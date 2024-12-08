Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов

Ощутить восторг, спускаясь со склонов, прогуляться на вершину скалы и отдохнуть в горячих источниках
Архызу есть чем порадовать как профессиональных горнолыжников и сноубордистов, так и желающих освоить новый для себя зимний вид отдыха. Трассы курорта «Романтик» оформлены по всем нормам и находятся на высоте
читать дальше

до 2500 метров. Работают гондольные и кресельные подъёмники. И созданы все условия для нашего вкусного обеда и приятного времяпрепровождения. Начинающие смогут воспользоваться услугами инструкторов.

Помимо катания, прогуляемся по пихтовому лесу на смотровую, откуда полюбуемся панорамой Архыза, и обновимся в горячих источниках.

Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В гостинице «Незабудка» в 2-3-местных номерах с ванной комнатой в посёлке Архыз. Предоставляются полотенца, можно воспользоваться феном, сушилками для обуви и стиральной машиной. На первом этаже есть большая кухня и холл для вечерних посиделок.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Дети. С любого возраста.

Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжный курорт включает несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Обратите внимание, что запланированы пешие прогулки. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.

Связь и интернет. Практически всегда хорошо ловят все сотовые операторы. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Горячие источники и посёлок Архыз

Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в Архыз — посёлок среди снежных вершин, рядом с которым и находится горнолыжный курорт. По дороге заедем на горячие источники, богатые цинком, йодом, калием, натрием и кальцием. Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон автобуса в отдельном пакете.

Всего в дороге проведём около 3,5 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

Горячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок Архыз
2 день

Горнолыжный курорт «Романтик»

Всё путешествие будем жить в посёлке Архыз, в 10 км от которого находится горнолыжный комплекс «Романтик». Туда у нас запланировано 4 выезда на весь день. Пообедать можно будет в одном из кафе курорта. Арендовать снаряжение возможно как в Архызе, так и в комплексе.

Сегодня первый день катания! Ваш гид-проводник проведёт первичный инструктаж по горным лыжам и расскажет про курорт, где хорошо прогуляться, что попробовать. Желающие смогут взять уроки с инструктором, чтобы быстрее освоить лыжи или сноуборд. «Романтик» оснащён несколькими трассами под разный уровень подготовки, включая нулевой и для профессионалов. Каждый самостоятельно выберет для себя подходящую сложность.

Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»
3 день

День катания

Весь день проведём на склонах Архыза, вдоволь накатаемся и сможем отточить своё мастерство на трассах посложнее.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
4 день

Пешая прогулка к хребту на смотровую

Разнообразим наш отдых лёгкой прогулкой по пихтовому лесу на смотровую площадку Карча-Тебе. Если вам важнее провести день на склоне, то возможно организовать для вас дополнительный трансфер к горнолыжному комплексу и обратно.

С желающими размять ножки и сменить деятельность отправимся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Дойдём до вершины скалы, где найдём старинные руины. Кульминация прогулки — панорамный вид Архыза. Всего пройдём не более 9 км за 3-4 часа. Треккинг лёгкий и доступен даже для детей.

Пешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровую
5 день

День катания

Продолжаем кататься и накапливать мастерство. Встретимся на обеде в кафе и поделимся впечатлениями. Рекомендуем попробовать кавказский шашлык, хычины, лагман, шорпу, глинтвейн и травяной чай. С желающими устроим фотосессии в ярких нарядах.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
6 день

День катания

Завершающий горнолыжный день в нашем путешествии — будем кататься до последнего и, возможно, встретим первые лучи заката на вершине. Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
7 день

Возвращение в Минеральные Воды

Настало время прощаться. В город вернёмся к 12:30-13:30.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды из Минеральных Вод в Архыз и обратно
  • Трансфер к горнолыжному курорту из гостиницы во 2, 3, 5, 6 день и обратно
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • Завтраки
  • Входные билеты на термальные источники
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение - доплата 14 000 рублей за весь тур
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 рублей за весь период отдыха
  • Скипассы - от 2500 за сутки (скидки для детей)
  • Прокат горнолыжного снаряжения - от 800 рублей за сутки
  • Услуги профессионального инструктора - от 2000 рублей за час
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
46 отзывов
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
14 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
35 000 за человека
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
1 отзыв
7 дней
По склонам Эльбруса и Чегета: горнолыжный тур
Покататься по трассам главных курортов Кавказа, попробовать нарзан и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в ...
8 дек в 11:00
19 янв в 11:00
43 600 за человека
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
На машине
24 отзыва
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
27 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
ХорошоТам