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Кабардино-Балкария: успеть максимум за 4 дня

Видовой тур для перезагрузки, взлёта вашей энергии
Кабардино-Балкария: успеть максимум за 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кабардино-Балкария: успеть максимум за 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Кабардино-Балкария: успеть максимум за 4 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Видовой тур для перезагрузки, взлета вашей энергии, эстетического наслаждения и, конечно, подъема на Эльбрус! Уровень-комфорт в мини-группе до 6ти туристов.

  • Встретимся в Мин Водах и стартанем в эффектную Кабардино-Балкарию

  • Посетим самое дальнее - Черекское ущелье и сфотографируемся на Языке Тролля!

  • Переедем в Приэльбрусье через парадром Чегем! Оценим мощь водопада Абай-су. Посетим невероятно панорамный перевал Актопрак.

  • На следующий день увидим Эльбрус, а во второй половине дня посетим ущелье Чегет и посмотрим на этого красавчика со стороны. Закатом насладимся на оз. Гижгит

  • Зафиналим тур панорамными видами Тызыльского ущелья!

P.S. Если ваш самолет прилетает в 13.00, смело пишите, найдем решение, как присоединиться к группе.

Программа тура по дням

1 день

Путь в Черекское ущелье

В 12 ч мы встречаемся в Минеральных Водах.

Если вы прилетели раньше и остановились в одном из городов Кмв, то ориентируйтесь по времени сбора на 11 утра, гид вас заберет.

Основной локацией на сегодня будет красивейшее Черекское ущелье!

Замок Шато Эркен, Безенгийский Язык Тролля, Черекская теснина, Голубое озеро - основные локации на день!

В теснине Безенгийского ущелья мы найдём водопад Тыжинты и заедем в поселок Безенги. На внедорожнике поднимаемся на Язык тролля.

Далее - живописная Черекская теснина. Любуемся открывшимися видами!

Спускаемся к Голубому озеру - Церик-кель, примечательному не только цветом воды, но и тем, что официально его глубина так и не названа. Максимально известная на сегодняшний день - 279 метров.

На ночевку едем к термальным источникам.

Отдыхаем!

Путь в Черекское ущельеПуть в Черекское ущельеПуть в Черекское ущелье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чегем, Актопрак и Приэльбрусье

На светлую часть суток у нас по планам Чегемское ущелье!

Водопады, этнокомплекс, парадром, где вы можете совершить свой потрясающий полёт! Но помним, что здесь всё зависит от ветра. Если полет не состоится, то смотрим всё, что можно посмотреть рядом и едем дальше)

Наслаждаемся видом и переезжаем в верховье Чегема с его знаменитым водопадом Абай-су, который представляет собой не единый мощный поток воды, низвергающийся с высоты 72 м, а множество струй, образующих непрерывный ливень. Дополнительную грациозность создают тысячи устремленных в небо шестигранных колонн. Это скалы, сложенные из столбчатой формы базальта. Общая высота водопада составляет 78 м. Место нереальной силы!

Если погода позволяет проехать, то добираемся до точки, где гора Тихтенген открывается нам во всей красе! Не частая локация в групповых турах, но мы не можем ее упустить - это очень красиво! Хотя путь не прост)

После - через перевал Актопрак - с лучшими видами - переезжаем в Приэльбрусье!

На ужин заезжаем в Тырныауз, а после - заселяемся в отель.

Отдыхаем, завтра активный день!

Чегем, Актопрак и ПриэльбрусьеЧегем, Актопрак и ПриэльбрусьеЧегем, Актопрак и Приэльбрусье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Обратный трансфер и Тызыльское ущелье

Сегодня можно поспать чуть дольше)

После завтрака выезжаем в сторону Мин Вод, причем живописнейшим маршрутом через Тызыльское ущелье. Оно ещё не обременено коммерцией, здесь нет толп туристов, зато потрясающая природа. Буйство природы! После заснеженного Эльбруса контраст особенно ощутим;) Бурная река Тызыл, пещеры, отвесные скалы и пр. красота. Делаем фото, любуемся видом и едем дальше!

Согласитесь, друзья, получилось очень насыщенное и запоминающееся приключение! Надеюсь, у вас остались самые яркие эмоции и вы обязательно врнетесь в наш радушный край!

После 16ч можно брать обратный рейс в ваш город.

Мы всегда рады видеть в турах! Крепко обнимаем!

Обратный трансфер и Тызыльское ущельеОбратный трансфер и Тызыльское ущельеОбратный трансфер и Тызыльское ущелье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Эльбрус во всей красе

Завтракаем и, как минимум, три часа оставляем для подъема на Эльбрус и прогулки.

На канатной дороге поднимаемся до станции Гара-Баши 3850м.

Далее по желанию - на снегоходах или ратраке можете подняться выше - до 5100м!

Восхищаемся видами, делаем +100500 фото в телефоне и постепенно спускаемся вниз!

Обедать едем на Поляну Нарзанов.

При хорошей погоде едем на закат к озеру Гижгит, либо поднимаемся к леднику.

Любуемся, отдыхаем!

На сегодня можно заказать баньку - погреться и расслабиться)

Эльбрус во всей красеЭльбрус во всей красеЭльбрус во всей красе
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы
  • Работа гида-водителя на маршрутах
  • Проживание в отелях со вкусными завтраками
  • Чай/кофе на самых красивых локациях
  • Эко-сборы по маршруту
  • Наша безграничная забота и внимание
Что не входит в цену
  • Канатные дороги
  • Обеды и ужины
  • Полет на параплане
  • Банька
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Тур хоть и не продолжительный по дням, но зато очень ёмкий и яркий - ваша идеальная смена привычной обстановки!

Пожелания к путешественнику

Хорошее настроение и позитивный настрой - ваш залог шикарного тура!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Первый раз я увидела море в 21 год, причём Северное)) В очаровательном бельгийском городке Остенде. С тех пор прошло уже более 10 лет, но перед глазами остаётся яркая картинка с огромным круизным
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лайнером, прибрежными ресторанчиками, заполненными европейцами - любителями холодного белого вина и морепродуктов. Они явно наслаждаются видом, ловят последние лучи уходящего солнца и слушают романтичную музыку под шум волн… Красота! Хочу, чтобы и в нашей стране люди путешествовали как можно чаще, радовались моменту, общались, развивались, знали и ценили историю, быт и традиции тех мест, куда едут. И, конечно, много улыбались и были непременно счастливы!!!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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