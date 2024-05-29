Туры подходящие для зимних прогулок по Минеральным Водам

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Минеральных Водах, цены от 20 810 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810 за человека
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
«Летом мощные потоки воды будто льются из глубины скалы, рассыпаясь мириадами сверкающих брызг, а зимой водопад застывает, превращаясь в причудливую ледяную скульптуру»
26 дек в 12:00
43 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
    Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
  • Е
    Евгения
    17 января 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Тур понравился и взрослым и детям в нашей компании. Программа подобранна отлично!
  • Е
    Екатерина
    16 января 2024
    Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Очень понравился тур, города. Очень хотелось попасть в Домбай, где я была в детстве. Впечатление-восторг. Природа неподражаема. Гид Димитрий профессионал
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    высшего уровня, очень интересно все рассказывал, все предусмотрел, мы с ребенком остались в восторге. Хочется вернуться ещё раз. Гостиница Бештау нам очень понравилась. . Много впечатлений за очень короткий промежуток времени. Жаль только, что из-за высокого сезона ночёвка в Домбае была заменена на гостиницу в другом городе. . Но тем не менее все очень замечательно.

  • Ю
    Юлия
    16 августа 2023
    Новогодние каникулы в Домбае
    Наш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал
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    интересных фактов. Отдельное спасибо нашему водителю Мурату. Прекрасный водитель, чуткий. Водит отлично. Его селили в плохом отеле и не кормили, из -за чего он был в дороге довольно уставший. Сам тур конечно очень крутой, видя все красоты, захватывает очень дух. Хочется вернуться еще и не раз.

  • Н
    Наталья
    16 августа 2023
    Новогодние каникулы в Домбае
    Юлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами - так как я его покупала практически за несколько дней.
    Юлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетамиЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами
  • И
    Ирина
    15 августа 2023
    Новогодние каникулы в Домбае
    Организация на уровне👍🏻
    Организация на уровне👍🏻Организация на уровне👍🏻Организация на уровне👍🏻Организация на уровне👍🏻
  • М
    Мария
    24 июля 2023
    Кавказские выходные. Экскурсионный тур зимой
    Поездка прошла отлично! Без накладок, всё как по маслу! Всё и всем очень понравилось 😊 Спасибо! Я думаю, мы еще обязательно попутешествуем с вами)
  • Е
    Екатерина
    12 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
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    горный воздух завораживают своей красотой и мощью, заряжая энергией и силами!!! Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!! А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!! Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем) В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой. До скорых новых встреч!!!

  • Т
    Татьяна
    11 января 2023
    Кавказские выходные. Экскурсионный тур зимой
    Всё было замечательно, кроме одного небольшого нюанса с заселением в гостиницу "Ночной квартал". Группа маленькая, очень организованая, экскурсовод Татьяна -
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    просто выше всяких похвал, человек любящий людей и свой родной край. Остались ооооочень довольны, не смотря на погодные условия, которые в горах непредсказуемы. Обязательно вернемся снова чтобы увидеть всё.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Зимние»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
  2. Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
  3. Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 20 810 до 43 100. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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