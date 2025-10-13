читать дальше

с детьми.



Тут тихо и спокойно. Но можно и дружно пошуметь у мангальной зоны, вокруг которой есть удобные качели - кресла. Свежий воздух, альпийские луга вокруг до горизонта, потрясающие полевые цветы, отличный вид на Кавказский хребет. Вокруг огороженного электропастухом участка пасутся лошади и коровы.



Домики чистые, уютные, тёплые, обставлены и укомплектованы всем необходимым. На кухне есть всё необходимое для готовки. Про летающий интернет и стабильную мобильную связь забудьте - тут будет почти полный детокс от соцсетей, свобода от рабочих и семейных чатов. За этим Вы сюда и приехали: за спокойствием, природой, красотой и здоровым ритмом. На заметку любителям астрономам - тут офигенное ночное небо, если есть техника, то везите, будете ночью охотиться на звёзды 🔭



По бездорожью возить будут на полном приводе 🤗 люди, которые на этом деле собаку съели.



Было абсолютно не страшно переезжать речушки и заезжать/съезжать на участки дорог с крутыми уклонами.



Маршрут полностью почти на Ваше усмотрение: можете корректировать по ходу пьесы. Советую прислушиваться к организаторам - плохого Вам не посоветуют.



В предгорье очень переменчивая погода в любое время года. Вы всегда обязаны подчиняться погодным условиям и учитывать их - это главное правило безопасности здесь.