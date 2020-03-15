Заразилось 22 700 +1063

Умерло 219 +10

Выздоровело 1582 +193

Болеют сейчас 20 899 +860

Летальность 0.96% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Московской области находится 9.77%, 22 700 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 219 умерло, 1582 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 20 899 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Московской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Московской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.07 раза в Московской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Московской области

Карта распространения коронавируса в Московской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Московской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Московской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 22 700 +1063+5% 219 +10+5% 1582 +193+14% ▲ 20 899+860 11 мая 2020 21 637 +1079+5% 209 +14+7% 1389 +153+12% ▲ 20 039+912 10 мая 2020 20 558 +1133+6% 195 +9+5% 1236 +206+20% ▲ 19 127+918 9 мая 2020 19 425 +1075+6% 186 +11+6% 1030 +217+27% ▲ 18 209+847 8 мая 2020 18 350 +918+5% 175 +19+12% 813 +44+6% ▲ 17 362+855 7 мая 2020 17 432 +842+5% 156 +15+11% 769 +158+26% ▲ 16 507+669 6 мая 2020 16 590 +829+5% 141 +14+11% 611 +35+6% ▲ 15 838+780 5 мая 2020 15 761 +822+6% 127 +16+14% 576 +50+10% ▲ 15 058+756 4 мая 2020 14 939 +803+6% 111 526 +19+4% ▲ 14 302+784 3 мая 2020 14 136 +822+6% 111 +2+2% 507 +4+1% ▲ 13 518+816 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Московской области по дням