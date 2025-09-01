Мои заказы

Горы, озёра и водопады Кабардино-Балкарии в экспресс-туре на джипах

Искупаться в термах, осмотреть древнюю и современную архитектуру и полюбоваться Эльбрусом
Горный Кавказ ждёт вас! Всего за 4 дня вы увидите самые живописные уголки Кабардино-Балкарии.

Прогуляетесь у замка Шато-Эркен, похожего на средневековый, окажетесь на «Языке Тролля» с видом на могучую Безенгийскую стену,
спуститесь в ущелья с отвесными скалами и дикой рекой Черек.

Искупаетесь в целебных термальных источниках, полюбуетесь бурлящими Чегемскими водопадами и ощутите свежесть от брызг, заглянете в старинное село Эль-Тюбю и, при желании, подниметесь по канатной дороге на Эльбрус — самую высокую точку Европы. А в завершение вас ждут бирюзовое озеро Гижгит и панорамы плато Тызыл.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

За 3–4 дня до тура создаётся общий чат WhatsApp и Telegram.
Необходимо взять тёплую одежду, удобную обувь (лучше кроссовки), купальные принадлежности, дождевик.
Девушкам рекомендуется взять платья для фото.
В тур можно приехать одному — возможна организация подселения.
Проживание комфортное, питание разнообразное, экскурсии охватывают ключевые природные и культурные достопримечательности.
Возможны изменения маршрута по погодным и объективным причинам.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод, Владикавказе или Нальчике. Первые 2 ночи тура вы проведёте в уютном бизнес-отеле, который удобно расположен на центральной улице города, в шаговой доступности от парка, кафе, ресторанов и магазинов с сувенирами.

В этот день программа не запланирована — вы сможете отдохнуть после дороги, прогуляться по городу или просто расслабиться в отеле, чтобы с новыми силами отправиться на экскурсии в горы уже на следующий день.

2 день

Шато-Эркен, Безенгийское и Черекское ущелья, релакс в термальных источниках

После завтрака отправимся к замку Шато-Эркен — архитектурному шедевру на воде, напоминающему средневековые европейские крепости. Затем продолжим путь в Безенгийское ущелье к местному «Языку Тролля» с видом на грандиозную Безенгийскую стену.

Пообедаем в балкарском доме и поедем в Черекское ущелье с отвесными скалами и древней колёсной тропой. Далее — посещение глубочайшего в мире карстового озера Церик-Кёль, овеянного легендами. Завершим день купанием в горячих источниках Аушигер, известных целебной водой.

3 день

Водопады Чегема, парадром и Эль-Тюбю, прибытие в Приэльбрусье

Утром отправимся в знаменитое Чегемское ущелье, где увидим водопады, стекающие по скалам, и сможем пройтись по колоритному рынку, предлагающему местные угощения. Затем посетим парадром Fly Chegem, где при желании можно полетать на параплане или просто насладиться видами.

Далее заедем в старинное село Эль-Тюбю — атмосферное место, известное по фильму Балабанова. Здесь же пообедаем в кафе. А после, через перевал Актопрак с панорамными точками, прибудем в Приэльбрусье. Желающим вечером погреться в бане, можем помочь с организацией в соседнем к отелю банном комплексе.

4 день

Подъём на Эльбрус, Поляна Нарзанов, озеро Гижгит и плато Тызыл

После завтрака нас ждёт подъём на Эльбрус по канатной дороге до высоты 3847 метров. На выбор — старая маятниковая или современная гондольная дорога. На вершине — посещение кафе, фото и по желанию — катание на снегоходах до высоты 5100 метров.

