Отель расположен в селе Архыз, в нескольких минутах езды от горнолыжного подъемника «Молочная дорога».

К услугам постояльцев место на автомобильной парковке, доступ в интернет, трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), терраса, общий лаундж, камеры хранения, прачечная, сауна, сад, настольные игры, экскурсионное бюро. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Апартаменты включают: мягкое спальное место, постельное белье, полотенца, розетка у кровати, шкаф, гардеробная, плазменный телевизор, обустроена гостиная зона, собственная уборная и ванна со средствами личной гигиены. В номерах ежедневно проводится уборка.

Каждый день по утрам для гостей сервируется завтрак. На территории гостиницы находятся бар с прохладительными напитками и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни, возможно заказать диетические блюда.

Гости могут заняться активными видами отдыха: верховой ездой, лыжным спортом, велоспортом и рыбной ловлей. Расстояние до международного аэропорта Сочи составляет 109 км, до автовокзала 600 метров.