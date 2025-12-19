Мои заказы

По Кавказу в мини-группе: Нальчик, Верхняя Балкария, Домбай и курорты КМВ

Полюбоваться горами и озёрами и познакомиться с культурой и историей региона
Погрузитесь в захватывающее путешествие по местам, где горы встречаются с небом! Этот тур дарит возможность насладиться чудесами природы и культурными жемчужинами Северного Кавказа. Мы пройдёмся по зелёным паркам и курортным
городам Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск.

Побываем на знаменитых Голубых озёрах с кристально чистой водой и прогуляемся по исторической Верхней Балкарии. Вы погрузитесь в атмосферу старинных башен и ощутите целебную силу местных минеральных источников.

Мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара, откуда нам откроются завораживающие виды на заснеженные вершины, и отдохнём в термальных бассейнах. А завершим поездку посещением Медовых водопадов.

Описание тура

Организационные детали

Тур проводится на групповой основе, возможен индивидуальный формат по запросу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Минеральные Воды, Нальчик

Встречаемся в аэропорту Минеральных Вод и направляемся в Нальчик, где вас ждёт экскурсия по этому городу, утопающему в зелени. Нальчик, основанный более двух веков назад, славится своими минеральными источниками и живописной природой. Вы узнаете его историю и о его развитии как курорта, и познакомитесь с его главными достопримечательностями.

Во второй половине дня — размещение в отеле и свободное время для отдыха.

2 день

Голубые озёра, Верхняя Балкария

Позавтракав, едем к Голубым озёрам — природному феномену, включающему пять водоёмов с удивительно чистой водой. Глубина одного из них достигает 250 метров, а цвет варьируется от бирюзового до насыщенно-лазурного.

Затем мы посетим Верхнюю Балкарию, расположенную в объятиях гор: вас ждут старинные каменные башни и рассказы о балкарских воинах и их традициях. После обеда отправимся в Шато Эркен — замок в романском стиле, окружённый виноградниками и садово-парковым комплексом.

В завершение дня мы побываем на термальных источниках Гедуко, где можно отдохнуть в горячих бассейнах. После вернёмся в Нальчик.

3 день

Ессентуки и Железноводск, переезд в Пятигорск

Сегодня мы отправимся в Ессентуки, известный бальнеологический курорт. Прогуляемся по Курортному парку и увидим Петропавловский храмовый комплекс с крупнейшей статуей Иисуса Христа в России. Поговорим об истории минеральных вод и их целебных свойствах.

Далее нас ждёт Железноводск, небольшой курортный город, окружённый горами. Мы посетим парки и смотровые площадки, а также познакомимся с местной природой и климатом. Вечером поедем в Пятигорск. Ночь в отеле.

4 день

Экскурсия по Пятигорску

Сегодня мы осмотрим Пятигорск, расположенный у подножия горы Машук. Посетим грот Дианы, Эолову арфу, озеро Провал и Академическую галерею, воспетые Лермонтовым. Пятигорск — старейший бальнеологический курорт России, и мы обязательно поговорим о его минеральных источниках и лечении. Затем у вас останется свободное время — при желании можно посетить местные музеи или просто самостоятельно прогуляться.

5 день

Домбай

После завтрака мы отправимся в Домбай, популярное место среди альпинистов и горнолыжников. Мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, откуда нам откроются захватывающие виды на Кавказский хребет. По желанию можно посетить термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», где предлагаются целебные минеральные воды.

Вечером — возвращение в Пятигорск.

6 день

Кисловодск и Медовые водопады

В этот день мы посетим знаменитый курорт Кисловодск. Прогуляемся по паркам и увидим Свято-Никольский собор, Кисловодскую крепость и Курортный бульвар. После побываем у Медовых водопадов и вернёмся в Пятигорск.

7 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание60 800 ₽
1-местное проживание74 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, бутилированная вода и снеки
  • Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт по рекомендованным рейсам
  • Транспортное обслуживание
  • Профессиональное сопровождение опытным гидом
  • Экскурсии по Нальчику, Голубым озёрам, Верхней Балкарии, Ессентукам, Железноводску, Пятигорску, Домбаю, Кисловодску и Медовым водопадам
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города в Минеральные Воды и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в термы Гедуко (500 ₽) и термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» (600 ₽)
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 74 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 13:30
Завершение: Аэропорт г. Минеральные Воды, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Минеральных Водах
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации. Добро пожаловать!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

