Описание тура
Организационные детали
Тур проводится на групповой основе, возможен индивидуальный формат по запросу.
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды, Нальчик
Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод и направляемся в Нальчик, где вас ждёт экскурсия по этому городу, утопающему в зелени. Нальчик, основанный более двух веков назад, славится своими минеральными источниками и живописной природой. Вы узнаете его историю и о его развитии как курорта, и познакомитесь с его главными достопримечательностями.
Во второй половине дня — размещение в отеле и свободное время для отдыха.
Голубые озёра, Верхняя Балкария
Позавтракав, едем к Голубым озёрам — природному феномену, включающему пять водоёмов с удивительно чистой водой. Глубина одного из них достигает 250 метров, а цвет варьируется от бирюзового до насыщенно-лазурного.
Затем мы посетим Верхнюю Балкарию, расположенную в объятиях гор: вас ждут старинные каменные башни и рассказы о балкарских воинах и их традициях. После обеда отправимся в Шато Эркен — замок в романском стиле, окружённый виноградниками и садово-парковым комплексом.
В завершение дня мы побываем на термальных источниках Гедуко, где можно отдохнуть в горячих бассейнах. После вернёмся в Нальчик.
Ессентуки и Железноводск, переезд в Пятигорск
Сегодня мы отправимся в Ессентуки, известный бальнеологический курорт. Прогуляемся по Курортному парку и увидим Петропавловский храмовый комплекс с крупнейшей статуей Иисуса Христа в России. Поговорим об истории минеральных вод и их целебных свойствах.
Далее нас ждёт Железноводск, небольшой курортный город, окружённый горами. Мы посетим парки и смотровые площадки, а также познакомимся с местной природой и климатом. Вечером поедем в Пятигорск. Ночь в отеле.
Экскурсия по Пятигорску
Сегодня мы осмотрим Пятигорск, расположенный у подножия горы Машук. Посетим грот Дианы, Эолову арфу, озеро Провал и Академическую галерею, воспетые Лермонтовым. Пятигорск — старейший бальнеологический курорт России, и мы обязательно поговорим о его минеральных источниках и лечении. Затем у вас останется свободное время — при желании можно посетить местные музеи или просто самостоятельно прогуляться.
Домбай
После завтрака мы отправимся в Домбай, популярное место среди альпинистов и горнолыжников. Мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда нам откроются захватывающие виды на Кавказский хребет. По желанию можно посетить термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», где предлагаются целебные минеральные воды.
Вечером — возвращение в Пятигорск.
Кисловодск и Медовые водопады
В этот день мы посетим знаменитый курорт Кисловодск. Прогуляемся по паркам и увидим Свято-Никольский собор, Кисловодскую крепость и Курортный бульвар. После побываем у Медовых водопадов и вернёмся в Пятигорск.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание
|60 800 ₽
|1-местное проживание
|74 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, бутилированная вода и снеки
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт по рекомендованным рейсам
- Транспортное обслуживание
- Профессиональное сопровождение опытным гидом
- Экскурсии по Нальчику, Голубым озёрам, Верхней Балкарии, Ессентукам, Железноводску, Пятигорску, Домбаю, Кисловодску и Медовым водопадам
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города в Минеральные Воды и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в термы Гедуко (500 ₽) и термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (600 ₽)
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 74 300 ₽