1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
«При подходящей погоде проедем через перевал Гум-Баши, чтобы насладиться видами гор, или проложим маршрут через Черкесск — столицу Карачаево-Черкесии»
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
«В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Короткий, но полный ярких приключений тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии»
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Начало: Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
«Посмотрим на водопад Алибек на Домбайской поляне, наверное, самый знаменитый и эффектный в Карачаево-Черкессии»
20 июня в 10:00
1 авг в 10:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Отправляемся исследовать горы Карачаево-Черкесии верхом»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ЕЕлена6 мая 2024Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
- ССергей5 мая 2024Большое спасибо за отлично организованный нам отдых.
- ГГеннадий4 мая 2024Влюбился в Кавказ.
- ААнастасия25 марта 2024Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
- ЕЕвгения17 января 2024Тур понравился и взрослым и детям в нашей компании. Программа подобранна отлично!
- ЕЕкатерина16 января 2024Очень понравился тур, города. Очень хотелось попасть в Домбай, где я была в детстве. Впечатление-восторг. Природа неподражаема. Гид Димитрий профессионал
- ИИрина12 декабря 2023Здравствуйте! Мы очень переживали перед поездкой, поскольку впервые отправлялись в такой тур, но вся команда нам так быстро отвечали и
- ААнтон10 декабря 2023Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего — природа, лошади и
- ААрина24 сентября 2022Хочу выразить огромную благодарность, тур просто потрясающий. Мы очень сильно переживали из-за погоды, т. к. на всю неделю обещали дожди, но
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Карачаево-Черкессия»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Карачаево-Черкессия" можно забронировать 7 авторских туров от 20 810 до 73 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Карачаево-Черкессия», 12 ⭐ отзывов, цены от 20810₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август