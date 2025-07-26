Описание тура
Эльбрусский экспресс
«Эльбрусский экспресс» — это уникальный тур, который откроет вам двери в удивительный мир Кавказских красот. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться великолепием природы.
Захватывающие приключения
В рамках тура вас ждут:
- Посещение озера Гижгит — одного из самых живописных мест региона.
- Прогулка по Поляне Нарзанов, где вы сможете насладиться свежим воздухом и красивыми пейзажами.
- Побывать на Парадроме, откуда открываются захватывающие виды на окрестности.
- Восхититься величественными Чегемскими водопадами, которые поражают своей красотой.
Релаксация и отдых
После активных приключений вы сможете отдохнуть в роскошных термальных комплексах:
- Гедуко
- Аушигер
Эти места позволят вам расслабиться и восстановить силы после насыщенного дня.
Исследование природных чудес
В ходе тура вы также исследуете магические Голубые озера, которые очаровывают своей прозрачной водой и уникальной атмосферой. Не упустите возможность окунуться в неповторимую атмосферу Верхней Балкарии, где природа и культура переплетаются в гармонии.
Присоединяйтесь к «Эльбрусскому экспрессу» и откройте для себя удивительные красоты Кавказа!
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье и поляна Терскол
- Гора Эльбрус и смотровая площадка у отеля Чипер-Азау
- Поляна Нарзанов, музей Владимира Высоцкого и озеро Гижгит
- Черекское ущелье, Голубое озеро, древнее селение Верхняя Балкария и термальный комплекс Аушигер
- Гора Чегет, озеро Донгуз-орун-Кель и рынок кавказских сувениров
- Чегемские водопады
Что включено
- Все трансферы по программе
- Двухместное размещение в 2*-3* отеле на поляне Чегет
- Трехразовое питание: ужин в день заезда, ланч-пакеты вместо обеда, завтрак в день отъезда
- Услуги гида-экскурсовода
- Билеты в музей В.С. Высоцкого и термальный комплекс «Аушигер»
- Билеты на канатные дороги до станций "Гара-Баши" (Эльбрус) и "Чегет-3" (Чегет)
- Сбор национального парка «Приэльбрусье»
Что не входит в цену
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт (около 4000 руб.)
- Одноместное размещение (от 9000 руб. за все дни)
- Катание на лошадях (от 1500 руб.)
- Полет на параплане
- Баня
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: МИнеральные Воды
Завершение: Минеральный Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
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