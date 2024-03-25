Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии. Это путешествие вы долго будете вспоминать с теплотой и улыбкой. Полюбуемся красотами Тебердинского заповедника, а историко-познавательная программа продолжится знакомством с Нижне-Архызским аланским городищем — музеем под открытым. Рассмотрим возвышающийся на горе Сентинский храм, который является одним из пяти самых древних храмов Х века на территории России. Посетим особенно знаменитые места — гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

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Поднимемся на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара

17:00 Групповой трансфер в аэропорт Минеральные Воды к вечерним рейсам позже 19:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Километраж за день: 320 км.

19:00 Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

При посещении термальных источников необходимо иметь с собой купальные принадлежности, сланцы и полотенца.

В заезд 02.01.2024 - 05.01.2024 проживание в КРЧ в гостинице Астория 3* в городе Карачаевск с 3 по 4 января одну ночь.

Километраж за день: 250 км.

18:00 Размещение в гостиницах в Домбайской поляне: Снежный барс 3* или Меридиан 3*.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях / туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб Breakfast Завтрак Машук 2* — Снежный барс 3* стандарт 10.12.2023-06.04.2024 41620 41620 27540 60130 58290 Шв. стол Интурист 3* — Снежный барс 3* стандарт 10.12.2023-06.04.2024 44680 44680 31520 65180 61500 Шв. стол

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

В заезд 02.01.2024 - 05.01.2024 туристы будут проживать в КРЧ в гостинице Астория 3* в городе Карачаевск с 3 по 4 января одну ночь.