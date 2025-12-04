3 день

Радиальный выход в ущелье р. Курджипс, геотермальные источники

После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.

По лесной тропе, среди высоченных пихт и сосен, над Курджипским ущельем забираемся во все интересные места — гроты, разломы, покрытые коврами мха.

Возвращение на базу.

В этот вечер (по согласованию с группой) можно отправиться на геотермальные источники.

Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.

