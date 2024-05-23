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Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Выйдем и сразу увидим Каргашильский хребет с ледником Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке и водопаду с необычным природным явлением»
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Послушаем хруст веток и шишек под ногами, пение водопадов и рек, глубоко вдохнём чистейший воздух с хвойным ароматом»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«После завтрака в гостинице отправляемся на Софийские водопады»
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«За 7 дней вы увидите самые живописные ущелья, озёра и водопады Домбая, будете просыпаться в окружении снежных вершин и дышать горным воздухом»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые водопады (доп»
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
«Включено в стоимость: ужины и завтраки в гостевых домах и один обед у водопада»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Дойдём до 30-метрового водопада «Девичьи косы», приюта альпинистов, 7-километрового ледника Терскол»
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Большое путешествие в Домбай и Архыз включает все главные и самые живописные локации: древний Шоанинский храм и Аланское городище, водопад Алибек и Чучхурский, обзор с горы Мусса-Ачитара, Бадукские, Дуккинские и Софийские озёра»
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:30 и ж. - д. вокза...
«Каждый день подниматься налегке повыше к водопадам, озёрам и ледникам»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
30 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
«Полежим на альпийских лугах, умоемся прохладной водой из водопадов и сможем искупаться в чистейших Имеретинских озёрах»
6 авг в 11:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
«Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
«Вы поплаваете с видом на горы, увидите знаменитые Софийские водопады и панораму с хребта Абишира-Ахуба, куда поднимитесь по канатной дороге»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
«Позавтракаем и в 10:00 отправимся на джипе до водопада»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана23 мая 2024Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
- ССоловьева16 мая 2024Замечательные организаторы. Душевные.
- ЯЯна16 мая 2024Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ЕЕлена6 мая 2024Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
- ССергей5 мая 2024Большое спасибо за отлично организованный нам отдых.
- ГГеннадий4 мая 2024Влюбился в Кавказ.
- ООльга4 ноября 2023Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
- ННадежда25 октября 2023Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
- ЮЮлия2 октября 2023По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водопады»
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