Далее посетим Поляну Нарзанов с природной минеральной водой, пообедаем и побываем у бирюзового озера Гижгит и на плато Тызыл. В Минеральные Воды вернёмся к 18:00-19:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Все трансферы (включая встречу и проводы из/в аэропорт)
  • Джип-туры
  • Сопровождение сертифицированными гидами
  • Работа водителя
  • Фото - и видеосопровождение
  • Помощь с вечерним досугом и кафе
  • Поддержка при планировании дополнительных экскурсий до/после тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
  • 1-местное размещение - 9000 ₽
  • Дополнительные развлечения по желанию
  • Входные билеты:
  • Канатная дорога на Эльбрусе - 2700 ₽
  • Шато-Эркен - 100 ₽
  • Термальные источники Аушигер - 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, 16:00 (трансфер по прилёте возможен из Нальчика, Владикавказа)
Завершение: Минеральные Воды, около 19:00 (рекомендуемый вылет не ранее 20:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 1547 туристов
Меня зовут Николай. Я родился и вырос в Северной Осетии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимой республикой и покажу ее самые интересные достопримечательности. Сделаю все, чтобы вы прониклись атмосферой Кавказа и захотели к нам вернуться.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Кузьмичева
1 сен 2025
Всем привет!
Была в туре с подругой в августе 2025г.
Вот отзыв на поездку:

Жилье:
Жили в двух отелях 3*, комфортные, включены завтраки. Один отель был в Нальчике (Бизнес Нальчик), а второй в Приэльбрусье
читать дальше

(Крокус).

Питание:

Завтрак:
В первом отеле был включен завтрак, и приносили меню, где ты мог выбрать одно/два блюда - в целом было вкусно
Во втором отеле был шведский стол, можно было выбрать что-то вкусное.

Обед:
В стоимость входят обед, я думала это будет что-то в формате швицкого стола. По факту в первый день обеда не была, все остальные обеды в кафе, с лимитом в 800 рублей. В целом, проще было бы если цена тура была четь ниже и самому платить за обеды. (вдруг я хочу один раз поесть на 300 рублей, в другой на 1300)

Ужин:
Ужин организовали сами. В Нальчике много кафешек - средний чек у нас был 800-100 рублей. В Приэльбрусье были проблемы с ужином. Отель находится в лесу - рядом только отели (нет кафешек или магазинов). Шли пешком по трассе до ближайшего кафе - было не очень комфортно. В отеле, где мы жили был шведский стол - но за него было нужно самому доплачивать 1200 рублей.

Транспорт:
На протяжении всего отпуска нас возили на комфортном автомобиле с кондиционером. Отвозили от Отеля до все точек, пешком ходили очень мало (для кого-то это может быть минус, но в целом в описании тура об этом говорится, так что ожидание и реальность совпали).

Сама экскурсия/поездка:
места, которые мы посещали были все очень красивые, много гор в разных видах. Наш фаворит - это Эльбрус и Fly Chegem (мы не катались на парапланах, но даже без них было очень интересно). Также в Fly Chegem можно покататься на зиплайне и прыгнуть со скалы на веревке. Мы катались на зиплайн - очень понравилось. Дорога от места приземления обратно в Fly Chegem очень живописная (Ракурс на парапланы намного лучше + проходили через реку по веревочному мостику - тоже небольшой экспириенс)

Из мест, которые разочаровали - это источники Аушигер. Название завораживающее, но по факту там просто два небольших бассейна и очень много людей. Посещение такого бассейна стоило 500 рублей. (мы так и не пошли купаться, просто погуляли по территории)
Зато покупались в на озере Гижгит (данное купание не предусмотрено туром, в этом месте нет организованного пляжа, но было мало людей + очень жарко, так что нам удалось окунуться).
Было бы здорово, если бы вместо этих источников было купание в каком-то озере или реке.

Гид с которым мы ездили - приятный мужчина, хороший водитель. Но прям экскурсий у нас не было, были какие-то кратенькие рассказы + истории из жизни и тд.
Для меня это не минус, все таки другой формат отдыха (ни историческая экскурсия по городу), но если для кого-то это важно - обратите внимание.

Подытожим:
Поездку рекомендую, особенно если Вам важен комфорт и нет желания много активничать/ходить пешком и тд.
За такой короткий промежуток времени посетили очень много мест, чтобы мы не смогли сделать, если ходили пешком.

