Программа может корректироваться из-за погоды, требований МЧС или работы канатных дорог. Возможен платный индивидуальный трансфер при позднем прилёте. После возможен трансфер в аэропорт или отель в Минеральных Водах / Кисловодске (Пятигорск — по согласованию) Тип транспорта зависит от количества участников, погоды и маршрута.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Кисловодск и свободное время
Встречаемся и отправляемся в Кисловодск. Уже в пути начнётся ваше знакомство с регионом Кавказских Минеральных Вод: за окном появятся горные силуэты, а при хорошей видимости — и двуглавый Эльбрус. По прибытии вы разместитесь в вашем отеле, после чего у вас будет время для прогулок. Вы сможете побывать в крупнейшем парке Европы, подняться по канатной дороге на смотровую площадку с панорамами города и окрестностей. Прогулка по тропе Косыгина приведёт к впечатляющим гротам и пещерам, а посещение старинной питьевой галереи позволит попробовать 3 вида знаменитого нарзана. Также можно пройтись по цветущему бульвару и заглянуть в историческую крепость Кисловодска.
По желанию день можно дополнить поездкой на термальные источники. Для гостей, прибывающих после 13:00, такая поездка возможна через индивидуальный платный трансфер: чтобы успеть на купание, прилёт или прибытие должно быть не позднее 17:00.
2 день
Главное на Домбае
Рано утром, ориентировочно около 7:00, мы отправимся в Домбай — знаменитый горный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. В течение дня вы будете любоваться вечными снегами и ледниками, хвойными лесами, водопадами, нарзанными источниками и озёрами с ярко-бирюзовой водой.
Наш путь пройдёт по старой Военно-Сухумской дороге — маршруту, по которому в древности пролегал Шёлковый путь и двигались торговые караваны. Мы сделаем остановку на высокогорном перевале Гум-Баши, откуда Эльбрус открывается как на ладони, в окружении заснеженных вершин Кавказского хребта. Затем посетим Сырные пещеры и, следуя по долине крупнейшей реки Северного Кавказа — Кубани, направимся в Тебердинский заповедник.
По канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 метров перед вами откроются впечатляющие панорамы гор, а в ясную погоду с верхней станции можно увидеть Эльбрус с необычного ракурса. После пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджу — стремительному потоку с питьевой водой. Далее полюбуемся живописным озером Кара-Кёль.
Завершим день посещением Шоанинского храма 10 века, возведённого высоко в горах. С его территории открываются захватывающие виды на окружающие ущелья и вершины. Общая продолжительность поездки составит около 12 часов.
3 день
Эльбрус и красоты Кабардино-Балкарии
В этот день мы посетим лучшие смотровые площадки Кабардино-Балкарии, поговорим о местных традициях, истории и природных особенностях. Во время путешествия к Эльбрусу вы увидите озеро Гижгит — бирюзовую жемчужину среди скал, Баксанское ущелье и памятник Первым покорителям Эльбруса, а также солёное бессточное озеро Тамбукан, известное своими целебными грязями. Мы побываем на Поляне Азау — горнолыжном курорте у подножия Эльбруса, где будет возможность подняться по канатной дороге на одну из самых высоких вершин Европы и мира.
По пути вы также увидите самый высокогорный город России и посетите Поляну Нарзанов, где знаменитый нарзан бьёт прямо из земли. Возвращение в Кисловодск планируется ориентировочно в 20:30–21:00.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
11 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Кофе, чай и перекусы на остановках
Переезды по маршруту на внедорожнике или минивэне
Встреча в аэропорту Минеральные Воды и обратный трансфер
Сопровождение опытным тревел-экспертом и экскурсионное обслуживание
Помощь с выбором авиабилетов и дополнительного проживания при необходимости
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Минеральных Вод и обратно
Проживание
Питание
Канатные дороги (примерно 2700 ₽ за подъём на Эльбрус, без льгот)
Посещение термальных источников (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт, 20:30-21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 11315 туристов
Я коренной житель Кисловодска. С детства занимаюсь походами в горы, а с получением водительского удостоверения начал заниматься профессионально заброской альпинистов. Впоследствии это всё переросло в работу гида.
Работаю с командой единомышленников — и мы регулярно развиваем новые направления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Полина
Александр и его команда - опытные экскурсоводы, по-настоящему любящие своё дело. Вам не нужно будет переживать за организацию - всё сделают за вас. Все настолько четко и структурировано, что за читать дальшеуменьшить
такое короткое время смогли показать самые красочные места. Было очень интересно слушать про истории этих мест. А какие виды - это отдельная история. Эти 3 дня пролетели невероятно быстро. Искренне рекомендую Александра, хочется возвращаться сюда снова и снова!
Н
Наталья
Тур оставил очень хорошие впечатления, хотя обычно предпочитаю путешествовать самостоятельно и редко решаюсь на подобные активности. Мы были небольшой компанией из 6 человек, ехали на удобном современном минивэне. Такой формат читать дальшеуменьшить
оказался очень удобным — и с точки зрения мобильности, и для общения в группе. Сложился отличный коллектив. Наш гид, Александр, оказался очень приятным и открытым человеком, к тому же умеет интересно рассказывать. Весь день за окном открывались потрясающие пейзажи, а главной целью была гора Эльбрус — прямо в самой её сердцевине. Очень благодарен за эти незабываемые эмоции!
Д
Диана
Джип-тур оставил только приятные впечатления. Гид Рустам, был отличным собеседником - рассказал массу любопытного про местные традиции, всегда внимательно относился к группе и просто вот очень приятный человек! Водитель тоже читать дальшеуменьшить
хороший попался. В поездке особенно запомнились Шаонинский монастырь, сам Домбай и красивые смотровые площадки на перевале, остальные места впечатлили поменьше. Но самое классное - это сам путь по дороге от перевала до Домбая, невероятно красиво!
А
Алексей
Это одна из тех поездок на КМВ, в которую хочется возвращаться снова и снова. Уже не в первый раз сюда попадаю, и каждый раз остаюсь под сильным впечатлением. Домбай прекрасен читать дальшеуменьшить
в любое время, правда, невозможно не влюбиться. Большое спасибо гиду Василию за то что ехали аккуратно, рассказывал много интересного и создавал отличную атмосферу, чувствовалась забота и внимание. Очень хорошая поездка с потрясающими видами, советую всем, кто любит красивые места!
Г
Георгий
Спасибо огромное за этот тур и внимание к каждому моменту. Всё прошло прекрасно, не придраться. Подсказали классные места для прогулок и перекуса, рассказали много интересных историй и побывали в самых разных уголках. Такой день рождения запомнится надолго. Определённо советую!
С
Сергей
Экскурсия на 3 дня удалась на все сто! Гид был отличный, и всё вокруг радовало глаз. Огромное спасибо за заботу, а виды! Виды просто буквально захватывали дыхание. Согласен - счастье не где-то далеко, оно именно там, в горах! Эльбрус впечатляет до глубины души!
