Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях

Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...

«Послушаем хруст веток и шишек под ногами, пение водопадов и рек, глубоко вдохнём чистейший воздух с хвойным ароматом»