Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В гостинице «Незабудка» в 2-3-местных номерах с ванной комнатой в посёлке Архыз. Предоставляются полотенца, можно воспользоваться феном, сушилками для обуви и стиральной машиной. На первом этаже есть большая кухня и холл для вечерних посиделок.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжный курорт включает несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Обратите внимание, что запланированы пешие прогулки. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.
Связь и интернет. Практически всегда хорошо ловят все сотовые операторы. В гостинице есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Горячие источники и посёлок Архыз
Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в Архыз — посёлок среди снежных вершин, рядом с которым и находится горнолыжный курорт. По дороге заедем на горячие источники, богатые цинком, йодом, калием, натрием и кальцием. Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон автобуса в отдельном пакете.
Всего в дороге проведём около 3,5 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
Горнолыжный курорт «Романтик»
Всё путешествие будем жить в посёлке Архыз, в 10 км от которого находится горнолыжный комплекс «Романтик». Туда у нас запланировано 4 выезда на весь день. Пообедать можно будет в одном из кафе курорта. Арендовать снаряжение возможно как в Архызе, так и в комплексе.
Сегодня первый день катания! Ваш гид-проводник проведёт первичный инструктаж по горным лыжам и расскажет про курорт, где хорошо прогуляться, что попробовать. Желающие смогут взять уроки с инструктором, чтобы быстрее освоить лыжи или сноуборд. «Романтик» оснащён несколькими трассами под разный уровень подготовки, включая нулевой и для профессионалов. Каждый самостоятельно выберет для себя подходящую сложность.
День катания
Весь день проведём на склонах Архыза, вдоволь накатаемся и сможем отточить своё мастерство на трассах посложнее.
Пешая прогулка к хребту на смотровую
Разнообразим наш отдых лёгкой прогулкой по пихтовому лесу на смотровую площадку Карча-Тебе. Если вам важнее провести день на склоне, то возможно организовать для вас дополнительный трансфер к горнолыжному комплексу и обратно.
С желающими размять ножки и сменить деятельность отправимся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Дойдём до вершины скалы, где найдём старинные руины. Кульминация прогулки — панорамный вид Архыза. Всего пройдём не более 9 км за 3-4 часа. Треккинг лёгкий и доступен даже для детей.
День катания
Продолжаем кататься и накапливать мастерство. Встретимся на обеде в кафе и поделимся впечатлениями. Рекомендуем попробовать кавказский шашлык, хычины, лагман, шорпу, глинтвейн и травяной чай. С желающими устроим фотосессии в ярких нарядах.
День катания
Завершающий горнолыжный день в нашем путешествии — будем кататься до последнего и, возможно, встретим первые лучи заката на вершине. Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!
Возвращение в Минеральные Воды
Настало время прощаться. В город вернёмся к 12:30-13:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды из Минеральных Вод в Архыз и обратно
- Трансфер к горнолыжному курорту из гостиницы во 2, 3, 5, 6 день и обратно
- Проживание в 2-3-местных номерах
- Завтраки
- Входные билеты на термальные источники
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение - доплата 14 000 рублей за весь тур
- Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 рублей за весь период отдыха
- Скипассы - от 2500 за сутки (скидки для детей)
- Прокат горнолыжного снаряжения - от 800 рублей за сутки
- Услуги профессионального инструктора - от 2000 рублей за час
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы