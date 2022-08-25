Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 4 тура в категории «Чегемские водопады» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чегемские водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
  2. Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
  3. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
  4. Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 4 тура от 22 800 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Заказывайте уникальную тур к Чегемским водопадам из Минеральных Вод! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной туры, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать тур на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены
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