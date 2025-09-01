Прогуляетесь у замка Шато-Эркен, похожего на средневековый, окажетесь на «Языке Тролля» с видом на могучую Безенгийскую стену,
За 3–4 дня до тура создаётся общий чат WhatsApp и Telegram.
Необходимо взять тёплую одежду, удобную обувь (лучше кроссовки), купальные принадлежности, дождевик.
Девушкам рекомендуется взять платья для фото.
В тур можно приехать одному — возможна организация подселения.
Проживание комфортное, питание разнообразное, экскурсии охватывают ключевые природные и культурные достопримечательности.
Возможны изменения маршрута по погодным и объективным причинам.
Встреча, размещение, отдых
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод, Владикавказе или Нальчике. Первые 2 ночи тура вы проведёте в уютном бизнес-отеле, который удобно расположен на центральной улице города, в шаговой доступности от парка, кафе, ресторанов и магазинов с сувенирами.
В этот день программа не запланирована — вы сможете отдохнуть после дороги, прогуляться по городу или просто расслабиться в отеле, чтобы с новыми силами отправиться на экскурсии в горы уже на следующий день.
Шато-Эркен, Безенгийское и Черекское ущелья, релакс в термальных источниках
После завтрака отправимся к замку Шато-Эркен — архитектурному шедевру на воде, напоминающему средневековые европейские крепости. Затем продолжим путь в Безенгийское ущелье к местному «Языку Тролля» с видом на грандиозную Безенгийскую стену.
Пообедаем в балкарском доме и поедем в Черекское ущелье с отвесными скалами и древней колёсной тропой. Далее — посещение глубочайшего в мире карстового озера Церик-Кёль, овеянного легендами. Завершим день купанием в горячих источниках Аушигер, известных целебной водой.
Водопады Чегема, парадром и Эль-Тюбю, прибытие в Приэльбрусье
Утром отправимся в знаменитое Чегемское ущелье, где увидим водопады, стекающие по скалам, и сможем пройтись по колоритному рынку, предлагающему местные угощения. Затем посетим парадром Fly Chegem, где при желании можно полетать на параплане или просто насладиться видами.
Далее заедем в старинное село Эль-Тюбю — атмосферное место, известное по фильму Балабанова. Здесь же пообедаем в кафе. А после, через перевал Актопрак с панорамными точками, прибудем в Приэльбрусье. Желающим вечером погреться в бане, можем помочь с организацией в соседнем к отелю банном комплексе.
Подъём на Эльбрус, Поляна Нарзанов, озеро Гижгит и плато Тызыл
После завтрака нас ждёт подъём на Эльбрус по канатной дороге до высоты 3847 метров. На выбор — старая маятниковая или современная гондольная дорога. На вершине — посещение кафе, фото и по желанию — катание на снегоходах до высоты 5100 метров.
Далее посетим Поляну Нарзанов с природной минеральной водой, пообедаем и побываем у бирюзового озера Гижгит и на плато Тызыл. В Минеральные Воды вернёмся к 18:00-19:00.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 000 ₽
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Все трансферы (включая встречу и проводы из/в аэропорт)
- Джип-туры
- Сопровождение сертифицированными гидами
- Работа водителя
- Фото - и видеосопровождение
- Помощь с вечерним досугом и кафе
- Поддержка при планировании дополнительных экскурсий до/после тура
- Авиабилеты
- Ужины
- 1-местное размещение - 9000 ₽
- Дополнительные развлечения по желанию
- Входные билеты:
- Канатная дорога на Эльбрусе - 2700 ₽
- Шато-Эркен - 100 ₽
- Термальные источники Аушигер - 300 ₽
Была в туре с подругой в августе 2025г.
Вот отзыв на поездку:
Жилье:
Жили в двух отелях 3*, комфортные, включены завтраки. Один отель был в Нальчике (Бизнес Нальчик), а второй в Приэльбрусье