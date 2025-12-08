Мои заказы

Ваш первый уверенный склон. Горнолыжное мастерство в Архызе

Ваш первый уверенный склон
Полноценное обучение катанию на лыжах с нуля до уверенного спуска по зелёным и синим трассам всего за неделю. Это настоящая «горнолыжная прокачка» в компании единомышленников. Зимой на Кавказ приезжают люди смелые, отважные, любящие экстрим, красоту и ветер в лицо. Вы получите драйв от спусков и положите начало вашей горнолыжной истории!
Ваш первый уверенный склон. Горнолыжное мастерство в АрхызеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ваш первый уверенный склон. Горнолыжное мастерство в АрхызеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ваш первый уверенный склон. Горнолыжное мастерство в АрхызеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча и подготовка

Приезд, встреча участников.

Сбор группы: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 16:00.

Подбор и аренда снаряжения.

Заселение, ужин и организационная встреча: обсуждаем план и знакомимся.

Встреча и подготовкаВстреча и подготовкаВстреча и подготовкаВстреча и подготовка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Первые шаги на склоне

Выход на самую простую зелёную трассу «Спутник» (900 м).

Знакомство со снаряжением, простейшие приёмы, первые спуски.

Задача дня — освоить торможение и уверенный спуск с контролем скорости.

  • 08:00–09:00 завтрак;
  • 10:00–12:00 обучение;
  • 12:00–14:00 обед;
  • 14:00–16:00 самостоятельное катание, закрепление навыков.
Первые шаги на склонеПервые шаги на склонеПервые шаги на склонеПервые шаги на склоне
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Больше длины, больше уверенности

Поднимаем ставки: переходим на зелёную трассу «Лунный экспресс» (1600 м).

Отработка вчерашнего материала, добавляем правильную стойку, перенос веса.

Переход от «плуга» к параллельным лыжам.

  • 08:00–09:00 завтрак;
  • 10:00–12:00 обучение;
  • 12:00–14:00 обед;
  • 14:00–16:00 самостоятельный накат (важнейший этап для закрепления уверенности).
Больше длины, больше уверенностиБольше длины, больше уверенностиБольше длины, больше уверенностиБольше длины, больше уверенности
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Первые приёмы и новая трасса

Утро: накатываем вчерашний материал, учимся хоккейному торможению.

После — выходим на синюю трассу. Первое знакомство с новым уровнем!

  • 08:00–09:00 завтрак;
  • 10:00–12:00 катание с инструктором;
  • 12:00–14:00 обед;
  • 14:00–16:00 самостоятельный накат и работа над ошибками.
Первые приёмы и новая трассаПервые приёмы и новая трассаПервые приёмы и новая трассаПервые приёмы и новая трасса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Уверенность на синей трассе

Штурмуем синюю трассу: закрепляем уверенный спуск.

Работаем над техникой поворотов и различными приёмами катания на перегибах трассы.

Вторая половина дня — в удовольствие: катаемся, наслаждаемся и закрепляем навыки.

  • 08:00–09:00 завтрак;
  • 10:00–12:00 катание с инструктором;
  • 12:00–14:00 обед;
  • 14:00–16:00 свободное катание и удовольствие на склонах.
Уверенность на синей трассеУверенность на синей трассеУверенность на синей трассеУверенность на синей трассе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Финал и отъезд

Завтрак, трансфер и свободное время.

По желанию — катание до обеда.

Отъезд в 12:00.

Место завершения тура: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Финал и отъездФинал и отъездФинал и отъездФинал и отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека — 84 200 руб. Одноместное размещение — 20 000 руб.

Ниже возможные варианты размещения. Подробности уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Горная Роза

5 ночей

Отель расположен в селе Архыз, в нескольких минутах езды от горнолыжного подъемника «Молочная дорога».

К услугам постояльцев место на автомобильной парковке, доступ в интернет, трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), терраса, общий лаундж, камеры хранения, прачечная, сауна, сад, настольные игры, экскурсионное бюро. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Апартаменты включают: мягкое спальное место, постельное белье, полотенца, розетка у кровати, шкаф, гардеробная, плазменный телевизор, обустроена гостиная зона, собственная уборная и ванна со средствами личной гигиены. В номерах ежедневно проводится уборка.

Каждый день по утрам для гостей сервируется завтрак. На территории гостиницы находятся бар с прохладительными напитками и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни, возможно заказать диетические блюда.

Гости могут заняться активными видами отдыха: верховой ездой, лыжным спортом, велоспортом и рыбной ловлей. Расстояние до международного аэропорта Сочи составляет 109 км, до автовокзала 600 метров.

Горная РозаГорная РозаГорная РозаГорная РозаГорная РозаГорная Роза
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Корона

5 ночей

Располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.

К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.

В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.

Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание: завтраки
  • Приветственный ужин
  • Услуги инструктора по горнолыжному катанию - 4 дня
  • Трансферы до подъёмников и обратно
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Одноместное размещение - 20 000 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личная аптечка при необходимости;
  • наряды для фотосессий;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • принадлежности для бассейна: купальник/плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная одежда по сезону;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!)
  • рекомендуем брать с собой личные туалетные принадлежности: зубную щетку, пасту, комнатные тапочки; шампунь, мыло, гель для душа и фен есть в номерах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чём мы будем передвигаться?

Группа:

  • до 4 человек — предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности;
  • от 5 до 7 человек — предоставим комфортный вместительный «минивен»;
  • от 8 до 17 человек — предоставляем просторный микроавтобус.
Может ли программа измениться?

Программа может быть измененав зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов.

Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
7 дней
1 отзыв
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Г. Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:30 или аэропо...
18 янв в 12:00
1 фев в 12:00
50 400 ₽ за человека
От уверенного катания к совершенству техники. Горнолыжное мастерство в Домбае
6 дней
3 отзыва
От уверенного катания к совершенству техники. Горнолыжное мастерство в Домбае
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
70 500 ₽ за человека
Архыз. Горнолыжный тур
На автобусе
7 дней
-
10%
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
52 200 ₽58 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод