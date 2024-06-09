Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Выпьем травяной чай у 15-километровой стены из снега и льда, восхитимся панорамой с кавказского «Языка Тролля», отдохнём от шума города и толп людей. Насладимся пением водопадов, журчанием ручьёв и зарядимся энергией чистейших горных рек. Вы окажетесь в местах, куда трудно добраться самостоятельно. Опытный инструктор проведёт вас живописными тропами безопасно и увлекательно. Все треккинги доступны для новичков в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 800 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В личных палатках на платной стоянке на территории альплагеря. Предоставляем 2-3-местные палатки в аренду за доплату. На территории есть оборудованные туалеты, горячий душ, кафе, магазины. Оплата наличными. Бесплатно можно заряжать технику. Нахождение с домашними питомцами на территории заповедника запрещено.
Питание. Включено 3-разовое походное питание с ужина 1-го дня. Обеды организуются в виде пикников во время треккингов. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Обратите внимание, на данном маршруте предусмотрено приготовление пищи дежурными участниками по очереди.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам.
Два дня маршрута перепад высот составит 800-1000 м — это как подъем на 270-330 этажей.
Общий километраж — 42,6 км.
Связь и интернет. Только «Мегафон» ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Программа тура по дням
Ущелье Безенги
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 4-5-ти часов в альплагерь «Безенги». Пообедаем в кафе.
Всю неделю будем жить среди снежных вершин в высокогорье в палатках на оборудованной территории, дышать чистым воздухом и отдыхать от городского шума. Сегодня прогуляемся по окрестностям, посмотрим на ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, рельефный макет района.
Водопад Жигинджи и экотропа к Безенгийскому леднику
После завтрака начнём знакомиться с Безенги с лёгкого маршрута почти без набора высоты. За 5-6 часов с остановками пройдём 5,5 км.
Выйдем и сразу увидим Каргашильский хребет с ледником Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке и водопаду с необычным природным явлением. Утром солнечные лучи подсвечивают часть потока, а во второй половине дня — другая часть каскада становится серебристой. Даже учёные не смогли разгадать секрет водопада.
Прогуляемся по экотропе к Безенгийскому леднику с познавательными стендами с фотографиями вдоль маршрута. В июле порадуем себя земляничкой. В августе-сентябре — черникой и брусникой. Сделаем кадры с самым крупным ледником Кавказа. Толщина льда достигает 180 метров — как 60 этажей.
Сделаем остановку на обед-пикник. К вечеру вернёмся в лагерь.
15 км снега и льда высотой более 5000 м
Проснёмся на высоте 2140 м над уровнем моря, позавтракаем и отправляемся в треккинг к Северной стене — 15-километровой горной системе из снега и льда. Пройдём 13,2 км с перепадом высоты до 800 м.
Насладимся контрастами ущелья: зелёной травой, цветочными лугами под ногами и холодными пятитысячниками, открывающимися взору. Увидим Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау. Остановимся на обед с потрясающей панорамой. Встретим на обратном пути любимое ущелье альпинистов для тренировок «Тёплый угол» и каскадный водопад Гидан.
Приготовим ужин в палаточном лагере, пообщаемся и отдохнём.
Ледник Мижирги и горные туры на «Футбольном поле 1»
После сытного завтрака вооружаемся треккинговыми палками и отправляемся к массиву ледника Мижирги. Пройдём 8,4 км пешком и наберём 640 м высоты.
Сегодня будет большая вероятность встретить горных туров, которые в 90% случаев попадаются нам в ущелье Мижирги. Справа рассмотрим скалистую гору Брно. Слева — виды на «Тёплый угол» и хижину. Выйдем на ровную поверхность, покрытую изумрудной травой — «Футбольное поле 1». Подходим тихо, чтобы не спугнуть любопытных туров. Устроимся здесь на обед.
Спустя 6-7 часов треккинга вернёмся в гостиницу.
Кавказский «Язык Тролля», альпийские луга с барашками, волшебная арка в скале и качели
После завтрака нас подвозит автобус до старта маршрута. Девушки, не забываем взять сегодня с собой яркие платья для фотосессии на скальном выступе.
Пройдём вдоль зелёных холмов с цветочным ковром к «Языку Тролля». По пути, вероятно, встретим белых безмятежных барашков, пасущихся на лугах. Сделаем эффектные фотографии под контролем инструктора, выпьем чай из термосов у пропасти с видом на огромные ледники. Дойдём до арки в скале, где загадаем желание, и качелей с панорамой на Безенгийскую стену.
На обратном пути посетим развалины давно покинутого посёлка Нижний Хулам. Только ваш гид знает и поделится, почему это произошло.
Треккинг рассчитан на 6-7 часов с остановками. Пройдём 3,5 км.
Пикник у ледника Безенги и обзор с 2550 м
Рекомендуем встретить рассвет и увидеть, как в конце ущелья зажигается розовым светом Безенгийская стена. Тем более, что далеко ходить не нужно. Мы живём посреди гор, достаточно просто выглянуть из палатки. Инструктор подскажет наиболее удачные точки для встречи первых лучей солнца.
После завтрака отправляемся в насыщенный поход на 5-6 часов к леднику Безенги и Безенгийской стене. Увидим 13 километров из льда и снега, пятитысячник Джангитау, Шхара. Постараемся поймать в одном кадре зелёные луга, цветы и зимние вершины. Будем много идти по камням, местами по снегу и изумрудному льду. Сделаем привал на вкусный пикник на природе и отдохнём на высоте 2550 м.
За день пройдём 6,3 км с набором высоты не более 410 м. Вернёмся к вечеру в наш палаточный лагерь, где на завершающем ужине поделимся впечатлениями.
Отъезд
Позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в Минеральные Воды. В аэропорту будем в 12:30, на железнодорожном вокзале — в 13:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на оборудованной стоянке
- 3-разовое питание: завтраки со 2-го дня, ужины с 1-го дня, обеды со 2-го дня во время треккинга в виде пикников
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок, групповой аптечки
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Аренда палатки - от 2400 рублей (2-местная) до 2800 рублей (3-местная)
- Аренда спальника - 1000 рублей
- Аренда коврика для сна (каремата) - 400 рублей
- Аренда треккинговых палок - 800 рублей
- Обед в 1-й день в кафе - 350-450 рублей
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы
- Прачечная в альплагере