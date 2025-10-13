Мои заказы

Наедине с Кавказом: перезагрузка на уютной базе в горах. Всё включено

Просыпаться с видом на Эльбрус, проехать верхом, на джипах добраться к Джилы-Су и Бермамыту
Хотите сбежать от всего мира, чтобы душой и телом отдохнуть наедине с нетронутой природой, но с комфортом? Приезжайте в Карачаево-Черкессию! Вас ждут в гости на базе, откуда видны склоны Эльбруса
и пасущиеся вблизи лошади.

Вы будете жить в уютном домике и лакомиться кавказскими блюдами с дымком, горным мёдом, домашним сыром и айраном.

Проедете верхом и сделаете фото в папахе, бурке или национальном платье, а по вечерам будете собираться на плетёных качелях у костра.

А также на внедорожниках доберётесь к самым величественным и атмосферным уголкам Кавказа — урочищу Джилы-Су и плато Бермамыт, пополните галерею впечатляющими кадрами и пообедаете в окружении открыточных пейзажей, вдыхая свежий воздух и ароматы трав.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Важно помнить, что горы — это непредсказуемое место, поэтому лучше быть готовым к любым изменениям погоды и условий. Правильная одежда и экипировка помогут вам насладиться путешествием в любых условиях. В горах солнце может быть очень ярким и опасным для кожи. Поэтому обязательно возьмите солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты, солнцезащитные очки и губную помаду с SPF. Тур не рекомендуется людям с серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костра

Встретим вас у аэропорта или ж/д вокзала Минеральных Вод и доставим на базу отдыха в Карачаево-Черкесии, откуда открывается панорама Эльбруса. По прибытии вас будут ждать гостеприимный приём и горячий ужин. После размещения в гостевых домиках — инструктаж и лёгкая прогулка верхом на лошадях по прилегающей территории.

Вечером соберёмся у костра, познакомимся поближе, гид расскажет о местных обычаях и легендах. Вы сможете попробовать мёд, сыр, айран, сфотографироваться в национальных костюмах на фоне гор.

Прибытие в Карачаево-Черкесию, лёгкая конная прогулка, вечер-знакомство у костра
2 день

Поездка в урочище Джилы-Су с обедом в горах и купанием в источниках, отдых у костра на базе

Позавтракаем, любуясь Эльбрусом, и поедем в урочище Джилы-Су. Хорошо зарядите смартфон: дорога туда очень живописна и полна головокружительных видов, благодаря которым получаются отличные фото и видео.

Джилы‑Су — одно из самых красивых мест на Кавказе. Это целый оазис с минеральными источниками, шумными водопадами, причудливыми каменными изваяниями из застывшей вулканической лавы. Мы пообедаем в окружении впечатляющих пейзажей, при желании можно окунуться в горячую воду.

Вернёмся на базу и отдохнём. Вечер проведём у костра, наслаждаясь ужином с дымком и звёздным небом.

Поездка в урочище Джилы-Су с обедом в горах и купанием в источниках, отдых у костра на базе
3 день

Отдых на плато Бермамыт, возвращение домой

Сегодня — ранний подъём, чтобы всё успеть и, возможно, даже встретить рассвет. Позавтракаем с видом на горные склоны и направимся к впечатляющему плато Бермамыт. Это один из самых атмосферных уголков Кавказа, завораживающий красотой, открыточными видами и величием. Если погода будет благосклонна, на горизонте нам покажется и дедушка Эльбрус.

На базу вернёмся к обеду. Поздним вечером доставим вас к аэропорту или ж/д вокзалу Минеральных Вод и попрощаемся.

Отдых на плато Бермамыт, возвращение домой

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и все экскурсии по программе
  • Конная прогулка
  • Аренда национальной одежды для фотосессии
  • Аптечка и консультация врача (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Спортивная страховка для занятий верховой ездой (рекомендуется)
  • Тур состоится при наборе 4 и более участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амина
Амина — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 11 туристов
Наша компания существует недавно и только начинает развиваться, но ставит перед собой великие цели. Мы хотим показать вам всю красоту Кавказа — величественные горы и самые атмосферные уголки с открыточными
видами: Эльбрус, урочище Джилы-Су, плато Бермамыт, Худесский лабиринт и многие другие. Мы организуем авторские туры с проживанием в уютных домиках, трёхразовым питанием кавказскими блюдами и разнообразными активностями — катанием на лошадях, пешими прогулками, джипингом. Мы с радостью ждём вас в гости и надеемся, что вы захотите возвращаться к нам снова и снова!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Карина
Карина
13 окт 2025
Встретила тут летом свои 30 лет.

