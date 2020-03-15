Последние новости коронавируса в Московской области на сегодня со статистикой
Заразилось 22 700+1063
Умерло 219+10
Выздоровело 1582+193
Болеют сейчас 20 899+860
Летальность 0.96%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Московской области находится 9.77%, 22 700 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 219 умерло, 1582 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 20 899 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Московской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Московской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Московской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Московской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Московской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
22 700+1063+5%
219+10+5%
1582+193+14%
▲20 899+860
11 мая 2020
21 637+1079+5%
209+14+7%
1389+153+12%
▲20 039+912
10 мая 2020
20 558+1133+6%
195+9+5%
1236+206+20%
▲19 127+918
9 мая 2020
19 425+1075+6%
186+11+6%
1030+217+27%
▲18 209+847
8 мая 2020
18 350+918+5%
175+19+12%
813+44+6%
▲17 362+855
7 мая 2020
17 432+842+5%
156+15+11%
769+158+26%
▲16 507+669
6 мая 2020
16 590+829+5%
141+14+11%
611+35+6%
▲15 838+780
5 мая 2020
15 761+822+6%
127+16+14%
576+50+10%
▲15 058+756
4 мая 2020
14 939+803+6%
111
526+19+4%
▲14 302+784
3 мая 2020
14 136+822+6%
111+2+2%
507+4+1%
▲13 518+816
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Московской области по дням
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Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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