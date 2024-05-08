Туры в Карачаево-Черкессию

Найдено 7 туров в категории «Карачаево-Черкессия» в Минеральных Водах, цены от 20 810 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
«При подходящей погоде проедем через перевал Гум-Баши, чтобы насладиться видами гор, или проложим маршрут через Черкесск — столицу Карачаево-Черкесии»
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
«В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии»
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
«Посмотрим на водопад Алибек на Домбайской поляне, наверное, самый знаменитый и эффектный в Карачаево-Черкессии»
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Отправляемся исследовать горы Карачаево-Черкесии верхом»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Джип-тур по Карачаево-Черкессии
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
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    организованно, прекрасная логистика, насыщенная, интересная программа, внимательные, терпеливые и заботливые гиды - Димитрий и Лиза! Да еще и с погодой повезло! Кавказ прекрасен! Пожалели только, что не добавили еще денек. Благодарим "Большую Страну" за наш отдых!!!

  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Большое спасибо за отлично организованный нам отдых.
    Большое спасибо за отлично организованный нам отдых
  • Г
    Геннадий
    4 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Влюбился в Кавказ.
  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
    Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
  • Е
    Евгения
    17 января 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Тур понравился и взрослым и детям в нашей компании. Программа подобранна отлично!
  • Е
    Екатерина
    16 января 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Очень понравился тур, города. Очень хотелось попасть в Домбай, где я была в детстве. Впечатление-восторг. Природа неподражаема. Гид Димитрий профессионал
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    высшего уровня, очень интересно все рассказывал, все предусмотрел, мы с ребенком остались в восторге. Хочется вернуться ещё раз. Гостиница Бештау нам очень понравилась. . Много впечатлений за очень короткий промежуток времени. Жаль только, что из-за высокого сезона ночёвка в Домбае была заменена на гостиницу в другом городе. . Но тем не менее все очень замечательно.

  • И
    Ирина
    12 декабря 2023
    Верхом по Карачаево-Черкесии
    Здравствуйте! Мы очень переживали перед поездкой, поскольку впервые отправлялись в такой тур, но вся команда нам так быстро отвечали и
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    все подробно рассказывали в беседе, что сразу стало спокойнее! Очень обрадовались, когда за несколько дней до поездки нам написал водитель с подробной информацией. (также было и при отъезде). Люди на самой ферме просто замечательные! Мы были вообще в полнейшем восторге, никак такого не ожидали. У них у всех такие большие сердца и любовь к тем местам, что сразу чувствуется в их общении и подходе к делу. Я уже была готова уволиться с работы и остаться там навсегда😂😂 Обязательно воспользуемся вашим сервисом еще раз❤

  • А
    Антон
    10 декабря 2023
    Верхом по Карачаево-Черкесии
    Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего — природа, лошади и
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    прочие животные. Ездила на лошади самостоятельно. Большое спасибо инструктору Аслану. У меня же остались и неприятные воспоминания, хотя на общем фоне, конечно, это все мелочи. 1-й день. Встретили в Минводах. Трансфер в хорошем микроавтобусе до турбазы — почти 3 часа замечательных видов. По приезду обеда не было (как обещают в программе). На ужин была большая тарелка супа и овощи на общей тарелке (пока ел суп, салат закончился:). Ребенок есть это не стал и так как выбора нет остался бы голодный, но в кафе есть хычины. Инструктажа в 1-й день (как обещают в программе) тоже не было. База хорошая, номера комфортные. 2-й день. Завтрак отличный — вкусно, сытно. Можно выбирать блюда. Ребенок смог поесть хорошо. Дальше был инструктаж минут на 15 в формате «Это лошадь, это стремя, это повод». Мне, как человеку первый раз севшему на коня, было страшновато и явно не хватило инструктажа в первый день, особенно учитывая, что предстояла большая поездка. Сама поездка отличная. Виды чумовые. Управлять лошадью сложно, она просто вас не слушается — хочу ем, хочу бегу быстрее за остальными и т. д. Обед — два бутерброда, яблоко и апельсин (не густо). Поездка с обедом и всеми остановками заняла 6-7 часов. Для меня и жены это было физически тяжело: ужасно болели колени, голени, копчик. Берите пенки на сидение и щитки для голени. Как спасти колени не знаю. Вечером думал, что утром не смогу встать с кровати. А дочь вечером спрыгнула с лошади и побежала играть с животными — ноль усталости. На ужин была тарелка картошки с мясом и горой лука. Вкусно, но ребенок есть снова отказался и, чтобы не остаться голодным ел хычин. Меню в кафе, к сожалению, бедное, а до ближайшего магазина или кафе 20 мин на машине в Карачаевск (но мы-то без машины). 3-й день. На удивление физически чувствовали себя более-менее. Завтрак снова отличный. К сырной пещере из взрослых не поехал никто кроме нас. Физ. нагрузки во второй день всем хватило с лихвой. По программе должен был быть обед, спокойный сбор и трансфер. По факту после поездки все разошлись по номерам и нас начали быстро собирать «Бегите обедать, там и трансфер за вами уже приехал». Народ начал суетливо собираться. Пришли на обед, а там ничего нет и оказывается ничего не планировалось. После долгих разговоров организаторов всем выдали… хычины. Ну а дальше мы почти 30 минут сидели в микроавтобусе и чего-то ждали. Куда и зачем нас гнали я так и не понял. По итогу. Тренировкой езды на лошадях я бы это не назвал. Поездка да. Вокруг красота и тишина — это очень сильно влияет на общее впечатление. Фактов о культуре и истории не было. Проживание хорошее. Питание с нюансами. Люди вежливые и дружелюбные, Аслану отдельное спасибо.

    Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего
  • А
    Арина
    24 сентября 2022
    Джип-тур по Карачаево-Черкессии
    Хочу выразить огромную благодарность, тур просто потрясающий. Мы очень сильно переживали из-за погоды, т. к. на всю неделю обещали дожди, но
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    удалось посмотреть и насладиться всеми видами, которые запланировали. Отдельная благодарность гиду Абдуррахману! Потрясающий, вежливый человек, переживал за нас и наше самочувствие больше, чем мы сами! Рассказал нам очень много интересной информации, вся поездка прошла на легке и позитиве. Обязательно приедем к вам ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Карачаево-Черкессия»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Верхом по Карачаево-Черкесии
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  3. Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
  4. Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
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  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
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  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
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  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Карачаево-Черкессия" можно забронировать 7 авторских туров от 20 810 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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