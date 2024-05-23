Туры на водопады из Минеральных Вод

Найдено 19 туров в категории «Водопады» в Минеральных Водах, цены от 15 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Выйдем и сразу увидим Каргашильский хребет с ледником Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке и водопаду с необычным природным явлением»
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Послушаем хруст веток и шишек под ногами, пение водопадов и рек, глубоко вдохнём чистейший воздух с хвойным ароматом»
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«После завтрака в гостинице отправляемся на Софийские водопады»
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
«Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров»
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«За 7 дней вы увидите самые живописные ущелья, озёра и водопады Домбая, будете просыпаться в окружении снежных вершин и дышать горным воздухом»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
«Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
«Кисловодск (Гора Кольцо, Медовые водопады (доп»
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000 за человека
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
«Включено в стоимость: ужины и завтраки в гостевых домах и один обед у водопада»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Дойдём до 30-метрового водопада «Девичьи косы», приюта альпинистов, 7-километрового ледника Терскол»
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Большое путешествие в Домбай и Архыз включает все главные и самые живописные локации: древний Шоанинский храм и Аланское городище, водопад Алибек и Чучхурский, обзор с горы Мусса-Ачитара, Бадукские, Дуккинские и Софийские озёра»
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400 за человека
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:30 и ж. - д. вокза...
«Каждый день подниматься налегке повыше к водопадам, озёрам и ледникам»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
30 800 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000 за человека
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
«Полежим на альпийских лугах, умоемся прохладной водой из водопадов и сможем искупаться в чистейших Имеретинских озёрах»
6 авг в 11:00
29 500 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
«Сегодня отправимся на внедорожниках к Софийским водопадам»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
33 000 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Начало: Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
«Вы поплаваете с видом на горы, увидите знаменитые Софийские водопады и панораму с хребта Абишира-Ахуба, куда поднимитесь по канатной дороге»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
56 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Вы посетите плато Бермамыт, Канжол и Шаджатмаз, увидите водопады Каракая-Су, Эмир, Тызыл-Су, Абай-Су и, конечно знаменитые Чегемские водопады»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
«Позавтракаем и в 10:00 отправимся на джипе до водопада»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Замечательные организаторы. Душевные.
    Замечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. Душевные
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Период тура - с 21 по 24 апреля. Выбор "Большой Страны" был случайным, но мы нисколько не пожалели. Все отлично
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    организованно, прекрасная логистика, насыщенная, интересная программа, внимательные, терпеливые и заботливые гиды - Димитрий и Лиза! Да еще и с погодой повезло! Кавказ прекрасен! Пожалели только, что не добавили еще денек. Благодарим "Большую Страну" за наш отдых!!!

  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Большое спасибо за отлично организованный нам отдых.
    Большое спасибо за отлично организованный нам отдых
  • Г
    Геннадий
    4 мая 2024
    Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
    Влюбился в Кавказ.
  • О
    Ольга
    4 ноября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не
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    достаточно. Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые красивые места, куда обычные туристы не добираются! Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная) Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️

    Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточноИз данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    По трекингу - для меня это был новый формат, эксперимент. И общее впечатление сформировалось из очень разных моментов, поэтому трудно давать
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    оценку Природа - фантастическая. Сам формат - не очень мое, потому что мне не хватает осмысленности процесса, тут чисто спортивный формат - дошло, посидели-отдохнули, обратно. Группа нормальная, спокойные люди Отель - вполне себе, как домашний. Приятный администратор. Питание в отеле - завтраки ок, они включены, обед 1 раз взяли, это ужас.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Треккинг налегке в Безенги с комфортом
  2. Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
  3. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  4. Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
  5. Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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