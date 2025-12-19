Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод и направляемся в Нальчик, где вас ждёт экскурсия по этому городу, утопающему в зелени. Нальчик, основанный более двух веков назад, славится своими минеральными источниками и живописной природой. Вы узнаете его историю и о его развитии как курорта, и познакомитесь с его главными достопримечательностями.

Во второй половине дня — размещение в отеле и свободное время для отдыха.