Два в одном: горнолыжные курорты Архыза и Домбая

Опробовать трассы двух комплексов, решить, где виды лучше, а снег мягче, и расслабиться в источниках
За одно путешествие сразу два лучших курорта Кавказа! Не нужно выбирать — 3 дня проведём на горнолыжном комплексе «Романтик» в Архызе и за 2,5 дня познакомимся с трассами Домбая.

Курорты адаптированы
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как для профессионалов, так и для начинающих: есть учебные и сложные склоны, услуги инструктора и прокат снаряжения. Перед началом активной части обновимся в горячих источниках, смоем усталость и зарядимся энергией.

Желающие каждый день смогут отправляться в гастротур и изучать местные блюда от хычинов до шорпы и лагмана. Поднимемся на высоту более 3000 метров и, если повезёт с погодой, сделаем фото с Эльбрусом!

Два в одном: горнолыжные курорты Архыза и Домбая
Два в одном: горнолыжные курорты Архыза и Домбая
Два в одном: горнолыжные курорты Архыза и Домбая
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В Архызе в гостинице «Горная незабудка» или аналогичной в 2-3-местных номерах с ванной комнатой. Предоставляются полотенца, можно воспользоваться феном, сушильной комнатой. В Домбае в гостинице «Домбай Айс Черри» или аналогичной в 2-3-местных номерах с удобствами. Полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Дети. От 5 лет.

Уровень сложности. Маршрут активный. Горнолыжные курорты включает несколько трасс разного уровня сложности. Поэтому тур подойдёт как новичкам, так и профессионалам. Рекомендуем внимательно подойти к выбору одежды и обуви.

Связь и интернет. Практически всегда хорошо ловят все сотовые операторы. В гостиницах есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Горячие источники и посёлок Архыз

Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в Архыз — посёлок среди снежных вершин, рядом с которым и находится горнолыжный курорт. По дороге заедем на горячие источники, богатые цинком, йодом, калием, натрием и кальцием. Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон автобуса в отдельном пакете.

Всего в дороге проведём около 3,5 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

Горячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок Архыз
2 день

Горнолыжный курорт «Романтик»

Всё путешествие будем жить в посёлке Архыз, в 10 км от которого находится горнолыжный комплекс «Романтик». Туда у нас запланировано 3 выезда на весь день. Пообедать можно будет в одном из кафе курорта. Арендовать снаряжение возможно как в Архызе, так и в комплексе.

Сегодня первый день катания! Ваш гид-проводник проведёт первичный инструктаж по горным лыжам и расскажет про курорт, где хорошо прогуляться, что попробовать. Желающие смогут взять уроки с инструктором, чтобы быстрее освоить лыжи или сноуборд. «Романтик» оснащён несколькими трассами под разный уровень подготовки, включая нулевой и для профессионалов. Каждый самостоятельно выберет для себя подходящую сложность.

Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»
3 день

День катания

Продолжаем кататься и накапливать мастерство. Встретимся на обеде в кафе и поделимся впечатлениями. Рекомендуем попробовать кавказский шашлык, хычины, лагман, шорпу, глинтвейн и травяной чай. С желающими устроим фотосессии в ярких нарядах.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
4 день

День катания и другие развлечения на выбор

Весь день проведём на склонах Архыза, вдоволь накатаемся и сможем отточить своё мастерство на трассах посложнее. Желающие смогут разнообразить отдых катанием на тюбингах и санках.

Вечером переезжаем в посёлок Домбай (150 км, около 3 часов пути).

День катания и другие развлечения на выборДень катания и другие развлечения на выборДень катания и другие развлечения на выборДень катания и другие развлечения на выборДень катания и другие развлечения на выборДень катания и другие развлечения на выборДень катания и другие развлечения на выбор
5 день

Горнолыжный курорт Домбай

Курорту Домбай есть чему вас порадовать! У нас будет возможность подняться на высоту более 3000 метров и сделать фото с Эльбрусом. Будем ловить для этого ясную погоду. Горнолыжный курорт тоже имеет несколько трасс разного уровня сложности и прекрасную инфраструктуру. Домбай удобен тем, что все канатные дороги начинаются из самого посёлка. То есть в любой момент вы можете самостоятельно вернуться в гостиницу. Для ценителей гастрономии в посёлке предостаточно кафе и ресторанов на любой вкус и кошелёк.

Горнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт ДомбайГорнолыжный курорт Домбай
6 день

День катания

Весь день катаемся и наслаждаемся пейзажами Домбая. На обед встретимся, по традиции, в кафе, попробуем местные блюда и поделимся впечатлениями.

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7 день

Отъезд

Прибытие в Минеральные Воды ориентировочно в 12:30-13:30.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды из Минеральных Вод в Архыз, Домбай и обратно
  • Трансфер к горнолыжному курорту из гостиницы во 2, 3, 4 день и обратно
  • Проживание (3 ночи в Архызе и 3 ночи в Домбае)
  • Завтраки
  • Входные билеты на термальные источники
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины - 500-800 рублей за один приём пищи
  • 1-местное размещение - доплата 16 000 рублей за весь тур
  • Скипассы - 2400-3600 рублей за сутки (скидки для детей)
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 900-1400 рублей за сутки
  • Услуги профессионального инструктора - от 2500 рублей за час
  • Страховка (не обязательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, 12:30-13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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