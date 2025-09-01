читать дальше

(Крокус).



Питание:



Завтрак:

В первом отеле был включен завтрак, и приносили меню, где ты мог выбрать одно/два блюда - в целом было вкусно

Во втором отеле был шведский стол, можно было выбрать что-то вкусное.



Обед:

В стоимость входят обед, я думала это будет что-то в формате швицкого стола. По факту в первый день обеда не была, все остальные обеды в кафе, с лимитом в 800 рублей. В целом, проще было бы если цена тура была четь ниже и самому платить за обеды. (вдруг я хочу один раз поесть на 300 рублей, в другой на 1300)



Ужин:

Ужин организовали сами. В Нальчике много кафешек - средний чек у нас был 800-100 рублей. В Приэльбрусье были проблемы с ужином. Отель находится в лесу - рядом только отели (нет кафешек или магазинов). Шли пешком по трассе до ближайшего кафе - было не очень комфортно. В отеле, где мы жили был шведский стол - но за него было нужно самому доплачивать 1200 рублей.



Транспорт:

На протяжении всего отпуска нас возили на комфортном автомобиле с кондиционером. Отвозили от Отеля до все точек, пешком ходили очень мало (для кого-то это может быть минус, но в целом в описании тура об этом говорится, так что ожидание и реальность совпали).



Сама экскурсия/поездка:

места, которые мы посещали были все очень красивые, много гор в разных видах. Наш фаворит - это Эльбрус и Fly Chegem (мы не катались на парапланах, но даже без них было очень интересно). Также в Fly Chegem можно покататься на зиплайне и прыгнуть со скалы на веревке. Мы катались на зиплайн - очень понравилось. Дорога от места приземления обратно в Fly Chegem очень живописная (Ракурс на парапланы намного лучше + проходили через реку по веревочному мостику - тоже небольшой экспириенс)



Из мест, которые разочаровали - это источники Аушигер. Название завораживающее, но по факту там просто два небольших бассейна и очень много людей. Посещение такого бассейна стоило 500 рублей. (мы так и не пошли купаться, просто погуляли по территории)

Зато покупались в на озере Гижгит (данное купание не предусмотрено туром, в этом месте нет организованного пляжа, но было мало людей + очень жарко, так что нам удалось окунуться).

Было бы здорово, если бы вместо этих источников было купание в каком-то озере или реке.



Гид с которым мы ездили - приятный мужчина, хороший водитель. Но прям экскурсий у нас не было, были какие-то кратенькие рассказы + истории из жизни и тд.

Для меня это не минус, все таки другой формат отдыха (ни историческая экскурсия по городу), но если для кого-то это важно - обратите внимание.



Подытожим:

Поездку рекомендую, особенно если Вам важен комфорт и нет желания много активничать/ходить пешком и тд.

За такой короткий промежуток времени посетили очень много мест, чтобы мы не смогли сделать, если ходили пешком.