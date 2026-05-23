Рано утром, ориентировочно около 7:00, мы отправимся в Домбай — знаменитый горный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. В течение дня вы будете любоваться вечными снегами и ледниками, хвойными лесами, водопадами, нарзанными источниками и озёрами с ярко-бирюзовой водой.

Наш путь пройдёт по старой Военно-Сухумской дороге — маршруту, по которому в древности пролегал Шёлковый путь и двигались торговые караваны. Мы сделаем остановку на высокогорном перевале Гум-Баши, откуда Эльбрус открывается как на ладони, в окружении заснеженных вершин Кавказского хребта. Затем посетим Сырные пещеры и, следуя по долине крупнейшей реки Северного Кавказа — Кубани, направимся в Тебердинский заповедник.

По канатной дороге мы поднимемся на гору Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 метров перед вами откроются впечатляющие панорамы гор, а в ясную погоду с верхней станции можно увидеть Эльбрус с необычного ракурса. После пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Уллу-Муруджу — стремительному потоку с питьевой водой. Далее полюбуемся живописным озером Кара-Кёль.

Завершим день посещением Шоанинского храма 10 века, возведённого высоко в горах. С его территории открываются захватывающие виды на окружающие ущелья и вершины. Общая продолжительность поездки составит около 12 часов.