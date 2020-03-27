Последние новости коронавируса в Мордовии на сегодня со статистикой
Заразилось 1225+35
Умерло 8
Выздоровело 237
Болеют сейчас 980+35
Летальность 0.65%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Мордовии, включая Саранск, находится 0.53%, 1225 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 237 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 980 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Саранске и Мордовии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Мордовии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Мордовии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Саранске и Мордовии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Мордовии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1225+35+3%
8
237
▲980+35
11 мая 2020
1190+42+4%
8
237+21+10%
▲945+21
10 мая 2020
1148+46+4%
8
216+19+10%
▲924+27
9 мая 2020
1102+47+4%
8
197+37+23%
▲897+10
8 мая 2020
1055+37+4%
8+2+33%
160+15+10%
▲887+20
7 мая 2020
1018+41+4%
6+1+20%
145+5+4%
▲867+35
6 мая 2020
977+54+6%
5
140+19+16%
▲832+35
5 мая 2020
923+56+6%
5+1+25%
121+23+23%
▲797+32
4 мая 2020
867+59+7%
4+1+33%
98+1+1%
▲765+57
3 мая 2020
808+43+6%
3
97+3+3%
▲708+40
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Мордовии по дням
Мордовия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Мордовии
После поминок в селе Низовке Ардатовского района Мордовии коронавирусом заразились около 50 человек. Они стали первоисточником большинства новых случаев заражения в Мордовии за последние сутки — из 39 новых заразившихся в Ардатовском районе проживает 24 человека, сообщили в оперштабе.
В одном из сел Ардатовского района Мордовии более 10 человек заразились коронавирусом на поминках. В региональном оперштабе уточнили, что вероятным источником инфекции был один из участников поминок, который вернулся из Москвы и не знал о своем заражении. Всего на 21 апреля в регионе зафиксировали 34 новых случая.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом перечислил регионы России, в которых выявлены 6060 новых случаев заражения. Большая часть пришлась на Москву (3570 случаев), еще 709 — на Подмосковье. В Нижегородской области зарегистрированы 129 случаев, в Санкт-Петербурге — 114, в Архангельской области — 68, в Мордовии — 60.
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. Самое большое число случаев выявили в Москве (1959), Московской области (472) и Петербурге (424). Далее идет Мордовия (65), Дагестан (59) и Нижегородская область (54).
В России зафиксировано 196 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число зараженных составило 1036 человек. Впервые коронавирус диагностирован в двух российских субъектах: Мордовии и Дагестане. За весь период распространения коронавируса в России полностью вылечились 45 человек, три человека умерли.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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