников: желательно перед бронированием обсудить состав группы и требуемый уровень физической подготовки
- Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается
- Для восхождения на гору необходимо иметь качественную разношенную спортивную (желательно треккинговую) обувь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 265 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия на гору Змейка: треккинг среди легенд и красот Кавказа
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: на конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 499₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.