Наедине с Кавказом: перезагрузка на уютной базе в горах. Всё включено
Просыпаться с видом на Эльбрус, проехать верхом, на джипах добраться к Джилы-Су и Бермамыту
Хотите сбежать от всего мира, чтобы душой и телом отдохнуть наедине с нетронутой природой, но с комфортом? Приезжайте в Карачаево-Черкессию! Вас ждут в гости на базе, откуда видны склоны Эльбруса читать дальше
и пасущиеся вблизи лошади.
Вы будете жить в уютном домике и лакомиться кавказскими блюдами с дымком, горным мёдом, домашним сыром и айраном.
Проедете верхом и сделаете фото в папахе, бурке или национальном платье, а по вечерам будете собираться на плетёных качелях у костра.
А также на внедорожниках доберётесь к самым величественным и атмосферным уголкам Кавказа — урочищу Джилы-Су и плато Бермамыт, пополните галерею впечатляющими кадрами и пообедаете в окружении открыточных пейзажей, вдыхая свежий воздух и ароматы трав.
Важно помнить, что горы — это непредсказуемое место, поэтому лучше быть готовым к любым изменениям погоды и условий. Правильная одежда и экипировка помогут вам насладиться путешествием в любых условиях. В горах солнце может быть очень ярким и опасным для кожи. Поэтому обязательно возьмите солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, солнцезащитные очки и губную помаду с SPF. Тур не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костра
Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод и доставим на базу отдыха в Карачаево-Черкесии, откуда открывается панорама Эльбруса. По прибытии вас будут ждать гостеприимный приём и горячий ужин. После размещения в гостевых домиках — инструктаж и лёгкая прогулка верхом на лошадях по прилегающей территории.
Вечером соберёмся у костра, познакомимся поближе, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Вы сможете попробовать мёд, сыр, айран, сфотографироваться в национальных костюмах на фоне гор.
2 день
Поездка в урочище Джилы-Су с обедом в горах и купанием в источниках, отдых у костра на базе
Позавтракаем, любуясь Эльбрусом, и поедем в урочище Джилы-Су. Хорошо зарядите смартфон: дорога туда очень живописна и полна головокружительных видов, благодаря которым получаются отличные фото и видео.
Джилы‑Су — одно из самых красивых мест на Кавказе. Это целый оазис с минеральными источниками, шумными водопадами, причудливыми каменными изваяниями из застывшей вулканической лавы. Мы пообедаем в окружении впечатляющих пейзажей, при желании можно окунуться в горячую воду.
Вернёмся на базу и отдохнём. Вечер проведём у костра, наслаждаясь ужином с дымком и звёздным небом.
3 день
Отдых на плато Бермамыт, возвращение домой
Сегодня — ранний подъём, чтобы всё успеть и, возможно, даже встретить рассвет. Позавтракаем с видом на горные склоны и направимся к впечатляющему плато Бермамыт. Это один из самых атмосферных уголков Кавказа, завораживающий красотой, открыточными видами и величием. Если погода будет благосклонна, на горизонте нам покажется и дедушка Эльбрус.
На базу вернёмся к обеду. Поздним вечером доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу Минеральных Вод и попрощаемся.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание, дегустации
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
Конная прогулка
Аренда национальной одежды для фотосессии
Аптечка и консультация врача (при необходимости)
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
Спортивная страховка для занятий верховой ездой (рекомендуется)
Тур состоится при наборе 4 и более участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Амина — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 11 туристов
Наша компания существует недавно и только начинает развиваться, но ставит перед собой великие цели. Мы хотим показать вам всю красоту Кавказа — величественные горы и самые атмосферные уголки с открыточными читать дальше
видами: Эльбрус, урочище Джилы-Су, плато Бермамыт, Худесский лабиринт и многие другие. Мы организуем авторские туры с проживанием в уютных домиках, трёхразовым питанием кавказскими блюдами и разнообразными активностями — катанием на лошадях, пешими прогулками, джипингом. Мы с радостью ждём вас в гости и надеемся, что вы захотите возвращаться к нам снова и снова!
Карина
13 окт 2025
Встретила тут летом свои 30 лет.
Просыпаться рано утром с чётким видом на Эльбрус и Кавказский хребет - это очень круто 🤗
Рекомендую на эту базу ехать компанией друзей или семейным людям читать дальше
с детьми.
Тут тихо и спокойно. Но можно и дружно пошуметь у мангальной зоны, вокруг которой есть удобные качели - кресла. Свежий воздух, альпийские луга вокруг до горизонта, потрясающие полевые цветы, отличный вид на Кавказский хребет. Вокруг огороженного электропастухом участка пасутся лошади и коровы.
Домики чистые, уютные, тёплые, обставлены и укомплектованы всем необходимым. На кухне есть всё необходимое для готовки. Про летающий интернет и стабильную мобильную связь забудьте - тут будет почти полный детокс от соцсетей, свобода от рабочих и семейных чатов. За этим Вы сюда и приехали: за спокойствием, природой, красотой и здоровым ритмом. На заметку любителям астрономам - тут офигенное ночное небо, если есть техника, то везите, будете ночью охотиться на звёзды 🔭
По бездорожью возить будут на полном приводе 🤗 люди, которые на этом деле собаку съели.
Было абсолютно не страшно переезжать речушки и заезжать/съезжать на участки дорог с крутыми уклонами.
Маршрут полностью почти на Ваше усмотрение: можете корректировать по ходу пьесы. Советую прислушиваться к организаторам - плохого Вам не посоветуют.
В предгорье очень переменчивая погода в любое время года. Вы всегда обязаны подчиняться погодным условиям и учитывать их - это главное правило безопасности здесь.
Е
Елена
29 сен 2025
Это путешествие запомнится на всю жизнь! ❤️ по мимо головокружительных видов (горы словно живые😍), детского восторга и даже адреналина (ну это для пугливых как я 🙃) ты получаешь радушный приём читать дальше
проникающий в самое сердце❤️ Хочется так много рассказать об этом прекрасном месте,но лучше один раз увидеть и влюбиться на вчегда 😉Прекрасный Шамиль,великолепный Рамазан и милейшая Амина спасибо Вам огромное за теплоту и заботу до самой последней минуты взлета самолета! База БИЙЧЕСЫН вы лучшие!! Ждите, Лейла скоро обязательно вернется 🥰
г
григорий
9 сен 2025
Были в начале августа, поездка выдалась шикарной. Природа завораживает своей красотой, панорамные виды от которых захватывает дух: высокогорные луга, бурлящие реки, запах сероводорода от источников и абсолютная тишина. Смотришь на читать дальше
Эльбрус и не веришь что это реально. Спасибо нашему сопровождающему Рамазану, за безопасное вождение, интересные истории, шикарные виды и альтернативные маршруты. Поездка помогла отвлечься от городской суеты, в горах нет связи, но на базе где мы жили есть фай вай. Хорошее питание местной кухней. Встретили нас с большим радушием, как родных. Подводных камней в оплате не было, в стоимость тура входит все.