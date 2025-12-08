Программа тура по дням
Встреча и подготовка
Приезд, встреча участников.
Сбор группы: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал в 16:00.
Подбор и аренда снаряжения.
Заселение, ужин и организационная встреча: обсуждаем план и знакомимся.
Первые шаги на склоне
Выход на самую простую зелёную трассу «Спутник» (900 м).
Знакомство со снаряжением, простейшие приёмы, первые спуски.
Задача дня — освоить торможение и уверенный спуск с контролем скорости.
- 08:00–09:00 завтрак;
- 10:00–12:00 обучение;
- 12:00–14:00 обед;
- 14:00–16:00 самостоятельное катание, закрепление навыков.
Больше длины, больше уверенности
Поднимаем ставки: переходим на зелёную трассу «Лунный экспресс» (1600 м).
Отработка вчерашнего материала, добавляем правильную стойку, перенос веса.
Переход от «плуга» к параллельным лыжам.
- 08:00–09:00 завтрак;
- 10:00–12:00 обучение;
- 12:00–14:00 обед;
- 14:00–16:00 самостоятельный накат (важнейший этап для закрепления уверенности).
Первые приёмы и новая трасса
Утро: накатываем вчерашний материал, учимся хоккейному торможению.
После — выходим на синюю трассу. Первое знакомство с новым уровнем!
- 08:00–09:00 завтрак;
- 10:00–12:00 катание с инструктором;
- 12:00–14:00 обед;
- 14:00–16:00 самостоятельный накат и работа над ошибками.
Уверенность на синей трассе
Штурмуем синюю трассу: закрепляем уверенный спуск.
Работаем над техникой поворотов и различными приёмами катания на перегибах трассы.
Вторая половина дня — в удовольствие: катаемся, наслаждаемся и закрепляем навыки.
- 08:00–09:00 завтрак;
- 10:00–12:00 катание с инструктором;
- 12:00–14:00 обед;
- 14:00–16:00 свободное катание и удовольствие на склонах.
Финал и отъезд
Завтрак, трансфер и свободное время.
По желанию — катание до обеда.
Отъезд в 12:00.
Место завершения тура: Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека — 84 200 руб. Одноместное размещение — 20 000 руб.
Ниже возможные варианты размещения. Подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Горная Роза
Отель расположен в селе Архыз, в нескольких минутах езды от горнолыжного подъемника «Молочная дорога».
К услугам постояльцев место на автомобильной парковке, доступ в интернет, трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), терраса, общий лаундж, камеры хранения, прачечная, сауна, сад, настольные игры, экскурсионное бюро. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Апартаменты включают: мягкое спальное место, постельное белье, полотенца, розетка у кровати, шкаф, гардеробная, плазменный телевизор, обустроена гостиная зона, собственная уборная и ванна со средствами личной гигиены. В номерах ежедневно проводится уборка.
Каждый день по утрам для гостей сервируется завтрак. На территории гостиницы находятся бар с прохладительными напитками и ресторан, в котором подают блюда европейской кухни, возможно заказать диетические блюда.
Гости могут заняться активными видами отдыха: верховой ездой, лыжным спортом, велоспортом и рыбной ловлей. Расстояние до международного аэропорта Сочи составляет 109 км, до автовокзала 600 метров.
Корона
Располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.
К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.
В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание: завтраки
- Приветственный ужин
- Услуги инструктора по горнолыжному катанию - 4 дня
- Трансферы до подъёмников и обратно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, кроме завтраков
- Одноместное размещение - 20 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личная аптечка при необходимости;
- наряды для фотосессий;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- принадлежности для бассейна: купальник/плавки, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная одежда по сезону;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!)
- рекомендуем брать с собой личные туалетные принадлежности: зубную щетку, пасту, комнатные тапочки; шампунь, мыло, гель для душа и фен есть в номерах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чём мы будем передвигаться?
Группа:
- до 4 человек — предоставим легковую машину (иномарку) повышенной комфортности;
- от 5 до 7 человек — предоставим комфортный вместительный «минивен»;
- от 8 до 17 человек — предоставляем просторный микроавтобус.
Может ли программа измениться?
Программа может быть измененав зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов.
Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).