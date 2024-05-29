1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В прекраснейшем месте, на старейшем горнолыжном курорте – в Домбае»
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Это уникальная активная зимняя программа для всей семьи, в которой вы поучаствуете в потрясающих приключениях, увидите памятники древней культуры народов Кавказа и прокатитесь на лыжах или сноуборде по склонам горнолыжного комплекса Мара»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
«Полноценное обучение катанию на лыжах или сноуборде и знакомство с инфраструктурой горнолыжных поселков»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Горнолыжный тур проходит на курорте «Романтик» в Архызе — самом свежем, молодом и современном курорте на Кавказе»
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе»
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Чтобы разнообразить зимний отдых, в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа — Домбай и Архыз и определим, где пекут самые вкусные хычины, и на каком курорте мягче снег»
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«После сбора группы, держим путь в горнолыжный поселок Домбай»
16 мар в 10:00
4440037 740₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
«Отправляйтесь на Домбай, ведь здесь каждый найдет для себя занятие: от активного отдыха на горнолыжных склонах до приятных прогулок по лесам и ущельям курорта»
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горнолыжный уикенд в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы ещё не были на горнолыжном курорте и хотите впервые попробовать горные лыжи»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 25 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Праздники для горнолыжников: Архыз и день на Домбае
Изучить трассы, попробовать кухню Карачаево-Черкесии и зарядиться энергией гор
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 12:30-13:00
«Сегодня у вас есть выбор: остаться и продолжить рассекать трассы «Архыза» или на целый день отправиться исследовать знаменитый горнолыжный курорт «Домбай»»
3 фев в 08:00
9 фев в 08:00
40 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для
- ННаталья21 марта 2024Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и в соответствии с заявленной
- ИИван19 марта 2024Отличный тур для лыжников и сноубордистов путешествующих в одиночку, отличный вариант завести новые знакомства. Собралась хорошая и теплая компания, отлично
- ООльга28 февраля 2024Поездка прошла великолепно. Забота и внимание инструктора грели сердце. Ляле большой привет!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Горнолыжные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Горнолыжные туры" можно забронировать 10 авторских туров от 25 400 до 69 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Горнолыжные туры», 27 ⭐ отзывов, цены от 25400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август