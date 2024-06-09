Лучшие виды на города КМВ ждут вас на вершине горы Змейка! Вы пройдёте по тропинкам лиственного леса, подниметесь на пик и насладитесь панорамой гор. А я не только помогу ощутить красоту кавказской природы, но и поделюсь интересными фактами и легендами, а также запечатлею ваши яркие эмоции на профессиональную фотокамеру.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фантастические горные виды

Вы пройдёте по роскошному лиственному лесу и узнаете, какие краснокнижные растения, деревья и животные населяют местные горные ландшафты. Полюбуетесь видами на города Кавказcких Минеральных Вод и окрестные горы-лакколиты.

То, что запомнится надолго

Во время подъёма на вершину я расскажу про города КМВ и природные достопримечательности и одновременно буду снимать участников в любых понравившихся местах на профессиональную камеру. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20-40 снимков в цветокоррекции.

Организационные детали