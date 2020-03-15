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Последние новости коронавируса в Московской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 22 700+1063
  • Умерло 219+10
  • Выздоровело 1582+193
  • Болеют сейчас 20 899+860
  • Летальность 0.96%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Московской области находится 9.77%, 22 700 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 219 умерло, 1582 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 20 899 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Московской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Московской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.07 разав Московской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
10 человекв среднем умирает в Московской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Московской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Московской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Московской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 202022 700+1063+5%219+10+5%1582+193+14%20 899+860
11 мая 202021 637+1079+5%209+14+7%1389+153+12%20 039+912
10 мая 202020 558+1133+6%195+9+5%1236+206+20%19 127+918
9 мая 202019 425+1075+6%186+11+6%1030+217+27%18 209+847
8 мая 202018 350+918+5%175+19+12%813+44+6%17 362+855
7 мая 202017 432+842+5%156+15+11%769+158+26%16 507+669
6 мая 202016 590+829+5%141+14+11%611+35+6%15 838+780
5 мая 202015 761+822+6%127+16+14%576+50+10%15 058+756
4 мая 202014 939+803+6%111526+19+4%14 302+784
3 мая 202014 136+822+6%111+2+2%507+4+1%13 518+816
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Московской области по дням

Московская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Московской области

«Остров Мечты» подарит билеты в парк всем столичным и подмосковным врачам
«Остров Мечты» подарит билеты в парк всем столичным и подмосковным врачам
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Парк развлечений «Остров Мечты» поблагодарит борющихся с коронавирусом медицинских работников Москвы и Московской области и передаст в лечебные учреждения промокоды на бесплатные билеты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе парка, отметив, что таким образом хотели бы выразить благодарность/
В Подмосковье решили продлить нерабочий режим
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В Подмосковье решили продлить нерабочий режим до 18 мая после того, как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор объяснил свое решение рекомендациями Минздрава.
Московскую пенсионерку бросили у подъезда после излечения от коронавируса
Московскую пенсионерку бросили у подъезда после излечения от коронавируса
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10.05.2020 20:51
Пенсионерку бросили у подъезда дома в Москве после выписки из больницы в связи с излечением от коронавируса. По словам жительницы Москвы по имени София, пожилая женщина несколько часов сидела на лавке и не могла попасть в квартиру, так как у нее не было ключей и телефона для связи с родственниками.
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
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Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Названы российские регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса
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Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом
Главу центра помощи безнадежно больным госпитализировали с коронавирусом
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09.05.2020 04:03
Директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом. «На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — сообщила Федермессер
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса
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08.05.2020 10:35
За последние сутки в 83 регионах России выявили 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Москве (5846), Московской области (918) и Петербурге (375). Также в пятерке Нижегородская (276) и Свердловская (155) области. В остальных регионах страны менее сотни новых случаев за сутки.
Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Еще 10 699 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
lenta.ru
08.05.2020 10:30
За сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи зарегистрированы в 83 российских регионах, большинство из них в Москве и Московской области. Всего в России насчитывается 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода.
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Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
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07.05.2020 14:53
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю. Соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьева. «Мы буквально за несколько дней собрали госпиталь, включающий в себя и реанимацию, и ИВЛ, и санузлы», — сказал он.
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
Названы российские регионы-лидеры по числу новых случаев коронавируса
lenta.ru
07.05.2020 10:50
В 84 российских регионах за последние сутки зарегистрированы новые заражения коронавирусом. Лидерами по числу инфицирований стали Московский регион, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Следом идут Дагестан и Татарстан. В остальных субъектах меньше ста новых пациентов с вирусом.
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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