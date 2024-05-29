Горнолыжные туры – туры в Минеральных Водах

Найдено 10 туров в категории «Горнолыжные туры» в Минеральных Водах, цены от 25 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Это уникальная активная зимняя программа для всей семьи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, увидите памятники древней культуры народов Кавказа и прокатитесь на лыжах или сноуборде по склонам горнолыжного комплекса Мара»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Полноценное обучение катанию на лыжах или сноуборде и знакомство с инфраструктурой горнолыжных поселков»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Архыз. Горнолыжный тур
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Горнолыжный тур проходит на курорте «Романтик» в Архызе — самом свежем, молодом и современном курорте на Кавказе»
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080 за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе»
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190 за человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Чтобы разнообразить зимний отдых, в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз и определим, где пекут самые вкусные хычины, и на каком курорте мягче снег»
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540 за человека
Горнолыжный тур в Домбай
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай»
16 мар в 10:00
4440037 740 за человека
Домбай: снежный Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
«Отправляйтесь на Домбай, ведь здесь каждый найдет для себя занятие: от активного отдыха на горнолыжных склонах до приятных прогулок по лесам и ущельям курорта»
30 дек в 10:00
69 000 за человека
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы ещё не были на горнолыжном курорте и хотите впервые попробовать горные лыжи»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 25 400 за человека
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
«Сегодня у вас есть выбор: остаться и продолжить рассекать трассы «Архыза» или на целый день отправиться исследовать знаменитый горнолыжный курорт «Домбай»»
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
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    первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и в соответствии с заявленной
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    программой - были и термальные источники, и треккинг в ущелье Алибек, и конечно катание. Природа и виды сумасшедшие, только ради них стоит приехать сюда - невозможно остаться равнодушным при катании и проживания в такой красоте. Спасибо!

    Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Горнолыжный тур в Приэльбрусье
    Отличный тур для лыжников и сноубордистов путешествующих в одиночку, отличный вариант завести новые знакомства. Собралась хорошая и теплая компания, отлично
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    проводили совместно время. Поход в баню после катания, кафе и просто прогулки по поселку "Трескол". Сбалансированный по времени тур, 4 дня полноценного катания вполне хватило оторваться от души на склонах Эльбруса и Чегета. Один день посветили прогулке по ущелью с классными видами и остановками для приятного созерцания на ледники и водопады, с кружечкой чая. Понравилось проживание в отеле "Седьмой регион", все чисто, тепло и довольно комфортно. В номере не хватило ночников или каких либо прикроватных светильников. Проживание по 3 человека, когда выключают свет, а один не спит, не хватает освещения рядом с кроватью, но есть розетки. Можно собой брать походный светильник. В общем ЦЕНА = КАЧЕСТВО.

  • О
    Ольга
    28 февраля 2024
    Архыз. Горнолыжный тур
    Поездка прошла великолепно. Забота и внимание инструктора грели сердце. Ляле большой привет!
    Поездка прошла великолепно. Забота и внимание инструктора грели сердце. Ляле большой привет!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Горнолыжные туры»

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