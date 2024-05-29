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Авторский тур
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
«Летом мощные потоки воды будто льются из глубины скалы, рассыпаясь мириадами сверкающих брызг, а зимой водопад застывает, превращаясь в причудливую ледяную скульптуру»
26 дек в 12:00
43 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААнастасия25 марта 2024Мне очень понравился тур, было интересно ездить, наблюдать, слушать гидов! Все было комфортно и удобно. А какие виды!!! 😍
- ЕЕвгения17 января 2024Тур понравился и взрослым и детям в нашей компании. Программа подобранна отлично!
- ЕЕкатерина16 января 2024Очень понравился тур, города. Очень хотелось попасть в Домбай, где я была в детстве. Впечатление-восторг. Природа неподражаема. Гид Димитрий профессионал
- ЮЮлия16 августа 2023Новогодние каникулы в ДомбаеНаш гид был Вадим, он молодец подстраивался под нас. Всегда ждал и слушал кто что хочет. Интересно и много рассказывал
- ННаталья16 августа 2023Новогодние каникулы в ДомбаеЮлия (менеджер "Большой Страны) - молодец, помогла мне очень с туром "Кавказские каникулы" и с авиабилетами - так как я его покупала практически за несколько дней.
- ИИрина15 августа 2023Новогодние каникулы в ДомбаеОрганизация на уровне👍🏻
- ММария24 июля 2023Кавказские выходные. Экскурсионный тур зимойПоездка прошла отлично! Без накладок, всё как по маслу! Всё и всем очень понравилось 😊 Спасибо! Я думаю, мы еще обязательно попутешествуем с вами)
- ЕЕкатерина12 января 2023Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
- ТТатьяна11 января 2023Кавказские выходные. Экскурсионный тур зимойВсё было замечательно, кроме одного небольшого нюанса с заселением в гостиницу "Ночной квартал". Группа маленькая, очень организованая, экскурсовод Татьяна -
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Зимние»
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