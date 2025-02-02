Курорты адаптированы
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В Архызе в гостинице «Горная незабудка» или аналогичной в 2-3-местных номерах с ванной комнатой. Предоставляются полотенца, можно воспользоваться феном, сушильной комнатой. В Домбае в гостинице «Домбай Айс Черри» или аналогичной в 2-3-местных номерах с удобствами. Полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.
Дети. От 5 лет.
Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжные курорты включает несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.
Связь и интернет. Практически всегда хорошо ловят все сотовые операторы. В гостиницах есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Горячие источники и посёлок Архыз
Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в Архыз — посёлок среди снежных вершин, рядом с которым и находится горнолыжный курорт. По дороге заедем на горячие источники, богатые цинком, йодом, калием, натрием и кальцием. Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон автобуса в отдельном пакете.
Всего в дороге проведём около 3,5 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.
Горнолыжный курорт «Романтик»
Всё путешествие будем жить в посёлке Архыз, в 10 км от которого находится горнолыжный комплекс «Романтик». Туда у нас запланировано 3 выезда на весь день. Пообедать можно будет в одном из кафе курорта. Арендовать снаряжение возможно как в Архызе, так и в комплексе.
Сегодня первый день катания! Ваш гид-проводник проведёт первичный инструктаж по горным лыжам и расскажет про курорт, где хорошо прогуляться, что попробовать. Желающие смогут взять уроки с инструктором, чтобы быстрее освоить лыжи или сноуборд. «Романтик» оснащён несколькими трассами под разный уровень подготовки, включая нулевой и для профессионалов. Каждый самостоятельно выберет для себя подходящую сложность.
День катания
Продолжаем кататься и накапливать мастерство. Встретимся на обеде в кафе и поделимся впечатлениями. Рекомендуем попробовать кавказский шашлык, хычины, лагман, шорпу, глинтвейн и травяной чай. С желающими устроим фотосессии в ярких нарядах.
День катания и другие развлечения на выбор
Весь день проведём на склонах Архыза, вдоволь накатаемся и сможем отточить своё мастерство на трассах посложнее. Желающие смогут разнообразить отдых катанием на тюбингах и санках.
Вечером переезжаем в посёлок Домбай (150 км, около 3 часов пути).
Горнолыжный курорт Домбай
Курорту Домбай есть чему вас порадовать! У нас будет возможность подняться на высоту более 3000 метров и сделать фото с Эльбрусом. Будем ловить для этого ясную погоду. Горнолыжный курорт тоже имеет несколько трасс разного уровня сложности и прекрасную инфраструктуру. Домбай удобен тем, что все канатные дороги начинаются из самого посёлка. То есть в любой момент вы можете самостоятельно вернуться в гостиницу. Для ценителей гастрономии в посёлке предостаточно кафе и ресторанов на любой вкус и кошелёк.
День катания
Весь день катаемся и наслаждаемся пейзажами Домбая. На обед встретимся, по традиции, в кафе, попробуем местные блюда и поделимся впечатлениями.
Отъезд
Прибытие в Минеральные Воды ориентировочно в 12:30-13:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды из Минеральных Вод в Архыз, Домбай и обратно
- Трансфер к горнолыжному курорту из гостиницы во 2, 3, 4 день и обратно
- Проживание (3 ночи в Архызе и 3 ночи в Домбае)
- Завтраки
- Входные билеты на термальные источники
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины - 500-800 рублей за один приём пищи
- 1-местное размещение - доплата 16 000 рублей за весь тур
- Скипассы - 2400-3600 рублей за сутки (скидки для детей)
- Прокат горнолыжного снаряжения - 900-1400 рублей за сутки
- Услуги профессионального инструктора - от 2500 рублей за час
- Страховка (не обязательно)