Просыпаться рано утром с чётким видом на Эльбрус и Кавказский хребет - это очень круто 🤗

Рекомендую на эту базу ехать компанией друзей или семейным людям
с детьми.

Тут тихо и спокойно. Но можно и дружно пошуметь у мангальной зоны, вокруг которой есть удобные качели - кресла. Свежий воздух, альпийские луга вокруг до горизонта, потрясающие полевые цветы, отличный вид на Кавказский хребет. Вокруг огороженного электропастухом участка пасутся лошади и коровы.

Домики чистые, уютные, тёплые, обставлены и укомплектованы всем необходимым. На кухне есть всё необходимое для готовки. Про летающий интернет и стабильную мобильную связь забудьте - тут будет почти полный детокс от соцсетей, свобода от рабочих и семейных чатов. За этим Вы сюда и приехали: за спокойствием, природой, красотой и здоровым ритмом. На заметку любителям астрономам - тут офигенное ночное небо, если есть техника, то везите, будете ночью охотиться на звёзды 🔭

По бездорожью возить будут на полном приводе 🤗 люди, которые на этом деле собаку съели.

Было абсолютно не страшно переезжать речушки и заезжать/съезжать на участки дорог с крутыми уклонами.

Маршрут полностью почти на Ваше усмотрение: можете корректировать по ходу пьесы. Советую прислушиваться к организаторам - плохого Вам не посоветуют.

В предгорье очень переменчивая погода в любое время года. Вы всегда обязаны подчиняться погодным условиям и учитывать их - это главное правило безопасности здесь.

Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.Встретила тут летом свои 30 лет.
Е
Елена
29 сен 2025
Это путешествие запомнится на всю жизнь! ❤️ по мимо головокружительных видов (горы словно живые😍), детского восторга и даже адреналина (ну это для пугливых как я 🙃) ты получаешь радушный приём
проникающий в самое сердце❤️ Хочется так много рассказать об этом прекрасном месте,но лучше один раз увидеть и влюбиться на вчегда 😉Прекрасный Шамиль,великолепный Рамазан и милейшая Амина спасибо Вам огромное за теплоту и заботу до самой последней минуты взлета самолета!
База БИЙЧЕСЫН вы лучшие!! Ждите, Лейла скоро обязательно вернется 🥰

Это путешествие запомнится на всю жизнь! ❤️ по мимо головокружительных видов (горы словно живые😍), детского восторга и даже адреналина (ну это для пугливых как я 🙃) ты получаешь радушный приём проникающий в самое сердце❤️ Хочется так много рассказать об этом прекрасном месте,но лучше один раз увидеть и влюбиться на вчегда 😉Прекрасный Шамиль,великолепный Рамазан и милейшая Амина спасибо Вам огромное за теплоту и заботу до самой последней минуты взлета самолета!
База БИЙЧЕСЫН вы лучшие!! Ждите, Лейла скоро обязательно вернется 🥰
г
григорий
9 сен 2025
Были в начале августа, поездка выдалась шикарной. Природа завораживает своей красотой, панорамные виды от которых захватывает дух: высокогорные луга, бурлящие реки, запах сероводорода от источников и абсолютная тишина. Смотришь на
Эльбрус и не веришь что это реально.
Спасибо нашему сопровождающему Рамазану, за безопасное вождение, интересные истории, шикарные виды
и альтернативные маршруты.
Поездка помогла отвлечься от городской суеты, в горах нет связи, но на базе где мы жили есть фай вай. Хорошее питание местной кухней. Встретили нас с большим радушием, как родных.
Подводных камней в оплате не было, в стоимость тура входит все.

Были в начале августа, поездка выдалась шикарной. Природа завораживает своей красотой, панорамные виды от которых захватываетБыли в начале августа, поездка выдалась шикарной. Природа завораживает своей красотой, панорамные виды от которых захватываетБыли в начале августа, поездка выдалась шикарной. Природа завораживает своей красотой, панорамные виды от которых захватывает

