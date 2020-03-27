Заразилось 1225 +35

Умерло 8

Выздоровело 237

Болеют сейчас 980 +35

Летальность 0.65% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Мордовии, включая Саранск, находится 0.53%, 1225 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 8 умерло, 237 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 980 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Саранске и Мордовии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Мордовии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.4 раза в Мордовии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Мордовии

Карта распространения коронавируса в Мордовии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Саранске и Мордовии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Мордовии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1225 +35+3% 8 237 ▲ 980+35 11 мая 2020 1190 +42+4% 8 237 +21+10% ▲ 945+21 10 мая 2020 1148 +46+4% 8 216 +19+10% ▲ 924+27 9 мая 2020 1102 +47+4% 8 197 +37+23% ▲ 897+10 8 мая 2020 1055 +37+4% 8 +2+33% 160 +15+10% ▲ 887+20 7 мая 2020 1018 +41+4% 6 +1+20% 145 +5+4% ▲ 867+35 6 мая 2020 977 +54+6% 5 140 +19+16% ▲ 832+35 5 мая 2020 923 +56+6% 5 +1+25% 121 +23+23% ▲ 797+32 4 мая 2020 867 +59+7% 4 +1+33% 98 +1+1% ▲ 765+57 3 мая 2020 808 +43+6% 3 97 +3+3% ▲ 708+40 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Мордовии по дням