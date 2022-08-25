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Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита25 августа 2022Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Минеральных Водах в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 4 тура от 22 800 до 77 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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