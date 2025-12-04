Мы отправляемся в Адыгею, чтобы оказаться на краю Каменного моря плато Лаго-Наки, насладиться панорамой горных хребтов с высоты более двух километров, встретиться с горными сернами, прогуляться по субальпийским лугам — в нашей программе это возможно!
Программа тура по дням
Прибытие. Размещение на турбазе, отдых
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — наслаждаться вечером в горах!
Треккинг по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут.
Идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно — белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, горы Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг!
Вечером, возвращение на базу, ужин.
Радиальный выход в ущелье р. Курджипс, геотермальные источники
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.
По лесной тропе, среди высоченных пихт и сосен, над Курджипским ущельем забираемся во все интересные места — гроты, разломы, покрытые коврами мха.
Возвращение на базу.
В этот вечер (по согласованию с группой) можно отправиться на геотермальные источники.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — все это отличное завершение хорошего дня.
Каньонинг в ущелье р. Руфабго, Хаджохская теснина, пляж Черный шум
Каньонинг — это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт!
Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом.
Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.
Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным.
Проходим водопады с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.
Как обычно, перекус на живописной площадке.
Далее, наше путешествие продолжается.
Идём к Хаджохской теснине — месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Возвращение на базу, ужин.
Вечером соберемся у костра с гитарой — отличное завершение отпуска!
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха.
Доплата при 1-местном размещении — 8 000 руб.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10 %.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (2-местное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Варианты проживания
База отдыха «Формула активного отдыха»
База отдыха «Формула активного отдыха – это четыре новых благоустроенных коттеджа оформленных в скандинавском стиле. Они отлично вписываются в лесной пейзаж среднегорья Азишского хребта. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами.
На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- 3-разовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-4-й дни - 3-разовое питание, 5-й день - завтрак)
- Активные и экскурсионные программы
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе тура день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Групповой трансфер Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел. в обе стороны
- Групповой трансфер Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 5 000 руб. /чел. в обе стороны, услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
- Доплата при 1-местном размещении - 8 000 руб
- Баня
- Шашлыки
- Страховка
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- удобную спортивную обувь:
- легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность — обувь для каньонинга);
- сменную обувь (кроссовки);
- треккинговые ботинки (по желанию);
- спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- брюки спортивные, шорты;
- носки;
- кепка, панама (! с козырьком);
- теплая шапка, перчатки (в зависимости от сезона);
- купальный костюм;
- средства личной гигиены;
- полезное снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л);
- фонарик с запасными батарейками;
- средство солнцезащитное (обязательно);
- очки солнцезащитные;
- гермопакет для телефона;
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Для прохождения активной части туров предоставляется все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату (комфортабельный минивен, автобус):
1) ж/д вокзал Краснодар–1 — база в горах — ж/д вокзал Краснодар-1.
Сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
Стоимость группового трансфера — 4000 руб. /чел. в обе стороны
2) аэропорт г. Минеральные Воды — база в горах — аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер — отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).
Стоимость группового трансфера — 5000 руб. /чел. в обе стороны
Групповой возможен только при сборе группы (от 4 чел.).
При заезде по заявке туристов возможен как групповой, так и индивидуальный трансфер.
При отъезде с базы отдыха, гарантирован заказ индивидуального трансфера, групповой трансфер возможен только при наборе группы, после подтверждения нашего менеджера.
Индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления (стоимость за легковой автомобиль до 3-х человек в одну сторону):
- Краснодар — база размещения – 7000 руб.
- Мин. Воды — база размещения – 10000 руб.
- Армавир — база размещения – 7000 руб.
- Майкоп — база размещения – 3000 руб.
- Белореченск — база размещения – 3500 руб.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10 %.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий возможна замена маршрутов.